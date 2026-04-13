Ormuz y el uranio ponen a prueba el arte de negociar de Trump con Irán

13 de abril, 2026

El presidente de Estados Unidos Donald Trump ha encontrado la forma de desenmascarar las verdaderas intenciones de Irán y echarle la pelota en su tejado sin reanudar de inmediato las acciones militares contra el régimen. Al poner fin a las negociaciones Estados Unidos-Irán en Pakistán, al tiempo que volvía a poner sobre la mesa las cuestiones centrales, ha dejado la puerta diplomática ligeramente abierta, dejando claro que ya no se pueden eludir las cuestiones centrales.

Irán está hoy debilitado en casi todos los aspectos excepto en uno: su fanatismo ideológico, que sigue siendo impermeable a la realidad.

Trump dio por terminadas las conversaciones y volvió a las dos cuestiones primordiales que se habían dejado de lado anteriormente: por un lado, el futuro de la economía mundial, a saber, el paso por el estrecho de Ormuz; por otro, el futuro de la seguridad occidental -aunque Europa parece no darse cuenta de ello-: la bomba nuclear iraní. Ormuz y uranio enriquecido: Sin resolver estas cuestiones, no puede haber un verdadero acuerdo de paz, sólo charlas pacifistas.

Las vías fluviales fundamentales del mundo deben permanecer abiertas -una tarea difícil y peligrosa- mientras los precios del petróleo suben y los esfuerzos por limpiar las minas que Irán tiene esparcidas por el Golfo Pérsico resultan desafiantes. En cualquier momento podría producirse la chispa fatal que condujera a una escalada. Pero, ¿cómo puede el mundo permitir, por ejemplo, que los Houthis apoyados por Irán se hagan con el control del estrecho de Bab el-Mandeb, o que otros actores amenacen Gibraltar u otras puertas estratégicas de la navegación mundial?

El vicepresidente estadounidense JD Vance, que dirigió las negociaciones y se había mostrado más proclive al diálogo, se mantuvo en estrecho contacto con Trump, informando de que no había flexibilidad en los dos puntos esenciales. En definitiva, la vía diplomática llegó a sus límites. Trump jugó entonces una carta sorprendente, desafiando simultáneamente la estrategia internacional de Irán y sus fuentes más importantes de ingresos nacionales.

Desde la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos ha hecho de la libertad de navegación una piedra angular de su estrategia global. Aquel conflicto marcó la dramática expansión del papel estadounidense en los asuntos mundiales, situando a Washington al frente del liderazgo internacional mientras Europa emergía debilitada y dividida.

Vance intentó sin éxito persuadir a Teherán de que abandonara tanto la amenaza marítima como sus ambiciones nucleares. El uranio enriquecido se encuentra en el centro del conflicto, y Trump ha insistido repetidamente en que Irán nunca debe convertirse en una potencia nuclear.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo el sábado que Irán había alcanzado el umbral de la construcción de un arma nuclear, advirtiendo de que Teherán podría tratar de chantajear a la comunidad internacional y suponer una amenaza existencial.

De esta realidad surgió -con la compleja esperanza de liberar en última instancia al pueblo iraní de un régimen que sigue ejecutando a jóvenes disidentes- la decisión estadounidense-israelí de preparar ataques contra el líder supremo ayatolá Alí Jamenei y su círculo íntimo.

Trump ha descrito la relación entre Estados Unidos e Israel como la de "un hermano mayor con su hermano menor", lo que ayuda a explicar por qué Netanyahu entiende que puede tener que aceptar un alto el fuego con Hezbolá mediado por Estados Unidos si continúa la tregua con Irán, aunque no puede ignorar el daño infligido a Israel por el grupo libanés, una amenaza persistente que ha sometido a las comunidades del norte de Israel a una presión sostenida.

Por ahora, los ataques israelíes se han limitado en gran medida al sur del Líbano, sobre el que se espera que comiencen en breve las conversaciones diplomáticas.

Trump debe ahora abordar en términos prácticos las dos cuestiones principales que ha destacado: Las ambiciones nucleares de Irán y la libertad de navegación a través de Ormuz. Cómo los resuelva sigue siendo una incógnita.

Una cosa es segura: Un acuerdo de paz que ponga fin a la guerra tiene poco sentido si expone a las generaciones futuras a la furia de quienes se dejan llevar por el extremismo ideológico.

Israel comprende profundamente esta realidad. El país está cansado de la guerra como pocas naciones lo están, con unos 400.000 reservistas movilizados y soldados de 18 años luchando de nuevo en las montañas del sur de Líbano, incluso en Bint Jbeil, el lugar donde, el 26 de agosto de 2006, el capitán Roi Klein sacrificó su vida arrojándose sobre una granada para salvar a sus soldados, recitando la oración judía central, Shema Yisrael. También fue en Bint Jbeil donde el asesinado líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah, declaró una vez que Israel era tan frágil como una tela de araña.

Desde entonces, se han producido repetidos intentos de destruir Israel. Las amenazas y condenas, como la última retórica antiisraelí del presidente turco Recep Tayyip Erdoğan, siguen multiplicándose.

Sin embargo, cada vez hay más voces en partes del mundo árabe y más allá, como en India, Argentina y Uganda, que reconocen que un Oriente Próximo sin Hezbolá, sin el régimen de Assad y, sobre todo, sin la dictadura chií de Irán, podría ofrecer la posibilidad de un futuro más estable y próspero para todos.

Fiamma Nirenstein Fiamma Nirenstein es una periodista italo-israelí, autora e investigadora senior en el Jerusalem Center for Security and Foreign Affairs (JCFA). Asesora sobre antisemitismo del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, trabajó en el Parlamento italiano (2008-2013) como vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Exteriores. Miembro fundador de la Iniciativa Amigos de Israel, es autora de 15 libros, entre ellos 7 de octubre, antisemitismo y guerra contra Occidente, y una voz destacada en Israel, Oriente Medio, Europa y la lucha contra el antisemitismo.

© JNS