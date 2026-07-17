Dos terremotos de magnitudes 7,4 y 7,3 sacuden México

Publicado por Alejandro Baños 17 de julio, 2026

El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) informó de dos terremotos de magnitudes 7,4 y 7,3 en la escala de Richter en México.

Concretamente, el epicentro del primero de ellos se ubicó en Puerto Madero, localidad ubicada en el sur del país en la costa pacífica. El segundo fue localizado en el municipio de Aquiles Serdán, en el estado de Chihuahua.

(NOTICIA EN DESARROLLO)