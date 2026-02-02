El documental 'Melania' supera las expectativas en las taquillas de cine

Publicado por Williams Perdomo 2 de febrero, 2026

El documental de la primera dama Melania está superando las expectativas en las taquillas de cine. De acuerdo con los datos, la película ha generado 7,4 millones de dólares en 1.778 cines estadounidenses, un gran comienzo para un documental (especialmente uno que no involucra música ni trata sobre un concierto).

“Estamos muy animados por el sólido comienzo y la respuesta positiva del público, con una recaudación inicial de taquilla de Melania que superó nuestras expectativas”, afirmó Kevin Wilson, director de distribución nacional en cines de Amazon MGM, en una conversación con Variety.

Para Wilson este impulso es un primer paso importante en lo que considera un ciclo de vida para la producción "que se extenderá mucho más allá del periodo de exhibición en cines y hacia lo que creemos que será una trayectoria significativa para ambas en nuestro servicio. Confiamos en el valor a largo plazo que este lanzamiento aportará a los clientes, tanto en cines como durante los próximos años en Prime Video".

Amazon MGM explicó que para Melania, el público del fin de semana de estreno estuvo compuesto principalmente por mujeres mayores; el 72% de los compradores de entradas fueron mujeres y el 83% tenía más de 45 años.