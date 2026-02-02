La NFL vuelve a Madrid: el Bernabéu albergará otro partido en 2026

Publicado por Williams Perdomo 2 de febrero, 2026

La NFL vuelve al Bernabéu. El Real Madrid informó de que el estadio albergará este 2026 otro partido de la temporada regular tras el acuerdo multianual firmado por la National Football League con el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid.

La decisión se tomó después del éxito del partido que se jugó el 16 de noviembre entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders. El anuncio se realizó desde el estadio y contó con la presencia de Isabel Díaz Ayuso, presidente de la Comunidad de Madrid; José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid; Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, y Rafa de los Santos, director de la NFL en España.

“Este acuerdo significa que eventos de gran magnitud como estos se pueden celebrar y mostrar además una forma de vida en Madrid que enamora a todo el mundo por su vida nocturna, por su gastronomía, por la cantidad de museos, de cultura, todo lo que se puede hacer, soñar a lo grande, que es un poco también lo que se hace con el deporte americano", dijo Díaz Ayuso.

En ese sentido, Ayuso aseguró que "Madrid está preparada para todo y los madrileños tienen un espíritu muy alegre, acogedor. Madrid siempre pone su mejor versión para que todo salga bien. Y se demuestra la unidad, la magia que hay entre los americanos y los madrileños”.

“El partido de 2025 en el Bernabéu fue un momento clave para este deporte en España”

Rafa de los Santos, director de la NFL en España, aseguró que “el partido de 2025 en el Bernabéu fue un momento clave para este deporte en España”:

“Estamos encantados de confirmar que volveremos a disputar un partido de temporada regular en 2026 dentro de un pacto multianual con el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid y el Real Madrid. Este compromiso subraya nuestra apuesta por este mercado y nos permite seguir conectando con los aficionados durante todo el año”.