El misterio de los científicos crece: hallan los restos de Melissa Casias, desaparecida hace un año
De acuerdo con la Policía Estatal de Nuevo México, un excursionista encontró los restos en el área de McGaffey Ridge junto a un arma de fuego. Posteriormente, la Oficina del Médico Investigador confirmó la identidad de Melissa Casias y señaló que todavía se realizan análisis adicionales. Las autoridades indicaron que, por el momento, no se ha determinado la causa ni la forma de la muerte.
Las autoridades de Nuevo México confirmaron la identificación de los restos de Melissa Casias, empleada del Laboratorio Nacional de Los Álamos (LANL), quien había sido reportada como desaparecida desde junio de 2025. Los restos fueron localizados en una zona del Bosque Nacional Carson y las investigaciones continúan para determinar las circunstancias de su muerte.
El caso fue difundido inicialmente por Fox News, que informó sobre el hallazgo y sobre el interés que ha generado dentro de investigaciones federales relacionadas con otros casos de personas desaparecidas o fallecidas que trabajaban en ámbitos científicos y tecnológicos sensibles.
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De acuerdo con la Policía Estatal de Nuevo México, un excursionista encontró los restos en el área de McGaffey Ridge junto a un arma de fuego. Posteriormente, la Oficina del Médico Investigador confirmó la identidad de Casias y señaló que todavía se realizan análisis adicionales. Las autoridades indicaron que, por el momento, no se ha determinado la causa ni la forma de la muerte.
Casias había sido reportada como desaparecida después de no presentarse a trabajar ni regresar a su domicilio. Según la investigación policial, familiares encontraron en su vivienda diversas pertenencias personales, incluidos teléfonos móviles e identificación, situación que motivó la activación de una búsqueda formal.
Reportes públicos de desapariciones y muertes similares
El nombre de Casias también ha aparecido en revisiones impulsadas por el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que solicitó información al FBI sobre reportes públicos relacionados con desapariciones y muertes de personas vinculadas a programas científicos, tecnológicos y de defensa. Sin embargo, las autoridades federales no han confirmado conexiones entre estos casos y han señalado que parte de la información examinada sigue sin verificarse.