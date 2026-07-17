Dos terremotos de magnitudes 7,4 y 7,3 sacuden México
Los epicentros se ubicaron en las localidades de Puerto Madero y de Aquiles Serdán.
El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) informó de dos terremotos de magnitudes 7,4 y 7,3 en la escala de Richter en México.
Concretamente, el epicentro del primero de ellos se ubicó en Puerto Madero, localidad ubicada en el sur del país en la costa pacífica. El segundo fue localizado en el municipio de Aquiles Serdán, en el estado de Chihuahua.
(NOTICIA EN DESARROLLO)