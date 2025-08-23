Voz media US Voz.us
Letitia James no da marcha atrás en su batalla legal contra Trump y promete apelar la decisión mientras el DOJ intensifica la presión

Luego de la victoria judicial del presidente Donald Trump, James prometió apelar ante el Tribunal de Apelaciones, desafiando tanto la decisión como las investigaciones federales que ahora apuntan a su oficina y su vida personal.

Una sonriente Letitia James atiende en el juicio a Trump en NY (Archivo)

Una sonriente Letitia James atiende en el juicio a Trump en NY (Archivo)

Agustina Blanco
Publicado por
Agustina Blanco

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, sigue firme en su cruzada legal contra el presidente Donald Trump, a pesar de un revés judicial y la presión del Departamento de Justicia (DOJ).

El jueves, un tribunal de apelaciones dividido desestimó la multa de aproximadamente 500 millones de dólares por fraude civil contra Trump y su empresa.

En ese contexto, James prometió apelar ante el Tribunal de Apelaciones, el más alto del estado, desafiando tanto la decisión como las investigaciones federales que ahora apuntan a su oficina y su vida personal, según un comunicado oficial de su despacho

Solicitaremos una apelación ante el Tribunal de Apelaciones y continuaremos protegiendo los derechos e intereses de los neoyorquinos”, señaló.

James vs. NRA

En paralelo, el DOJ ha intensificado su escrutinio sobre James.

A principios de agosto, fiscales federales emitieron citaciones solicitando información sobre sus casos contra la Organización Trump y la Asociación Nacional del Rifle (NRA)

En 2020, James demandó a la NRA, logrando que un juez ordenara a su director, Wayne LaPierre, pagar 4,35 millones de dólares por malgastar fondos de la organización, y al exdirector financiero, Wilson Phillips, 2 millones. 

El DOJ continúa investigando a James

Además, el DOJ está investigando una denuncia de la Agencia Federal de Financiamiento de Viviendas que alega que James falsificó documentos para obtener mejores condiciones en un préstamo hipotecario, declarando una casa en Virginia como su residencia principal. 

Trump mantiene su postura sobre James

Trump ha señalado críticas contra James, llamándola una “política totalmente corrupta” en su plataforma Truth Social, y exigió su renuncia inmediata como fiscal general de Nueva York.

