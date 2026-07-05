El amanecer de una nueva era energética: por qué el hito alcanzado por Helion merece nuestro aplauso COVER DOMIMGO

5 de julio, 2026

La búsqueda de Estados Unidos de una energía ilimitada para impulsar su futuro está un paso más cerca de hacerse realidad.

Helion Energy ha recibido la primera «Licencia de materiales radiactivos y licencia de emisiones radiactivas a la atmósfera» concedida en todo el mundo para un proyecto de fusión nuclear.

No se trata simplemente de una nota al pie de página en materia de regulación — es un hito en la historia de la energía limpia, y merece ser considerado como tal.

Los escépticos se apresuran a señalar que la viabilidad comercial de la energía de fusión aún no está demostrada. Así son los avances y los hitos.

Sin embargo, quedarse ahí es pasar por alto por completo la importancia de lo que Helion ha logrado. La obtención de estas licencias del Departamento de Salud del Estado de Washington supone un hito estratégico: la energía de fusión ya no es un ámbito exclusivo de la física teórica y los laboratorios gubernamentales. Está entrando en el mundo real, con marcos normativos reales, normas de seguridad reales e infraestructuras reales.

Durante décadas, los escépticos han afirmado que la fusión siempre está a 30 años de distancia. Lo que hace que el avance de Helion sea tan importante es que la obtención de estas licencias —que exigen demostrar un compromiso genuino con los protocolos de seguridad y las normas operativas— hace que una tecnología pase de ser una prueba de laboratorio a convertirse en una fuente de energía. Helion ha tomado la delantera en esta carrera hacia un avance decisivo.

Con un acuerdo de compra de energía firmado conMicrosoft y Constellation Energy, Helion también ha creado la hoja de ruta comercial de la que la fusión carecía hasta ahora.

Lo que está en juego no podría ser más importante. La fisión nuclear, que divide los átomos en lugar de fusionarlos, ha suministrado casi el 20% de la electricidad de Estados Unidos durante décadas. La fusión promete superar con creces esa contribución, ofreciendo energía libre de carbono prácticamente ilimitada al replicar el mismo proceso que ilumina el sol. La fusión, que abastece de energía a todo tipo de instalaciones, desde centros de datos hasta instalaciones militares y ciudades enteras, no es un lujo, sino una necesidad estratégica.

Habrá más obstáculos por delante. Lograr una ganancia neta de energía a partir de la fusión sigue siendo uno de los problemas más desafiantes de la ciencia. Pero toda innovación estadounidense ha requerido concentración, talento, visión y compromiso. Felicidades a Helion. La era de la energía de fusión se acerca y todos deberíamos apoyarla.