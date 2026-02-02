Presidente Trump, ¡por favor, no deje al régimen de Irán en su sitio!

2 de febrero, 2026

Una de las maneras más eficaces de seguir debilitando al régimen brutal de Irán, con suerte en el camino de escoltar su salida, no es sólo presionar directamente al propio régimen, sino también a los países que le permiten operar libremente, financiar a sus apoderados y expandir su influencia.

El régimen de Irán sobrevive en gran medida porque cuenta con facilitadores que le ayudan a mover dinero, reclutar personas, transferir armas y reconstruirse después de cada ronda de sanciones. Si estos países se enfrentan a consecuencias reales por impulsar las actividades de Irán, la capacidad del régimen para rearmarse se reducirá drásticamente. Debilitar Irán requiere cortar no sólo su poder interno, sino también las plataformas extranjeras que le permiten respirar, operar y crecer.

Las redes de Irán en toda la región demuestran hasta qué punto el régimen depende de otros países para hacer avanzar su agenda. Recientes descubrimientos de la actividad de Hamás en Turquía ponen de relieve que el grupo terrorista ha estado utilizando el territorio turco como centro logístico y financiero, beneficiándose del patrocinio y la dirección de Irán. Los hallazgos de la inteligencia israelí revelaron que individuos afiliados a Hamas habían estado operando, recaudando fondos y coordinando desde Turquía, reforzando las preocupaciones de larga data de que Teherán utiliza el país como un puente seguro para mover dinero y conectar sus redes proxy.

Esto parece formar parte de un patrón más amplio: Irán identifica los países en los que la aplicación de la ley es débil, hay cobertura política disponible o se pueden explotar los sistemas financieros, y procede a construir capas de infraestructura allí. Cuando estos países no se enfrentan a las consecuencias, el régimen de Irán se vuelve más resistente, sabiendo que cuando la presión aumenta en casa, todavía puede expandirse en el extranjero.

En Irak, las milicias respaldadas por Irán llevan años operando con impunidad, controlando la seguridad, la política y la economía. Las milicias iraníes controlan los cruces fronterizos, las rutas de contrabando y los principales contratos económicos, lo que proporciona al régimen una fuente de ingresos e influencia mucho más allá de sus fronteras. Irán utiliza Irak no solo como plataforma militar, sino también como arteria financiera. El régimen iraní mueve fondos a través de bancos, intercambiando divisas y utiliza redes corruptas para eludir las sanciones. Sin presión sobre Irak para frenar a estos grupos y sanear su sistema financiero, el régimen iraní disfruta de una "puerta trasera" que lo mantiene a flote incluso bajo una fuerte presión internacional. Es una puerta que Occidente ha dejado abierta durante demasiado tiempo.

Líbano presenta un ejemplo aún más claro. Hezbolá funciona esencialmente como una sucursal de Irán, controlando amplios sectores del sistema político libanés, puertos, ejército, agencias de seguridad y pasos fronterizos. La debilidad de Líbano ha permitido al régimen iraní convertir el país en su base de operaciones avanzada más importante, situada directamente en la frontera con Israel. Hezbolá recibe financiación, entrenamiento y armas de Irán, y utiliza la parálisis política de Líbano para mantenerse intocable. Si nadie presiona a las élites políticas e instituciones libanesas para que dejen de tolerar el dominio de Hezbolá, Irán seguirá disfrutando allí de un bastión militar permanente. Esta es la razón por la que presionar a Irán por sí solo nunca es suficiente; sus apoderados están anclados en Estados que permiten su presencia.

Fuera de Oriente Próximo, China desempeña un papel fundamental al comprar grandes cantidades de petróleo iraní, incluso cuando existen sanciones y aunque la comunidad internacional intente imponer restricciones. Al comprar petróleo iraní, China proporciona a Teherán la divisa fuerte que necesita para financiar a Hezbolá, Hamás y otras milicias por poderes en Oriente Próximo. Sus exportaciones de petróleo también ayudan a Irán a estabilizar su economía interna y evitar el colapso financiero que supuestamente provocan las sanciones. En esencia, China ha estado dando a Irán oxígeno financiero justo en el momento en que la comunidad internacional intentaba asfixiarlo.

Turquía, Irak, Líbano, China y otros Estados proporcionan a Irán una geografía segura, dinero, mercados energéticos, esquemas financieros, refugios para sus representantes y cobertura diplomática. Dejar intactos a esos países mientras se sanciona a Irán es como cortar el agua en una habitación mientras se deja el grifo abierto en otra. No funciona, y los mulás, por supuesto, lo saben.

La solución del presidente Donald J, Trump parece ser un "acuerdo" que los vecinos de Irán evidentemente le han timado para que acepte, para evitarles tener que vivir en un Oriente Medio verdaderamente democrático y pacífico donde sus dictaduras corruptas podrían quedar al descubierto.

Peor aún, este "acuerdo" aparentemente dejaría en su lugar a los salvajes mulás que masacraron a más de 36.000 de sus propios ciudadanos, aparentemente en una sola noche: 8 y 9 de enero.

Ni siquiera basta con sancionar a Irán y a los países que permiten respirar al régimen. A los mulás de Irán hay que ofrecerles una rampa de salida para que cojan el dinero y huyan, como se hizo con el dictador venezolano Nicolás Maduro .

Si países como Qatar, Turquía, Arabia Saudí y Pakistán -todos ellos comprometidos patrocinadores del terror - no quieren ver un Oriente Medio libre de él, peor para ellos. Porque sólo entonces no sólo el pueblo iraní, sino toda la región, podrá avanzar hacia la estabilidad y la seguridad, lejos de su alcance destructivo.

Dr. Majid Rafizadeh, es politólogo, analista educado en Harvard y miembro del consejo de Harvard International Review. Es autor de varios libros sobre la política exterior estadounidense. Puede ponerse en contacto con él en dr.rafizadeh@post.harvard.edu

© Gatestone Institute