El FBI lanzó una investigación sobre el asesinato de Iryna Zarutska

El director del FBI, Kash Patel, en la Casa Blanca. Imagen de archivo Cordon Press .

Publicado por Alejandro Baños 9 de septiembre, 2025

El director del FBI, Kash Patel, informó de que su agencia está investigando el asesinato de Iryna Zarutska, una joven ucraniana de 23 años que fue apuñalada hasta la muerte mientras viajaba en el metro de Charlotte (Carolina del Norte).

"El FBI ha estado investigando el asesinato del tren de Charlotte desde el primer día. Manténganse al tanto", confirmó Patel a través de redes sociales.

El asesinato de Zarutska

Zarutska, quien se encontraba en Estados Unidos tras huir de la guerra en Ucrania, fue asesinada a finales de agosto, cuando se encontraba viajando en el metro de Charlotte.

Tal y como muestra un video de las cámaras de seguridad del metro divulgado días después del crimen, Zarutska accedió al interior del tren y se sentó.

Un hombre, identificado como Decarlos Brown, de 34 años y que estaba sentado detrás de la víctima, sacó un arma blanca de uno de los bolsillos de su chaqueta, se levantó y asestó una puñalada por la espalda a Zarutska.

Posteriormente, el presunto asesino camina por el vagón dejando un rastro de sangre, ante la mirada de algún pasajero, según se observa en el video.

Los servicios de emergencias acudieron al lugar, pero no pudieron hacer nada por salvar la vida de Zarutska, quien fue declarada muerta en la estación del metro.

Minutos después del crimen, Brown fue localizado y trasladado a un hospital para recibir atención por unas pequeñas heridas que tenía. Se encuentra detenido.

Brown posee un elevado historial delictivo

Mientras las diferentes investigaciones siguen su curso, se van conociendo detalles sobre el principal sospechoso del asesinato de Zarutska.

En el momento en el que se produjo el crimen, Brown se encontraba en libertad bajo fianza y sin un solo dólar en efectivo en su haber. Además, se ha dado a conocer que ha sido arrestado al menos 14 veces por delitos graves relacionados con asalto, robo, hurto y posesión ilegal de armas de fuego.