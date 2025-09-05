Los ayudantes de Biden creían que debía firmar los indultos a mano, él externalizaba la aprobación a la vicepresidente

Publicado por Just The News/Steven Richards and John Solomon 5 de septiembre, 2025

Memorandos internos obtenidos por Just the News muestran que los ayudantes del presidente Joe Biden creían al principio de su administración que tenía la obligación de firmar personalmente las acciones presidenciales oficiales, incluidos los indultos, y relatan cómo el expresidente externalizó posteriormente las decisiones de clemencia a la entonces vicepresidenta Kamala Harris.

Los memorandos se recopilaron como parte de una amplia revisión por parte de la Casa Blanca de Trump sobre el uso por parte de Biden del autopen para asuntos oficiales, una investigación que ahora plantea nuevas preguntas sobre si el expresidente realmente asistió a cuatro reuniones a finales de su mandato dedicadas a tomar decisiones de clemencia.

Esas decisiones de clemencia incluían indultos preventivos para miembros de la familia Biden, así como conmutaciones de penas federales de muerte.

No hay registros de la asistencia de Biden a las reuniones que dieron lugar a clemencia

La Administración Nacional de Archivos y Registros comunicó a la oficina del asesor de la Casa Blanca de Trump que "no encontramos notas específicas de reuniones que mencionen o señalen claramente que el presidente estuvo presente" en ninguna de las cuatro reuniones, según los documentos revisados por Just the News.

"El memorando de decisión del presidente Biden sobre la conmutación de penas federales de pena de muerte no está marcado, y NARA no puede encontrar una versión que indique la aprobación del presidente Biden", añaden los documentos.

La Oficina de Joe y Jill Biden no respondió a una solicitud de comentarios enviada a través de su página de contacto.

El Pew Research Center informó de que Biden "concedió más actos de clemencia que ningún otro jefe ejecutivo anterior del que se tenga constancia" y señaló que "en total, Biden concedió 4.245 actos de clemencia durante sus cuatro años en la Casa Blanca".

En junio, el presidente Donald Trump ordenó al abogado de la Casa Blanca que dirigiera una investigación sobre si algún alto cargo de la Administración había "conspirado para engañar al público" sobre el estado mental del expresidente y el ejercicio de su autoridad y responsabilidades.

Trump ordenó entonces específicamente a los investigadores que indagaran sobre el uso del autopen en documentos oficiales o acciones de clemencia.

Memo: La política empezó exigiendo la firma a mano en las cartas de indulto

La investigación de la Casa Blanca descubrió un primer memorando que muestra una política de la Administración del primer día para usar una "firma manuscrita original" para los indultos había sido abandonada por el último año de Biden en el cargo, cuando el autopen se utilizó con frecuencia para firmar órdenes como parte de la prolífica oleada de indultos del presidente.

Un mes después de que Biden asumiera el cargo, la secretaria de personal de la Casa Blanca Jess Hertz difundió ese borrador de memorando, en el que se esbozaban las políticas oficiales que regirían si ciertas acciones presidenciales requerirían la firma manuscrita del nuevo presidente o podrían optar al autopen.

Ese borrador de memorando de febrero de 2021 afirma inequívocamente que el personal superior recomendaría que el presidente firmara personalmente las "cartas de indulto" con una "firma manuscrita original", según una copia del documento facilitada a Just the News. El secretario de personal escribió que la determinación se basó en los precedentes establecidos durante la administración Obama-Biden.

"Basándonos en los precedentes de la Administración Obama-Biden respecto a qué documentos generalmente son firmados a mano por el Presidente, nuestra recomendación es que, como regla general, usted personalmente apruebe y firme a mano todas las decisiones que requieran acción presidencial", reza el memorando.

Los archivos muestran que el borrador del memorando fue distribuido al jefe de gabinete Ron Klain, a la jefa adjunta de gabinete Jen O'Malley Dillon, al jefe adjunto de gabinete para política Bruce Reed y a la directora de operaciones del Despacho Oval de la Casa Blanca Annie Tomasini. Sin embargo, no hay constancia de ninguna versión final del memorando en los Archivos Nacionales, según la revisión.

Puede leer los memorandos internos obtenidos por Just the News a continuación:

Archivo Biden White House autopen & clemency memos.pdf

Biden afirma haber tomado decisiones sobre clemencia, pero algunas se las pasó a la vicepresidenta Harris

En el último año del mandato de Biden, la falta de registros de reuniones informativas y notas de reuniones contemporáneas plantea dudas sobre si Biden estaba siendo suficientemente informado sobre las decisiones que tenía ante sí, y si en última instancia estaba tomando las decisiones, concluyó la Casa Blanca.

En una declaración de 2025 de junio, en medio del escrutinio público de sus indultos, Biden declaró: "Yo tomé las decisiones sobre los indultos, órdenes ejecutivas, legislación y proclamaciones. Cualquier sugerencia de que no lo hice es ridícula y falsa".

Sin embargo, un borrador de memorando distribuido por la propia oficina del asesor jurídico de la Casa Blanca de Biden en febrero de 2024 en el que se describe el "patrón general" para obtener la aprobación de las acciones de clemencia parece contradecir la afirmación del presidente. El documento muestra que en el último año de mandato del presidente, éste confiaba cada vez más en la evaluación de la vicepresidente Harris, en lugar de en la suya propia, para el proceso de aprobación.

"Nota: Dada la agenda del Presidente, a menudo pueden pasar días o semanas hasta que el Presidente revise y apruebe el paquete de clemencia", dice el memorando de los abogados. "La oficina del Jefe de Gabinete ha sido de gran ayuda a la hora de poner el documento delante de él para su revisión".

"Previamente pidió al Consejero de la Casa Blanca que discutiera con él los candidatos, aunque en la última ronda el visto bueno de la vicepresidente fue suficiente para obtener su aprobación", señalaron los abogados.

La Casa Blanca de Trump concluyó que este memorando muestra que el expresidente estaba efectivamente "externalizando" las decisiones de clemencia a Harris durante ese último año.

Además, la revisión encontró escasas pruebas contemporáneas de que Biden hubiera asistido realmente a cuatro reuniones clave sobre clemencia en los últimos meses de su mandato y no encontró ningún registro de los libros informativos del presidente sobre indultos, conmutaciones o clemencia en ese momento.

Hubo cuatro reuniones en diciembre de 2024 y enero de 2025 durante las cuales el presidente Biden habría dado su "aprobación verbal" para su amplia gama de medidas de clemencia, incluidas las conmutaciones para los beneficiarios de la Ley CARES de reclusión domiciliaria, los condenados a muerte federales y las disparidades en las sentencias de polvo de crack, así como los indultos a la familia Biden.

Sin embargo, a pesar de los correos electrónicos retroactivos que detallan la presencia de Biden en las cuatro reuniones -que supuestamente tuvieron lugar el 5 de diciembre, el 11 de diciembre, el 11 de enero y el 19 de enero-, los Archivos Nacionales no disponían de notas contemporáneas del personal de ninguno de los asistentes a las reuniones que pudieran confirmar que el expresidente estuvo presente en esas reuniones o dio su aprobación verbal a esos actos de clemencia.

Surgen más dudas sobre si el personal informó plenamente a Biden de las acciones

Durante el mismo periodo de diciembre a enero, la Casa Blanca descubrió que ninguno de los libros de información del expresidente hablaba de forma sustantiva de ninguna acción de clemencia, lo que plantea dudas sobre si el presidente estaba informado del alcance completo de las acciones que insiste en aprobar.

De hecho, la única información proporcionada a Biden que abordaba las acciones de clemencia durante ese período se produjo el 13 de diciembre de 2024, en un libro de instrucciones que contiene más de 60 páginas de nuevos informes sobre la conmutación de la pena de los beneficiarios de la Ley CARES de reclusión domiciliaria y temas de conversación para la entrevista del presidente con USA Today, según descubrió la revisión de la Casa Blanca.

En el caso de una de las medidas de clemencia más controvertidas, la conmutación de penas para 37 presos federales condenados a muerte, la revisión de la Casa Blanca también puso en duda que el presidente diera su consentimiento final a la medida.

La Casa Blanca obtuvo un borrador de memorando del 10 de diciembre de 2024 del consejero de la Casa Blanca Edward Siskel en el que se recomendaba al presidente "utilizar SU autoridad de clemencia para conmutar -por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional- las condenas de las 37 personas a las que el actual fiscal general no autorizaría la pena de muerte hoy en día basándose en los actuales estándares de imputación", muestran los documentos.

En la parte superior del memorando se enumeraban cuatro opciones para que Biden eligiera: Aprobar, Aprobar con enmiendas, Rechazar o Discutir. Sin embargo, los Archivos Nacionales no pudieron encontrar ninguna versión final del memorando que indicara la aprobación del presidente a los 37 comunicados, dijo la Casa Blanca. Sin embargo, los 37 fueron firmados.

Este primer vistazo a la investigación de la Asesoría Jurídica de la Casa Blanca sobre la administración anterior se produce después de un importante escrutinio por parte del Congreso, controlado por los republicanos, que inició por separado una investigación sobre la política de autopistas y lo que muchos creen que fue el rápido declive de la agudeza de Biden.

Esa investigación, dirigida por el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, descubrió que varios altos funcionarios encargados de defender la salud del presidente y gestionar el proceso de aprobación del autopen tenían muy poco acceso al propio Biden, según informó anteriormente Just the News.

La interacción de Biden con los gerentes de autopen se hizo cada vez menos frecuente

Esos altos ayudantes de Biden insisten en que, mientras fue presidente, siguió siendo apto para gobernar y mentalmente capaz durante los últimos años de su único mandato. Sin embargo, sus entrevistas en el Congreso pintan un panorama de una Casa Blanca aislada y a menudo muestran que miembros clave del personal tenían interacciones mínimas con el jefe del Ejecutivo.

Otros testigos han sido menos comunicativos sobre su trabajo en la Casa Blanca. El médico personal del ex presidente y el jefe de gabinete de la primera dama Jill Biden se acogieron cada uno a su derecho a no auto incriminarse en virtud de la Quinta Enmienda durante el interrogatorio del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, dirigido por el Partido Republicano.

Al igual que la Casa Blanca, el presidente del Comité de Supervisión, James Comer, cree que su investigación ha demostrado que los altos funcionarios no han podido probar que el expresidente realmente sabía lo que estaba firmando y que la evidencia podría ser utilizada para impugnar algunos de los indultos u órdenes ejecutivas de Biden.

© Just The News