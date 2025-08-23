Letitia James no da marcha atrás en su batalla legal contra Trump y promete apelar la decisión mientras el DOJ intensifica la presión

Una sonriente Letitia James atiende en el juicio a Trump en NY (Archivo) AFP

Publicado por Agustina Blanco 23 de agosto, 2025

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, sigue firme en su cruzada legal contra el presidente Donald Trump, a pesar de un revés judicial y la presión del Departamento de Justicia (DOJ).

El jueves, un tribunal de apelaciones dividido desestimó la multa de aproximadamente 500 millones de dólares por fraude civil contra Trump y su empresa.

En ese contexto, James prometió apelar ante el Tribunal de Apelaciones, el más alto del estado, desafiando tanto la decisión como las investigaciones federales que ahora apuntan a su oficina y su vida personal, según un comunicado oficial de su despacho.

“Solicitaremos una apelación ante el Tribunal de Apelaciones y continuaremos protegiendo los derechos e intereses de los neoyorquinos”, señaló.

James vs. NRA



En paralelo, el DOJ ha intensificado su escrutinio sobre James.

A principios de agosto, fiscales federales emitieron citaciones solicitando información sobre sus casos contra la Organización Trump y la Asociación Nacional del Rifle (NRA).

En 2020, James demandó a la NRA, logrando que un juez ordenara a su director, Wayne LaPierre, pagar 4,35 millones de dólares por malgastar fondos de la organización, y al exdirector financiero, Wilson Phillips, 2 millones.

El DOJ continúa investigando a James



Además, el DOJ está investigando una denuncia de la Agencia Federal de Financiamiento de Viviendas que alega que James falsificó documentos para obtener mejores condiciones en un préstamo hipotecario, declarando una casa en Virginia como su residencia principal.