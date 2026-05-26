Sr. Presidente, escuche al Padre que lleva dentro

26 de mayo, 2026

La trama denunciada en la que está implicada Ivanka Trump no puede tratarse como un elemento más de inteligencia. No es un mero expediente de seguridad, ni simplemente otro ejemplo de la campaña global de intimidación del régimen iraní. Toca algo más directo, más humano y más sagrado: El intento de llegar a un presidente a través de su hija.

El hombre que ahora comparece ante los tribunales no es un mero sospechoso en un caso aislado de seguridad. Mohammad Baqer Saad Dawood Al-Saadi es descrito por el Departamento de Justicia como una figura de alto rango de Kata'ib Hezbolá y un operativo del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, el mismo ecosistema a través del cual Teherán proyecta el terror más allá de sus fronteras. Los medios de comunicación, citando fuentes de inteligencia, han afirmado que Ivanka Trump era uno de sus objetivos. Los tribunales juzgarán al hombre. Pero la realidad estratégica ya es visible: el régimen iraní y sus redes han construido una cultura de violencia en la que una hija puede convertirse en objetivo, una familia en palanca y el terrorismo en lenguaje de poder.

El lugar de Ivanka Trump en la vida pública nunca ha estado definido por la guerra o la confrontación. Es una hija, una esposa, una madre, una mujer que ha llevado el peso de su nombre con dignidad y moderación. Sin embargo, a los ojos de una red terrorista que no reconoce la inocencia, los límites ni la santidad de la vida civil, su nombre era suficiente. Su padre era suficiente. Su lugar dentro de una familia era suficiente.

Sr. Presidente, este no es un llamado a la ira. Es un llamado a la claridad.

Usted es el Presidente de los Estados Unidos. Usted es el Comandante en Jefe. Pero antes de todo eso, usted es un padre. Y como padre, usted sabe que algunas amenazas son diferentes. Cuando los hombres que sirven a un sistema terrorista supuestamente ven a su hija como un objetivo, cruzan una línea que ningún lenguaje diplomático puede suavizar.

Desde esa perspectiva, puedes entender lo que millones de padres iraníes han vivido durante décadas. El régimen iraní no sólo ha amenazado a estadounidenses, israelíes, judíos o aliados regionales. Ha aterrorizado primero a su propio pueblo. Padres y madres iraníes han visto a sus hijos golpeados, encarcelados, torturados, ejecutados, desaparecidos o asesinados por exigir dignidad. Se ha castigado a mujeres jóvenes por negarse a someterse. Las familias se han visto obligadas a enterrar a sus hijos y a guardar silencio.

Esto no es retórica. La muerte bajo custodia de Mahsa Amini se convirtió en un símbolo porque puso de manifiesto la crueldad de un sistema que trata la libertad de las mujeres como un delito y el dolor público como una amenaza. La represión que siguió a las protestas de "Mujer, vida, libertad" incluyó homicidios ilegítimos, detenciones arbitrarias, torturas, violaciones, violencia sexual y crímenes contra la humanidad. Pero el derramamiento de sangre no empezó ahí. En noviembre de 2019, se informó de la muerte de unas 1.500 personas durante una brutal represión de las protestas. Más recientemente, la maquinaria de ejecuciones de Irán ha alcanzado niveles aterradores, con más de 2.000 ejecuciones registradas en un solo año. Este régimen gobierna a través del miedo.

El mismo sistema que supuestamente miró a Ivanka Trump y vio un objetivo ha mirado a las hijas iraníes y ha visto rebelión, a los hijos iraníes y ha visto enemigos, y a los padres afligidos y no ha visto nada.

Por eso este momento es importante. No se trata sólo de una familia, por muy prominente que sea. Se trata de la verdadera naturaleza de un régimen que negocia con una mano mientras sus redes planean la violencia con la otra.

Y usted, señor Presidente, ya ha comprendido a este régimen.

La historia no medirá los Acuerdos de Abraham a través de la estrecha lente del debate partidista. Los medirá por la transformación que hicieron posible. Bajo su liderazgo, árabes e israelíes pasaron de la sospecha al reconocimiento, de la hostilidad heredada a la cooperación práctica, y de la parálisis diplomática a una nueva arquitectura regional. Ese logro no fue diplomacia ordinaria. Requirió coraje, instinto y la voluntad de ir más allá de fórmulas que habían fracasado durante décadas.

Jared Kushner e Ivanka Trump estuvieron cerca de ese logro. Ayudaron a dar forma y realidad a una visión que muchos desestimaron hasta que triunfó. Ayudaron a convertir la idea de paz regional en una arquitectura diplomática.

Por eso Irán no es un expediente más en la agenda de política exterior. El régimen iraní es el principal saboteador de esa arquitectura. Arma a Hezbolá, Hamás, los houthis y las milicias en Irak. Desestabiliza Líbano, Siria, Yemen, Irak y el Golfo. Amenaza a Israel e intimida a los Estados árabes. Exporta violencia al extranjero mientras aplasta a su propio pueblo en casa.

El peligro actual no es la diplomacia en sí misma. Las grandes potencias deben saber negociar. Pero la diplomacia se vuelve peligrosa cuando olvida el carácter de los hombres que están al otro lado de la mesa. Ningún acuerdo debe dar a Teherán tiempo, dinero, legitimidad o protección para sus apoderados. No se debe conceder ningún alivio de las sanciones a cambio de promesas que no pueden verificarse. Ninguna fórmula debe permitir a Irán preservar la infraestructura del terror mientras habla el lenguaje de la moderación.

Señor Presidente, usted ya se enfrentó a este sistema en el pasado. Usted comprendió que el régimen iraní respeta la fuerza mucho más que la cortesía. Usted impuso presión cuando otros ofrecían ilusiones. Usted debilitó partes de su maquinaria de intimidación cuando otros aún intentaban explicar su comportamiento.

No te quedes a mitad de camino. Termina el trabajo de desmantelar la infraestructura terrorista de Irán. Un régimen como éste no se vuelve moderado porque se le dé otra oportunidad. Espera. Miente. Estudia la debilidad. Utiliza las negociaciones para ganar tiempo, reconstruir su capacidad, proteger a sus representantes y volver más peligroso que antes.

El pueblo iraní no necesita otra ilusión occidental.Israel no necesita otra calma temporal que deje intacta la amenaza. Los países del Golfo no necesitan un acuerdo sobre el papel que aplace la próxima crisis. La región necesita un mensaje claro: el terror no será recompensado, y el régimen que lo patrocina no será rescatado de las consecuencias de su propia conducta.

No se trata de venganza. Se trata de responsabilidad.

Señor Presidente, el padre que hay en usted puede entender lo que los diplomáticos a menudo racionalizan. Cuando un régimen amenaza supuestamente a su hija, se revela de un modo que ningún comunicado puede ocultar. Recuerde a Ivanka. Recuerde a las madres y padres iraníes. Recuerde los Acuerdos de Abraham y la esperanza que crearon.

La historia ya le ha dado un gran logro en Oriente Medio.No permita que el régimen iraní se convierta en la excepción que lo destruya.

Señor Presidente, escuche al padre que lleva dentro.

© Gatestone Institute.