Examen final: el alumno desafía a su maestro

Publicado por Alejandro Baños 17 de julio, 2026

La final del Mundial 2026, que enfrentará a Argentina y España en el NYNJ Stadium (MetLife Stadium) este domingo 19 de julio, promete mucho más que un choque electrizante entre las dos mejores selecciones del torneo. El partido albergará también el emotivo reencuentro entre los dos hombres que, a base de pizarra e inteligencia táctica, han llevado a la Albiceleste y a la Roja hasta el último escalón: Lionel Scaloni y Luis de la Fuente.

Dos técnicos que están unidos por un estrecho e insólito vínculo profesional.

Profesor y alumno

Para entender el origen de esta relación es necesario retroceder nueve años en el tiempo, a 2017. Tras colgar las botas tras una dilatada carrera como futbolista, Scaloni comenzó su formación como técnico en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, en Madrid, con el objetivo de obtener las licencias necesarias para dirigir en la élite.

Allí, entre pizarras de táctica y sistemas de juego dictadas por profesores de prestigio, recibió las lecciones de De la Fuente, quien compaginaba esta función con la de preparador en las categorías inferiores de la selección española.

Años después de aquellas clases, alumno y profesor consiguieron hacerse con los mandos de los conjuntos nacionales de sus respectivos países. No solo eso, sino que también rellenaron las vitrinas de Argentina y España con títulos. Unas decisiones por las que la Asociación del Fútbol (AFA) y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) fueron cuestionadas y que ahora son aplaudidas visto los logros de ambos técnicos.

Dos estilos similares

Ni Scaloni ni De la Fuente son personas mediáticas. Más bien, discretas, indiferentes con las polémicas y ajenas a lo que se considera como técnicos estrellas. Esa personalidad la han trasladado a sus planteles, desnaturalizando a dos selecciones que necesitaban estar en el foco. Ambos han edificado sus éxitos desde la gestión del equipo, priorizando lo colectivo por encima de lo individual.

Mientras Scaloni ha sabido prolongar la carrera internacional de Lionel Messi y dar oportunidades a los más jóvenes para que lideren la próxima generación del fútbol argentino, De la Fuente ha transformado a España para adaptarla a la época contemporánea, dándole mayor verticalidad a la Roja sin olvidarse de la posesión de la pelota.

Elogios mutuos

Este miércoles, tras la victoria lograda en semifinales frente a Inglaterra, Scaloni aprovechó su comparecencia de prensa para recordar aquella época y elogiar, profesional y personalmente, a quien un día fue su profesor y a quien este domingo será su rival.

"Además de haberlo tenido como profesor durante mi curso de entrenador, mantenía con Luis una relación especial porque, francamente, aprecio su cercanía y su forma de ser", dijo Scaloni en la sala de prensa. "El destino ha querido que nos reencontremos en una final".

Por su parte, De la Fuente, hace dos años, dejó un mensaje sobre Scaloni que seguramente repetirá antes y después de la final del Mundial 2026.

"Al principio fue bastante criticado, porque también llegaba con poco bagaje, decían algunos, pero tuvo la 'mala fortuna' de ser campeón de América y del mundo con Argentina", señaló el técnico español. "Es un gran entrenador, una gran persona y un excelente gestor de grupo".

Este domingo, en el NYNJ Stadium, el alumno buscará superar definitivamente a su profesor quien, por su parte, intentará demostrar por qué sigue dictando cátedra.