Adiós a Rick Adelman, el arquitecto silencioso que ayudó a transformar el baloncesto moderno

El entrenador de los Minnesota Timberwolves, Rick Adelman, durante el partido de la NBA (Archivo) AFP

Publicado por Diane Hernández 2 de junio, 2026

El baloncesto perdió este lunes a una de sus mentes más brillantes. El legendario entrenador Rick Adelman falleció a los 79 años, según informó oficialmente la National Basketball Coaches Association. La causa de su muerte no fue revelada.

La noticia fue difundida inicialmente por la NBCA y posteriormente recogida por numerosos medios internacionales.

Un legado inmenso

Adelman deja un legado inmenso: 1.042 victorias como entrenador principal en la NBA, décima mayor cifra en la historia de la liga, además de una reputación construida sobre la innovación, la inteligencia táctica y el respeto de jugadores, colegas y aficionados.

Su carrera en los banquillos se extendió durante 23 temporadas al frente de cinco franquicias: los Portland Trail Blazers, Golden State Warriors, Sacramento Kings, Houston Rockets y Minnesota Timberwolves. Antes, había disputado siete temporadas como base en la NBA tras ser seleccionado por los entonces San Diego Rockets en el Draft de 1968.

Sin embargo, las estadísticas apenas cuentan una parte de la historia.

Adelman fue uno de los grandes precursores del baloncesto ofensivo que hoy domina la NBA. Sus equipos de Portland alcanzaron las Finales en 1990 y 1992 liderados por Clyde Drexler, mientras que los Kings de principios de los años 2000 se convirtieron en una referencia mundial por su circulación de balón, creatividad y juego colectivo. Para muchos aficionados y analistas, aquellas ofensivas en Sacramento fueron adelantadas a su tiempo y una influencia directa en la evolución táctica de la liga.

En 2021, su trayectoria fue reconocida con su ingreso al Naismith Memorial Basketball Hall of Fame, coronando una carrera que también incluyó 16 participaciones en playoffs y el prestigioso Premio Chuck Daly a la Trayectoria otorgado por la NBCA en 2023.

"Un maestro del juego y una persona aún mejor"

El comisionado de la NBA, Adam Silver, resumió el sentimiento de toda la comunidad del baloncesto en un mensaje difundido tras conocerse la noticia:

"Rick Adelman fue uno de los entrenadores más respetados y exitosos en la historia de la NBA. Fue un estratega brillante y un maestro del juego, y una persona aún mejor".

Más allá de los triunfos, quienes trabajaron con él recuerdan a un entrenador capaz de potenciar a sus jugadores sin imponer protagonismos, un líder sereno que entendía el baloncesto como un juego colectivo y que dejó huella en varias generaciones de técnicos y deportistas.