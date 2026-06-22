¿"Acuerdo"? El régimen del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán y sus grupos terroristas aliados lo celebran

22 de junio, 2026

Como sin duda sabe la Administración Trump, no se puede confiar en el régimen iraní para ningún acuerdo.

Una y otra vez, el régimen iraní ha firmado o se ha comprometido a acuerdos —sobre cuestiones nucleares, desescalada regional o promesas económicas— solo para seguir su propia agenda en secreto. Ya sea enriqueciendo uranio de forma encubierta, apoyando a grupos terroristas afines o promoviendo sus objetivos ideológicos, el régimen dice o firma lo que sea necesario para asegurarse un respiro, y luego se dedica a hacer lo que le da la gana. Su patrón de engaño y elusión de compromisos es ya legendario

El régimen, sus grupos proxy y grupos terroristas están celebrando, eufóricos por haber frustrado los esfuerzos del "Gran Satán" para imponer concesiones.

El Memorándum de Entendimiento (MOU), firmado el 17 de junio por el presidente de EEUU, Donald J. Trump, y el presidente iraní, Masoud Pezeshkian — prorroga un alto el fuego durante 60 días; levanta el bloqueo estadounidense; reabre el estrecho de Ormuz al tráfico marítimo; permite a Irán reanudar las exportaciones de petróleo y conservar su uranio enriquecido; y promete a Irán 300 000 millones de dólares para la reconstrucción y la inversión —a quién le importa de quién— y negociaciones sobre todo lo demás.

El memorando de entendimiento también incluye al Líbano, un país soberano que no tiene nada que ver con Irán. El memorando de entendimiento es un acuerdo para hablar de un acuerdo. No es de extrañar que el régimen iraní esté de celebración. Consiguen su uranio, retrasos indefinidos, cientos de miles de millones de dólares y un camino hacia la recuperación para "exportar la revolución" y volver a aterrorizar al mundo en cuanto Trump abandone el cargo. Trump tenía a la brutal dictadura militar de Irán de rodillas; acaba de concederle una vida larga y próspera. Esa fue la respuesta de EEUU al chantaje y al terrorismo. Justo cuando EEUU estaba ganando, volvió a optar por perder.

No es precisamente un secreto lo que el régimen iraní hará con sus miles de millones, el alivio de la presión y el respiro que Trump le está concediendo. El régimen no ha cambiado de forma fundamental. El «nuevo líder racional de Irán» es pide «la liberación de Jerusalén». El régimen es un sistema arraigado en el antiamericanismo, el antisemitismo y la hostilidad hacia su propio pueblo, y Trump le está permitiendo no solo mantenerse en el poder, sino también afianzarse aún más. Las ejecuciones de disidentes continúan en Irán. Ni siquiera se observan gestos simbólicos básicos de normalización con Estados Unidos, como apretones de manos directos o compromisos para abrir embajadas. El régimen no ha dado ninguna señal de que tenga intención de abandonar la vía de la confrontación.

Irán sigue reafirmar su apoyo al denominado «eje de la resistencia». Seguirá apoyando a grupos como Hezbolá, Hamás y los hutíes, proporcionándoles financiación, armas y asesoramiento.

Con la llegada de nuevos ingresos, es probable que el régimen se centre en reponer y rearmar sus capacidades militares. Se restaurarán y ampliarán los misiles balísticos, los drones de ataque y los sistemas de armamento relacionados que resultaron dañados durante la reciente guerra. El desarrollo de drones recibirá más inversión, ya que se trata de una herramienta asimétrica superior para proyectar el poder del régimen.

Es casi seguro que una parte sustancial del aumento de los ingresos se destinará a los aliados de Irán: Hezbolá, Hamás y los hutíes. Estos han sido fundamentales para extender la influencia iraní y evitar costes directos para Teherán, al tiempo que ejercen presión sobre adversarios como Israel.

Lo más importante es que el régimen se ha ganado un tiempo valioso. El plazo de 60 días, con posibilidades de prórroga, encaja en un patrón habitual de retrasos y negociaciones diseñado para aguantar la presión. Desde la perspectiva de Teherán, sobrevivir a la actual Administración estadounidense ofrece un camino hacia un entorno internacional más favorable. El régimen cree que ha ganado. Se mantuvo invicto ante una gran potencia. El mensaje para los terroristas es que sigan adelante: funciona.

Envalentonado por su resistencia y supervivencia, el régimen exigirá a las compañías navieras el pago de "tasas" por atravesar el estrecho de Ormuz, lo que podría suponer el fin de la libertad de navegación en todo el mundo. Si Irán cobra «tasas», ¿por qué no iban a hacerlo todos los demás? El régimen debe sentir que ha aprendido una lección importante: puede llevar a cabo acciones provocadoras, obtener concesiones mediante la presión, salirse con la suya ante las violaciones y seguir manteniéndose firmemente en el poder. Podría presionar a los Estados del Golfo para que acepten concesiones o acuerdos financieros, aprovechando los temores a la interrupción de la actividad, incluso si se trata de una actividad limitada con drones o misiles.

A largo plazo, el impulso ideológico del régimen sigue apuntando hacia la venganza contra Estados Unidos e Israel, y hacia una escalada de la agresión contra otros enemigos percibidos una vez que las restricciones se suavicen. El desarrollo de armas nucleares se reanudará de forma encubierta, ya que el régimen calcula que ningún futuro presidente estadounidense igualará el nivel actual de determinación. Al demostrar que el desafío reporta beneficios, el régimen refuerza su propia estrategia de paciencia táctica y agresión gradual.

Esta perspectiva exige un realismo lúcido. Son esenciales medidas verificables: el régimen debe entregar por completo sus reservas de uranio enriquecido, desmantelar por completo su programa nuclear, detener la producción de misiles balísticos y cortar por lo sano el apoyo a los grupos terroristas afines. Sin mecanismos de aplicación férreos más allá de los tres años, aliviar la presión no hace más que financiar esa misma estrategia peligrosa que ha desestabilizado la región durante casi 50 años.

El régimen iraní ha demostrado en repetidas ocasiones que no se le puede confiar ningún acuerdo. Aprovecha cada acuerdo para rearmarse, fortalecerse y prepararse para atacar con aún más contundencia. El régimen seguirá siendo firmemente antiamericano, antisemita y hostil hacia el pueblo iraní. Sigue tildando a Estados Unidos e Israel de enemigos. Su ideología fundamental no ha cambiado ni un ápice, y la probabilidad de que cambie debe de ser cercana a cero.

© Gatestone Institute.