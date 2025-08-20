Acusándolos de filtrar "información clasificada", Trump revocó las autorizaciones de seguridad de 37 funcionarios

Publicado por Joaquín Núñez 19 de agosto, 2025

La Administración Trump revocó las autorizaciones de seguridad de 37 funcionarios de inteligencia. Según explicó Tulsi Gabbard, directora de Inteligencia Nacional, se trata de actuales y antiguos funcionarios que "han abusado de la confianza pública al politizar y manipular la inteligencia, filtrar información clasificada sin autorización y/o cometer violaciones graves e intencionadas de las normas de trabajo".

Entre los afectados por la decisión se encuentran varios exfuncionarios de la Administración Biden. Uno de ellos es Maher Bitar, quien se unió al Consejo de Seguridad Nacional (NSC) tras trabajar para el entonces presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes y actual senador, Adam Schiff (D-CA).

"Recibir una autorización de seguridad es un privilegio, no un derecho. Aquellos miembros de la comunidad de inteligencia que traicionan su juramento a la Constitución y anteponen sus propios intereses a los del pueblo estadounidense han roto la confianza sagrada que prometieron defender. Al hacerlo, socavan nuestra seguridad nacional, la seguridad y protección del pueblo estadounidense y los principios fundamentales de nuestra república democrática", explicó Gabbard en su cuenta de X.

"Nuestra comunidad de inteligencia debe comprometerse a defender los valores y principios consagrados en la Constitución de los Estados Unidos y mantener un enfoque preciso en nuestra misión de garantizar la seguridad y la libertad del pueblo estadounidense", añadió.

Otros nombres involucrados son los de Emily Horne, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos durante la Administración Biden; y Brett Holmgren, quien ofició como subsecretario de Estado para inteligencia e investigación.