Caso Epstein: un Subcomité de Supervisión de la Cámara aprueba citar a los Clinton por sus posibles vínculos con Ghislaine Maxwell

Un Subcomité de Supervisión de la Cámara de representantes aprobó citar a Bill y Hilary Clinton para aclarar sus posibles vínculos con Ghislaine Maxwell, la socia de Jeffrey Epstein.

Fue el republicano Scott Perry quien presentó la moción para emitir las citaciones, aprovechando una audiencia del Subcomité Federal de Aplicación de la Ley. La iniciativa fue aprobada por los presentes -con mayoría conservadora- mediante votación oral, sin que se realizara una votación nominal.

Junto con los Clinton, otros ex altos funcionarios del Departamento de Justicia —el exdirector del FBI James Comey, el exfiscal especial Robert Mueller y los ex fiscales generales Loretta Lynch, Eric Holder, Merrick Garland, Bill Barr, Jeff Sessions y Alberto Gonzales— fueron incluidos en la lista de comparecencias presentada por Perry con objeto de "ampliar la investigación de la comisión plenaria sobre la Sra. Maxwell".

Además, el subcomité aprobó una segunda iniciativa que reclama a Comer una citación al Departamento de Justicia para exigir la publicación de todas las comunicaciones entre funcionarios de la administración Biden -incluido el propio Joe Biden- y el DOJ relacionadas con el caso Epstein.

Tras la votación, corresponde al presidente del Comité de Supervisión de la Cámara, James Comer, emitir formalmente las citaciones a los Clinton y a los demás con el fin de que queden obligados a prestar testimonio o proporcionar la documentación que les sea solicitada al panel. Un portavoz del Comité de Supervisión apuntó a The New York Post que "las citaciones se emitirán en el futuro".

Clinton-Epstein, los fantasmas de una vieja relación acosan al expresidente

La relación entre Bill Clinton con Jeffrey Epstein ha sido reconocida incluso por el expresidente, que reconoció en el libro de 2024 Ciudadano: Mi vida después de la Casa Blanca que llegó a viajar en el avión privado del malogrado magnate en varias ocasiones por su trabajo en la organización sin ánimo de lucro Clinton Global Initiative.

Además de este reconocimiento, en el registro de visitantes de la Casa Blanca consta que Epstein visitó este edificio al menos 17 veces. Unas visitas que comenzaron justo tras la toma de posesión de Clinton en 1993.​



El expresidente, que hasta ahora no ha sido acusado de ningún delito por el caso Epstein, afirmó que no tenía ni la más remota idea de que Epstein y Maxwell traficaban sexualmente con menores. "Ojalá nunca le hubiera conocido", escribió Clinton en su libro sobre el magnate, añadiendo que viajar en su avión "no merecía los años de interrogatorios posteriores".