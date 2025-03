Trump: los indultos de Biden son "nulos, vacíos y sin ningún vigor o efecto" al estar firmados con autopen

Publicado por Israel Duro 17 de marzo, 2025

Donald Trump anunció que abre un nuevo frente en su ajuste de cuentas con aquellos que participaron en la "caza de brujas" contra su persona durante el mandato de Joe Biden. El presidente apuntó en su cuenta de Truth Social que los indultos firmados por el demócrata en los últimos compases de su legislatura son "nulos, vacíos y sin ningún vigor o efecto" al haber sido rubricados con autopen y no de manera manuscrita por el anterior líder del Ejecutivo.

"Joe Biden no los firmó pero, lo que es más importante, ¡no sabía nada de ellos!"

El presidente ha aprovechado el resquicio dejado por la investigación de la Fundación Heritage que indicaba que la mayoría de las normas firmadas por su antecesor fueron rubricadas con autopen y no personalmente por éste, que en muchos casos ni siquiera sabía que se habían sancionado esos documentos en su nombre.

"Joe Biden no los firmó pero, lo que es más importante, ¡no sabía nada de ellos! Los documentos necesarios para el indulto no fueron explicados a Biden ni aprobados por él. No sabía nada de ellos, y las personas que lo hicieron pueden haber cometido un delito".

Aviso al Comité Selecto del 6 de Enero: "Son objeto de una investigación al más alto nivel"

Aunque Trump pone en el punto de mira todos los indultos, en la publicación se dirige especialmente "al Comité no selecto de matones políticos" que investigó el 6 de Enero en la Cámara de Representantes:

"Por lo tanto, los miembros del Comité de No Selecto, que destruyeron y borraron TODAS las pruebas obtenidas durante los dos años que duró su Caza de Brujas contra mí, y contra muchas otras personas inocentes, deberían entender perfectamente que son objeto de una investigación al más alto nivel. El hecho es que, probablemente fueron responsables de los Documentos que fueron firmados en su nombre sin el conocimiento o consentimiento del Peor Presidente en la Historia de nuestro País, ¡el Corrupto Joe Biden!".

El fiscal general de Misuri ya pidió investigar las normas firmadas con autopen

Aunque Trump no ha explicado qué vía piensa utilizar Trump para cumplir su desafío, el fiscal general de Misuri, Andrew Bailey, ya abrió un camino al solicitar al Departamento de Justicia una investigación sobre los documentos firmados por Biden, señalando que, de confirmarse que están realizadas con autopen, "estas órdenes ejecutivas, indultos y todas las demás acciones son inconstitucionales y legalmente nulas".