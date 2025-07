Ghislaine Maxwell apela a la Corte Suprema y a Trump para revocar su sentencia en el caso Epstein

Publicado por Santiago Ospital 28 de julio, 2025

Ghislaine Maxwell pidió este lunes a la Corte Suprema de Justicia que revisara su condena a prisión por tráfico sexual de menores con su expareja Jeffrey Epstein.

"Nadie está por encima de la ley, ni siquiera el Distrito Sur de Nueva York", sostuvo públicamente su abogado, David Oscar Markus. El letrado se refiere así a un acuerdo suscrito por la Fiscalía del Distrito Sur de Florida en 2007, en que se comprometió a no presentar cargos contra potenciales conspiradores de Epstein que dieran un paso al frente.

Sin embargo, desde el Departamento de Justicia argumentan que la Fiscalía que alcanzó aquel acuerdo no tenía potestad para negociar por otros distritos del país. Maxwell fue finalmente condenada en Nueva York, no Florida.

"Este caso plantea una pregunta directa e importante sobre la obligación del Gobierno de cumplir sus promesas en los acuerdos de declaración de culpabilidad", escribieron Markus y su mujer, Mona, ambos en el equipo de la defensa, en su petición al máximo tribunal.

También acusaron al DOJ de intentar "distraer" de aquella pregunta central "recitando datos escabrosos e irrelevantes de la mala conducta de Jeffrey Epstein". "Pero este caso trata sobre lo que el Gobierno prometió, no sobre lo que Epstein hizo".

Además, los Markus señalan que aunque su cliente ni fue parte ni está nombrada en el pacto, aquel explícitamente abarca a "cualquier posible co-conspirador de Epstein". "Por lo tanto", afirman, "es una beneficiaria prevista del acuerdo y tiene legitimación activa para hacerlo cumplir".

Apelación al SCOTUS y a Trump



"El presidente Trump construyó parte de su legado en el poder de los acuerdos, y seguramente coincidirá con que Estados Unidos debe cumplir su palabra", escribió también David Oscar Markus este lunes en sus redes sociales. "Estamos apelando no sólo a la Corte Suprema, sino también al presidente Trump".

La petición pública al republicano llega después de que este dijera que no había considerado un perdón para Maxwell: "Tengo derecho a concederle un indulto", señaló entonces, pero: "Nadie me lo ha pedido, nadie me lo ha preguntado".

Un día antes, Maxwell se había reunido con Todd Blanche, fiscal general adjunto de Estados Unidos. Reunión de seis horas que el abogado defensor definió como "muy productiva", asegurando que su cliente había respondido a todas las preguntas realizadas por el funcionario.

El auge del caso Epstein



La doble apelación de Maxwell llega en medio de una escalada de interés en el caso del fallecido financista, delincuente sexual convicto acusado de tráfico sexual en serie de mujeres y niñas.El trato del caso por el DOJ de Trump recibió críticas tanto desde el Partido Demócrata, al que el presidente acusó de utilizar el caso para "engañar" al país , como desde su propia base republicana Una carta que Trump presuntamente habría dedicado a Epstein por su cumpleaños encendió aún más los ánimos. El mandatario luego demandó al periódico que la reveló, el, a su empresa matriz y a su dueño, Rupert Murdoch. Posteriormente, el mismo periódico aseguró que otras figuras de alto perfil, como Bill Clinton, habrían firmado cartas similares

Maxwell: citada a testificar ante el Congreso



La semana pasada, el Comité de Supervisión de la Cámara votó a favor de citar a declarar a Maxwell bajo juramento el 11 de agosto, en el que sería su primer testimonio público.

Liderados por Scott Perry, miembros de un subcomité emitieron citaciones además para Bill y Hilary Clinton, con el objetivo de aclarar su relación con la exsocia de Epstein: