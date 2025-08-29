Investigan si gobiernos extranjeros accedieron a correos electrónicos enviados por John Bolton

Publicado por Joaquín Núñez 28 de agosto, 2025

El pasado 22 de agosto, agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) allanaron la casa del exasesor de Seguridad Nacional, John Bolton, en Maryland. Las autoridades remarcaron que se trató de una operación derivada de una investigación que había comenzado durante la Administración Biden, la cual, según The New York Times, implica correos electrónicos que fueron obtenidos por gobiernos extranjeros.

Bolton, actualmente de 76 años, se incorporó a la primera Administración Trump con una extensa carrera diplomática. Trabajó en el Departamento de Estado y fue embajador ante las Naciones Unidas bajo George W. Bush. Volvió a la Casa Blanca en 2018 y fue despedido por Donald Trump el 10 de septiembre de 2019.

Desde su salida, Bolton se volvió uno de los críticos más acérrimos del actual presidente. Incluso publicó un libro al respecto, 'The Room Where It Happened: A White House Memoir', que sería una de las partes centrales del caso en su contra.

Según le dijeron al Times fuentes familiarizadas con la investigación, los funcionarios "recopilaron información que parecía demostrar que (Bolton) había manejado mal información clasificada".

"Estados Unidos recopiló datos del servicio de espionaje de un país enemigo, incluidos correos electrónicos con información confidencial que Bolton, cuando aún trabajaba en la primera Administración Trump, parecía haber enviado a personas cercanas a él a través de un sistema no clasificado, según dijeron estas personas, que hablaron bajo condición de anonimato para discutir un caso delicado que sigue abierto", señalaron.

Aunque no se presentaron cargos formales en su contra, el citado medio agrega que está en conversaciones para contratar al abogado Abbe Lowell. El reconocido abogado penalista cuenta con una lista de clientes que actualmente incluye a Letitia James y a Lisa Cook. A su vez, representó en el pasado a Hunter Biden y a Jared Kushner.

"Según estas personas, los correos electrónicos en cuestión fueron enviados por Bolton e incluían información que parecía proceder de documentos clasificados a los que había tenido acceso mientras era asesor de seguridad nacional. Al parecer, Bolton envió los mensajes a personas cercanas a él que le estaban ayudando a recopilar material que finalmente utilizaría en sus memorias de 2020", añadieron desde el NYT.