Divulgan el video del asesinato de una joven ucrania a manos de un homeless en el metro de Charlotte

Publicado por Alejandro Baños 6 de septiembre, 2025

Las imágenes del asesinato de Iryna Zarutska, una joven ucraniana que se trasladó a Estados Unidos huyendo de la guerra en su país, en el metro de Charlotte (Carolina del Norte) a manos de un homeless fueron divulgadas.

En el video, se observa al presunto atacante -un homeless identificado como Decarlos Brown, de 34 años, y acusado de asesinato en primer grado- asestando una puñalada a Zarutska por la espalda, mientras la víctima se encontraba sentada viajando en el metro de Charlotte.

ATENCIÓN: las siguientes imágenes pueden herir su sensibilidad

El video muestra cómo Zarutska accede al interior del tren y se sienta justo delante de Brown, quien está realizando movimientos algo sospechosos. Instantes después, el atacante saca una pequeña navaja de unos de los bolsillos de su chaqueta, se pone en pie rápidamente y asesta una puñalada a la víctima.

Posteriormente, la grabación enseña cómo Brown camina tranquilamente por el vagón, dejando un rastro de sangre, ante la mirada de algún pasajero.

Nada más producirse el crimen, que ocurrió a finales de agosto-, las autoridades acudieron al lugar y no pudieron hacer nada por salvar la vida de Zarutska, quien fue declarada muerta en la estación de metro.

Brown fue detenido poco después como principal sospechoso y fue trasladado a un hospital para recibir atención por unas heridas leves que tenía, según informó el Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD). Se encuentra en dependencias policiales a la espera de juicio.

Zarutska había huído de su país debido a la guerra entre Ucrania y Rusia.