Francia ha dejado de competir, solo sentencia

10 de julio, 2026

Con un "¡vamos!" en un perfecto español, varios de los integrantes de su delegación celebraron con orgullo y felicidad el pase a semifinales del Mundial 2026 tras superar a Marruecos (2-0) con menos dificultades de las que se esperaban antes de que el árbitro decretase el inicio del encuentro. Un triunfo que no solo hace que Francia vaya a estar entre los cuatro mejores equipos de un Mundial por octava vez en su historia y por tercera vez consecutiva; también lo consolida como el mejor combinado nacional que existe en el presente.

El actual sólido bloque francés comenzó a construirse tras la Eurocopa 2012, que se disputó conjuntamente en Polonia y Ucrania. Les Bleus volvieron a coleccionar otro fracaso, como venían haciendo desde que terminaron subcampeones del Mundial de Alemania 2006. La Federación Francesa de Fútbol (FFF), agobiada y ansiosa por revertir una situación delicada, decidió desprenderse de una leyenda como Laurent Blanc y darle las riendas de la dirección a Didier Deschamps.

La FFF acertó de pleno: no pudo tomar mejor decisión. Poco a poco, temporada a temporada, torneo a torneo, Deschamps fue armando un plantel y fue acoplando una filosofía de juego que ha llevado a Francia a que sea el equipo al que todos temen, el rival a batir. En los 14 años que lleva al frente, el técnico ha logrado darle a su país dos títulos (Mundial de Rusia 2018 y la UEFA Nations League 2020-2021), además de haber alcanzado otras dos finales (Mundial de Qatar 2022 y Eurocopa de Francia 2016) y situar a Les Bleus como el conjunto nacional con mejor ranking FIFA.

Francia, con Deschamps en la dirección técnica, ha sabido reconstruirse con el paso del tiempo. Cada vez que un fijo daba un paso al lado por cualquier motivo, el técnico lograba acoplar a un sustituto que se integraba a la perfección, manteniendo intacta la idea de pasar por encima de cualquier rival. Ha hecho una obra maestra.

En este Mundial 2026, la Francia de Deschamps ha vuelto a accionar el botón de conjunto arrasador, mezclando a futbolistas brillantes tanto en el desempeño individual como en el colectivo y que están en la cúspide de sus trayectorias —como Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Dayot Upamecano o Aurélien Tchouaméni— con otros que, a pesar de su juventud e inexperiencia, hacen olvidar con magistralidad a las estrellas cuando estas están ausentes —como Désiré Doué, Bradley Barcola, Rayan Cherki o Warren Zaïre-Emery—.

Ganen o no el título en esta edición —sería el tercero que aparecería en sus vitrinas—, es, en estos momentos, el mejor conjunto nacional del planeta. Es un equipo que ha dejado de competir, solo sentencia.