La alcaldesa de Charlotte pide "compasión" para el acusado de asesinar a Iryna Zarutska

Publicado por Virginia Martínez 9 de septiembre, 2025

La alcaldesa de Charlotte (Carolina del Norte), Vi Lyles, pidió "compasión" para Decarlos Brown, el único sospechoso de haber asesinado a la joven ucraniana Iryna Zarutska dentro de un vagón del metro de la ciudad.

Lyles, del Partido Demócrata, realizó esta petición basándose en los problemas de salud mental que padece gente como Brown -a quien no hizo referencia-, creyendo que es un motivo para justificar a alguien que cometió un asesinato.

"Se trata de una situación trágica que pone de manifiesto los problemas de las redes de seguridad social relacionadas con la atención de la salud mental y los sistemas que deberían existir", dijo Lyles, agregando que Brown "parece haber sufrido una crisis".

"Nunca resolveremos problemas como la falta de vivienda y la salud mental mediante detenciones", añadió la alcaldesa de Charlotte, diciendo que enfermedades como la esquizofrenia -que padece Brown- "debe tratarse con la misma compasión, diligencia y compromiso que el cáncer y las enfermedades cardíacas". "Las personas sin hogar suelen ser víctimas de delitos y no sus autores", concluyó, en declaraciones emitidas a WSOC-TV.

Zarutska fue asesinada a finales de agosto mientras viajaba en el metro de Charlotte, siendo apuñalada por la espalda hasta la muerte por un individuo. Hasta el momento, el único acusado es Brown.