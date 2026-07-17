Apple supera a Nvidia como la empresa mejor valorada del mundo

Publicado por Alejandro Baños 17 de julio, 2026

Apple volvió a situarse como la compañía más valorada del mundo después de que las acciones de Nvidia se desplomasen este viernes hasta un 4%.

Concretamente, la valoración de la compañía con sede en Cupertino (California) alcanzó los 4,9 billones de dólares, mientras que la de su rival cayó hasta los 4,8 billones de dólares.

En2025, Nvidia se convirtió en la empresa más valiosa del mundo y fue la primera en hacer que su cotización total superase la barrera de los 5 billones de dólares en octubre de ese año.

La razón principal del descenso bursátil de Nvidia es por las preocupaciones existentes sobre el desarrollo de la inteligencia artificial (IA), sector que domina gracias a sus potentes procesadores.