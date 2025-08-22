Agentes del FBI allanan la casa del exasesor de Seguridad Nacional John Bolton

John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional de Estados UnidosZUMAPRESS.com / Cordon Press .

Agentes del FBI registraron a primera hora del viernes el domicilio del exasesor de Seguridad Nacional John Bolton como parte de una investigación sobre un asunto de seguridad nacional, según informaron funcionarios estadounidenses a Just the News.

El director del FBI, Kash Patel, insinuó la acción en un críptico post en su cuenta de la red social X.

"NADIE está por encima de la ley... Agentes del @FBI en misión", escribió Patel.

Los funcionarios dijeron que el registro de la casa de Bolton se refería a un caso de seguridad nacional que comenzó bajo la Administración Biden, pero que no fue perseguido agresivamente hasta que Patel asumió el cargo a principios de este año. No quisieron ser más específicos.

Bolton fue uno de varios asesores de seguridad nacional de Trump, pero finalmente fue despedido y se convirtió en un crítico del actual presidente.

© Just The News