Carolina del Sur: un jurado absuelve a Rick Chow del asesinato de un adolescente que creyó que robó en su tienda
La defensa sostuvo durante el juicio que Chow actuó para proteger a su hijo ante lo que percibió como una amenaza inmediata. Según sus abogados, el empresario creyó que el adolescente estaba armado y que su intervención era necesaria para evitar un daño mayor.
Un jurado de Carolina del Sur declaró no culpable de asesinato a Chikei Rick Chow, expropietario de una gasolinera en el área de Columbia, por la muerte a tiros de Cyrus Carmack-Belton, un adolescente de 14 años que murió en mayo de 2023.
El veredicto, emitido tras más de ocho horas de deliberaciones, pone fin al proceso penal contra Chow, quien enfrentaba un cargo de asesinato por disparar contra el menor.
La defensa sostuvo durante el juicio que Chow actuó para proteger a su hijo ante lo que percibió como una amenaza inmediata. Según sus abogados, el empresario creyó que el adolescente estaba armado y que su intervención era necesaria para evitar un daño mayor.
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“Este caso no trata sobre un ladrón de tiendas. Este caso trata sobre un padre que ve un arma apuntando a su hijo y tiene que tomar una decisión”, dijo el abogado defensor Shaun Kent a los miembros del jurado durante los alegatos finales recogidos por AP, señalando que Andy Chow testificó que Carmack-Belton le apuntó con un arma.
Por su parte, la fiscalía argumentó que la actuación de Chow no estaba justificada y pidió su condena. Los fiscales reconocieron que Carmack-Belton portaba una pistola semiautomática, pero sostuvieron que el arma cayó al suelo durante la persecución y que el adolescente -supuestamente- nunca amenazó a nadie con ella.
"Un chico de 14 años no debería estar vagando por las calle con una pistola"
Tras conocerse el veredicto, familiares de Carmack-Belton expresaron su desacuerdo con la decisión del jurado.
“Me solidarizo con ellos, pero un chico de 14 años no debería estar vagando por las calles de Columbia o Carolina del Sur con una pistola semiautomática cargada y lista para disparar”, dijo el abogado defensor Jack Swerling.