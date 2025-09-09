El sospechoso de matar a una refugiada ucraniana estaba en libertad bajo fianza sin efectivo a pesar de su historial violento
La decisión del juez se dio a pesar de que el sujeto, de 34 años, ha sido arrestado al menos 14 veces en Carolina del Norte por delitos que van desde asalto y posesión de armas de fuego hasta robo y hurto graves que se remontan a 2007.
Decarlos Brown Jr., acusado de asesinar a una refugiada ucraniana de 23 años de edad en un tren de Charlotte, se encontraba libre bajo fianza sin dinero en efectivo al momento de -presuntamente- cometer el asesinato. El hombre solo con una "promesa escrita" de presentarse ante la corte.
De hecho, su madre aseguró que su hijo era esquizofrénico y que nunca se le debería haber permitido vagar por las calles, según recogió New York Post.
El asesinato de Iryna Zarutska
Las imágenes del asesinato de Iryna Zarutska, una joven ucraniana que se trasladó a Estados Unidos huyendo de la guerra en su país, en el metro de Charlotte a manos del sin techo se hicieron públicas recientemente.
En el video, se observa al atacante asestando una puñalada a Zarutska por la espalda, mientras la víctima se encontraba sentada viajando en el metro. El video muestra cómo Zarutska accede al interior del tren y se sienta justo delante de Brown, quien está realizando movimientos algo sospechosos. Instantes después, el atacante saca una pequeña navaja de unos de los bolsillos de su chaqueta, se pone en pie rápidamente y asesta una puñalada a la víctima.
La reacción de Trump
"El autor era un conocido delincuente reincidente, que había sido arrestado y puesto en libertad bajo fianza sin depósito en efectivo en enero, un total de 14 VECES. ¿Qué demonios hacía viajando en tren y caminando por las calles? Los delincuentes como este deben ser ENCARCELADOS. La sangre de esta mujer inocente se puede ver literalmente goteando del cuchillo del asesino, y ahora su sangre está en las manos de los demócratas que se niegan a meter a los malos en la cárcel, incluido el exgobernador caído en desgracia y 'aspirante a senador' Roy Cooper", escribió Trump.