La "campaña decisiva" respaldada por Irán para destruir a Israel y a Occidente

17 de julio, 2026

Los documentos, recuperados por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en la Franja de Gaza y publicados por el Instituto Amit de Investigación sobre Terrorismo e Inteligencia, revelan que Hamás había planeado meticulosamente la masacre del 7 de octubre más de un año antes de que se llevara a cabo. También ponen de manifiesto el compromiso inquebrantable de Sinwar con el objetivo fundacional de Hamás: la destrucción de Israel mediante el asesinato en masa y la conquista.

La planificación operativa era asombrosamente detallada. Sinwar preveía forzar la frontera simultáneamente en 25 puntos utilizando aproximadamente 2 500 terroristas en el asalto inicial.

Sinwar estimó que, para llevar a cabo la operación con éxito, se necesitarían finalmente unos 10 000 "combatientes bien entrenados". A cada comunidad israelí se le asignaron equipos de asalto específicos. Se designaron bases militares para su destrucción. Se cartografiaron los cruces de carreteras estratégicos y se asignaron a unidades especializadas. Cada aspecto de la operación había sido cuidadosamente calculado.

No se trataba de planes defensivos. Eran planes de invasión.

Quizás la revelación más inquietante se refiera a la propia percepción de Sinwar sobre las consecuencias de sus actos. Preveía perfectamente que Israel respondería con una fuerza abrumadora. "El enemigo no dudará en utilizar todos los medios y armas a su alcance", escribió. "Podría incluso utilizar una bomba nuclear".

A pesar de esta extraordinaria valoración, Sinwar concluyó que la invasión debía seguir adelante porque "esta campaña es una batalla a vida o muerte".

Decidió deliberadamente lanzar el ataque porque avanzar el objetivo ideológico de Hamás —la destrucción de Israel— era más importante para él que las vidas de los palestinos bajo su mandato.

Esta es quizás la prueba más clara hasta la fecha de que Hamás nunca ha sido un movimiento de liberación nacional cuyo principal objetivo fuera mejorar las vidas de los palestinos. Más bien, se trata de una organización terrorista islamista dispuesta a sacrificar a su propio pueblo en pos de su guerra ideológica contra Israel.

La lección que se desprende de estos documentos es que Hamás sigue comprometido con los mismos objetivos que guiaron a sus fundadores hace casi cuatro décadas: eliminar a Israel mediante la violencia y sustituirlo por un Estado islamista.

Hamás no es más que un componente de una estrategia iraní más amplia destinada a socavar la influencia estadounidense y desestabilizar a los gobiernos árabes prooccidentales de toda la región, aparentemente para expulsar a las fuerzas estadounidenses de la zona, dejando así el campo libre en Oriente Medio, sin obstáculos, al despiadado Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica que ahora gobierna Irán.

La masacre del 7 de octubre no fue una aberración. Fue la materialización de una estrategia que, según se informa, se concibió con siete años de antelación. Evitar que se repita otro 7 de octubre requiere algo más que alto el fuego temporales o iniciativas diplomáticas. Requiere garantizar que Hamás nunca más pueda actuar ni como fuerza militar ni como autoridad política.

Cualquier cosa menos que eso provocará más catástrofes, como hemos visto durante 47 años, desde los ataques de Irán contra Israel, los vecinos árabes, los ciudadanos maltratados, los Estados Unidos y Occidente.

Muchos políticos, diplomáticos, académicos y comentaristas de los medios de comunicación occidentales han argumentado que el grupo terrorista Hamás, respaldado por Irán, lanzó su invasión de Israel el 7 de octubre de 2023 debido al "bloqueo" israelí sobre la Franja de Gaza, derivado de la necesidad de Israel de impedir que Hamás introdujera armas de contrabando con el único propósito de destruir a su vecino judío.

Otros afirmaron que las dificultades económicas y las condiciones humanitarias habían llevado a Hamás a llevar a cabo el ataque más mortífero contra los judíos desde el Holocausto. Algunos argumentaban que, para entonces, Hamás se había convertido en un movimiento pragmático interesado en gobernar la Franja de Gaza y finalmente dispuesto a coexistir con Israel.

Los documentos recientemente revelados, escritos a mano por el difunto líder de Hamás Yahya Sinwar, han desmontado de forma irrefutable estas afirmaciones.

Los documentos, recuperados por las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) en la Franja de Gaza y publicados por el Instituto Amit de Investigación sobre Terrorismo e Inteligencia, revelan que Hamás había planeado meticulosamente la masacre del 7 de octubre más de un año antes de que se llevara a cabo. También ponen de manifiesto el compromiso inquebrantable de Sinwar con el objetivo fundacional de Hamás: la destrucción de Israel mediante el asesinato en masa y la conquista.

Estos documentos deberían poner fin de una vez por todas a la fantasía de que Hamás pudiera transformarse alguna vez en un partido político moderado o ser persuadido para que abandonara su yihad (guerra santa) contra Israel.

Lejos de intentar aliviar el sufrimiento de los palestinos en la Franja de Gaza, Hamás lanzó a sabiendas una operación que sabía que provocaría una destrucción sin precedentes en el territorio que afirmaba gobernar.

A Hamás, sencillamente, no le importó.

Los documentos incautados demuestran que el 7 de octubre no fue un estallido espontáneo de violencia ni una reacción desesperada ante las condiciones económicas. Se trató de una campaña militar cuidadosamente diseñada cuyos objetivos incluían la conquista de territorio, la toma de bases militares, la ocupación de más de 220 localidades israelíes, la captura de rehenes y la infligir el máximo número de bajas entre la población civil israelí.

Un documento manuscrito con fecha del 24 de agosto de 2022 resume las instrucciones de Sinwar para poner en marcha lo que él denominó la "campaña decisiva". Incluye directivas operativas detalladas que abarcan todas las fases de la invasión, desde medidas de engaño diseñadas para adormecer a Israel en una falsa sensación de seguridad hasta la ruptura de la valla fronteriza, la guerra psicológica, y la documentación de las atrocidades cometidas contra civiles y soldados israelíes.

La propia fase de engaño pone de manifiesto el carácter calculado de los preparativos de Hamás.

Sinwar ordenó a sus agentes que llevaran a cabo actividades "intensivas" en la Franja de Gaza durante las semanas previas al ataque, asegurándose de que estos movimientos parecieran rutinarios para que Israel no sospechara que se avecinaba una invasión sin precedentes.

Estas medidas incluían ordenar a las fuerzas de Hamás que se entrenaran para estar operativamente preparadas, pero que lo hicieran abiertamente y lo documentaran con equipos de televisión. Sinwar creía que ocultar los ejercicios alertaría a los servicios de seguridad israelíes, mientras que realizarlos abiertamente crearía la ilusión de que los simulacros eran "solo para aparentar".

Sinwar también ordenó la reanudación de los enfrentamientos violentos con las tropas israelíes a lo largo de la frontera en las semanas previas al ataque, bajo el pretexto de una crisis relacionada con la situación económica en el Franja de Gaza.

"El engaño fue fundamental en los preparativos estratégicos de Hamás para el ataque y la masacre del 7 de octubre de 2023", según el Instituto Amit de Investigación sobre Terrorismo e Inteligencia.

"Los elementos combinados del plan tenían por objeto crear la falsa impresión de que Hamás había sido disuadido, especialmente desde la Operación Guardián de los Muros en mayo de 2021, y de que no quería ni era capaz de lanzar un ataque ofensivo contra el territorio israelí. En última instancia, el plan logró engañar a las instituciones de seguridad y a los responsables de la toma de decisiones de Israel, quienes creyeron que Hamás había sido efectivamente disuadido y que se centraba en la gobernanza de la Franja de Gaza y en mejorar las condiciones de vida de la población gazatí, y que sus ejercicios militares públicos no eran más que una demostración de fuerza".

Hamás no estaba reaccionando de forma impulsiva ante los acontecimientos políticos. Se estaba preparando pacientemente para una de las operaciones terroristas más sofisticadas de la era moderna.

La planificación operativa era asombrosamente detallada. Sinwar preveía romper la frontera simultáneamente en 25 puntos utilizando aproximadamente 2 500 terroristas en el asalto inicial. El objetivo no era solo penetrar en las defensas israelíes, sino tomar el control de cruces de carreteras estratégicos e instalaciones militares, impedir los refuerzos militares israelíes y proporcionar a los combatientes de Hamás libertad de movimiento en lo más profundo del territorio israelí. Le seguirían oleadas de asalto adicionales según mapas operativos detallados preparados con mucha antelación.

Otro documento redactado el mismo día amplía aún más el plan de invasión. En él se prevé la toma de más de 220 localidades israelíes, incluidos kibutzim, pueblos y ciudades. Sinwar estimó que, para llevar a cabo la operación con éxito, se necesitarían finalmente unos 10 000 "combatientes bien entrenados". Cada comunidad israelí se le asignaron equipos de asalto específicos. Se designaron bases militares para su destrucción. Se cartografiaron los cruces estratégicos de carreteras y se asignaron a unidades especializadas. Cada aspecto de la operación se había calculado minuciosamente.

No se trataba de planes defensivos. Eran planes de invasión.

También son reveladoras las instrucciones de Sinwar relativas a los civiles israelíes. Los documentos exigen la "expulsión" de los residentes israelíes, dando prioridad a las mujeres y los niños, mientras que los hombres de entre 17 y 50 años debían ser tomados como rehenes. Se ordenó a los terroristas que confiscaran teléfonos y documentos personales. Se iba a vaciar comunidades enteras. Las grandes ciudades israelíes debían ser evacuadas "hacia el mar".

La intención no era simplemente atacar a Israel, sino conquistar territorio y expulsar a su población.

La realidad resultó ser aún más bárbara. Durante la masacre del 7 de octubre, los terroristas de Hamás hicieron caso omiso incluso de estas instrucciones escritas. En lugar de limitar la toma de rehenes a hombres en edad de alistamiento, secuestraron a bebés, niños, mujeres y civiles de edad avanzada. A quienes no secuestraron, a menudo los asesinaron a sangre fría. Familias enteras fueron masacradas en sus hogares, y muchas de las atrocidades fueron filmadas y difundidas por los propios terroristas.

Quizá la revelación más inquietante se refiera a la propia percepción que tiene Sinwar de las consecuencias de sus actos. Preveía perfectamente que Israel respondería con una fuerza abrumadora. "El enemigo no dudará en utilizar todos los medios y armas a su alcance", escribió. "Puede que incluso utilice una bomba nuclear".

A pesar de esta extraordinaria valoración, Sinwar concluyó que la invasión debía seguir adelante porque "esta campaña es una batalla a vida o muerte".

Este único pasaje desmonta otro error generalizado: que Hamás actuaba en interés de la población civil de Gaza.

El líder de Hamás sabía que la invasión probablemente provocaría una destrucción masiva en la Franja de Gaza. No obstante, optó deliberadamente por lanzar el ataque porque promover el objetivo ideológico de Hamás —la destrucción de Israel— era más importante para él que las vidas de los palestinos bajo su mandato.

Esta es quizás la prueba más clara hasta la fecha de que Hamás nunca ha sido un movimiento de liberación nacional preocupado principalmente por mejorar las vidas de palestinos. Más bien, se trata de una organización terrorista islamista dispuesta a sacrificar a su propio pueblo en pos de su guerra ideológica contra Israel.

Los líderes de Hamás siguen elogiando públicamente la masacre del 7 de octubre y prometen repetidamente llevar a cabo ataques similares en el futuro.

"Se nos llama una nación de mártires, y estamos orgullosos de sacrificar mártires", afirmó Ghazi Hamad, alto cargo de Hamás. "Debemos dar una lección a Israel y lo haremos una y otra vez. La "Inundación de Al-Aqsa" es solo la primera vez, y habrá una segunda, una tercera, una cuarta, porque tenemos la determinación, la firmeza y la capacidad para luchar".

Y lo que es más importante, la organización no ha abandonado su alianza estratégica con Irán, que sigue financiando, armando y entrenando a Hamás como parte del esfuerzo a largo plazo de Teherán por rodear a Israel con grupos terroristas afines.

Por eso Hamás representa una amenaza no solo para Israel. El régimen iraní y su red de grupos proxy han atacado repetidamente a las fuerzas estadounidenses en Oriente Medio, han atacado rutas marítimas internacionales y han lanzado misiles y drones contra varios Estados árabes del Golfo. Hamás no es más que un componente de una estrategia iraní más amplia destinada a socavar la influencia estadounidense y desestabilizar a los gobiernos árabes prooccidentales de toda la región, aparentemente con el fin de expulsar a las fuerzas estadounidenses de la zona, dejando así el control de Oriente Medio, sin obstáculos, en manos de los despiadadosCuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica que ahora gobierna Irán.

Los documentos recientemente revelados también plantean un problema incómodo para la Administración Trump. Han pasado más de seis meses desde que el presidente Donald J. Trump anunciara su plan para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza y pidiera la desmilitarización de la misma. Sin embargo, Hamás sigue en el poder. La organización terrorista ha reforzado su control sobre gran parte de Gaza, ha restablecido sus estructuras de mando, ha reclutado a miles de nuevos combatientes y ha reanudado la fabricación de armas, al tiempo que reconstruye partes de su red de túneles.

La lección que se desprende de estos documentos es que Hamás sigue comprometido con los mismos objetivos que guiaron a sus fundadores hace casi cuatro décadas: eliminar a Israel mediante la violencia y sustituirlo por un Estado islamista. Mientras esta ideología sobreviva, Hamás seguirá siendo una amenaza mortal no solo para Israel, sino también para la estabilidad regional, los aliados árabes de Estados Unidos y los intereses generales de este país.

La masacre del 7 de octubre no fue una aberración. Fue la materialización de una estrategia, concebida, según se informa, con siete años de antelación. Evitar otro 7 de octubre requiere algo más que alto el fuego temporales o iniciativas diplomáticas. Requiere garantizar que Hamás nunca más pueda funcionar ni como fuerza militar ni como autoridad política.

Cualquier cosa menos que eso invita a más catástrofes, como hemos visto durante 47 años (aquí, aquí, aquí y aquí), desde los ataques de Irán contra Israel, los vecinos árabes, los ciudadanos maltratados, Estados Unidos (aquí, aquí, aquí y aquí) y Occidente.

©Gatestone Institute