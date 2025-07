Joe Biden no supervisó personalmente todos los indultos firmados con autopen

Publicado por Williams Perdomo 14 de julio, 2025

El expresidente Joe Biden aseguró que no supervisó personalmente todos los indultos firmados con autopen. Alegó que decidió usar el dispositivo debido a que "estamos hablando de muchísima gente".

La información fue revelada por el demócrata durante una entrevista en The New York Times. En ese sentido, tanto el exmandatario como sus asesores indicaron al medio de comunicación que Biden no aprobó individualmente cada nombre para los indultos que se aplicaron a un gran número de personas.

Por el contrario, tras un debate sobre los diferentes criterios posibles, Biden aprobó los estándares que quería que se utilizaran para determinar qué convictos calificarían para una reducción de sentencia.

En cambio, se supo que el presidente Biden señaló durante la entrevista que discutió cada uno de los casos destacados con sus asesores. Como ejemplo, mencionó al general Milley.

“Sabemos lo vengativo que es Trump y no me cabe duda de que habrían perseguido a Mark sin ningún motivo justificado”, dijo Biden. “El general, ya saben. Así que podrían leer su nombre… ¿qué quería? Les dije que quería asegurarme de que lo indultaran porque sabía exactamente lo que Trump haría… sin ningún mérito, debo añadir”.

Según correos electrónicos reseñados por NYT, el presidente Biden tomó las decisiones clave sobre clemencias de alto perfil durante dos reuniones. La primera, el 18 de enero, contó con la participación de Jeff Zients, Ed Siskel y el asesor Bruce Reed. La segunda tuvo lugar la noche del 19 de enero, su última como presidente, y asistieron Siskel, Reed y otros tres asesores cercanos: Anthony Bernal, Steve Ricchetti y Annie Tomasini.

Los correos también indican que Biden incluyó en esa última reunión los indultos preventivos para miembros de su familia y que, además, modificó algunos de sus criterios o posturas durante el proceso.

De acuerdo con la información, en el resumen de la primera reunión se muestra que el presidente Biden había decidido conceder un indulto a Don Siegelman, exgobernador demócrata de Alabama condenado por corrupción federal en 2006. Sin embargo, en el resumen de la segunda reunión se indicaba que Biden había revertido esa decisión.

En la entrevista con NYT, Biden explicó que tras una reflexión cambió de parecer, argumentando que muchas personas solicitan indultos y que Siegelman ya no está encarcelado ni enfrenta riesgos.

El mismo resumen del 19 de enero también reveló que Biden decidió, en el último momento, otorgar un indulto a Ernest W. Cromartie II, exconcejal de Columbia, Carolina del Sur, quien en 2010 se declaró culpable de evasión fiscal y cumplió un año de prisión.

Ese día, Biden había comenzado su jornada en Carolina del Sur asistiendo a un servicio religioso junto al congresista James Clyburn, un aliado político cercano. Según exasesores, Clyburn intercedió posteriormente a favor de Cromartie, algo que Biden confirmó durante la conversación.

“Estuve de acuerdo con Jim y lo perdoné”, dijo Biden.

Fuentes familiarizadas con el asunto indicaron que en la reunión del 19 de enero, que tuvo lugar en el Salón Oval Amarillo de la residencia de la Casa Blanca, Biden mantuvo a sus asistentes hasta casi las 10:00pm para hablar sobre esas decisiones.