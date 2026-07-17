La FIFA confirma que el descanso de la final del Mundial de 2026 durará 17 minutos

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, durante el Mundial de 2026 DPPI vía AFP .

Publicado por Alejandro Baños 17 de julio, 2026

A raíz de la polémica surgida en torno a si infringiría o no sus propias normas, la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) confirmó la duración exacta del descanso de la final del Mundial 2026, que enfrentará este domingo a Argentina y España en el NYNJ Stadium.

Concretamente, el organismo rector del fútbol, presidido por Gianni Infantino, informó de que el descanso será de 17 minutos, dos minutos más de lo estipulado en su reglamento.

Este cambio se debe al espectáculo del descanso organizado por la FIFA para la final, en el que actuarán artistas como Shakira, BTS, Justin Bieber y Madonna.

Según informó el periódico deportivo español Marca, la FIFA ya ha comunicado su decisión tanto a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) como a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Según la FIFA, los conciertos durarán exactamente 11 minutos, mientras que el montaje y desmontaje del escenario llevarán seis minutos.