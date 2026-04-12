Israel bombardea el "último bastión" de Hezbolá en el sur del Líbano

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 12 de abril, 2026

Israel Las Fuerzas de Defensa entraron el domingo en Bint Jbeil, una ciudad del sur de Líbano, informó el Canal 12 israelí. El ejército la ha calificado de "último bastión" del grupo terrorista Hezbolá que amenaza los asentamientos del norte de Israel. Espera conquistarla en los próximos días.

La Agencia Nacional de Noticias del Líbano describió el domingo"violentos enfrentamientos" en la ciudad en medio de bombardeos de la artillería israelí.Las FDI dijeron que decenas de terroristas han huido a Bint Jbeil, que tiene rodeada desde hace varios días.

Bint Jbeil está considerada un símbolo de la "resistencia" de Hezbolá. Su ex secretario general, Hassan Nasrallah, pronunció su infame discurso de las "telarañas" desde la ciudad el 26 de mayo de 2020, durante la evacuación israelí del Líbano bajo el mandato del entonces primer ministro israelí Ehud Barak.

"Este Israel, con sus armas nucleares y sus aviones de guerra más avanzados de la región, juro por Alá que en realidad es más débil que una tela de araña", dijo Nasralá. "La sociedad israelí está cansada de la guerra y carece de la resistencia necesaria para soportar un conflicto sangriento o sufrir bajas. Israel puede parecer fuerte desde fuera, pero es fácilmente destruido y derrotado".

Nasralá fue eliminado por Israel en septiembre de 2024.

Israel ha anunciado su intención de limpiar el sur de Líbano de terroristas hasta el río Litani para proteger a sus residentes del norte. Hizbulá ha incumplido repetidamente su promesa de evacuar sus fuerzas de la zona, algo que acordó hacer como parte de un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Líbano alcanzado en noviembre de 2024. El 2 de marzo, Hezbolá atacó Israel en solidaridad con Irán.

El primer ministro Benjamin Netanyahu anunció el 9 de abril que Israel mantendrá un diálogo directo con Líbano con vistas a desarmar a Hezbolá.

Al parecer, Israel está siendo presionado por la administración Trump para que ponga fin a sus operaciones en Líbano en el marco del alto el fuego con Irán anunciado el 8 de abril, a pesar de que contradice las declaraciones anteriores de Israel y EE.UU. de que el acuerdo con Irán no incluye las acciones de Israel para doblegar al grupo terrorista.

El propio alto el fuego entre Estados Unidos e Irán parece estar contra las cuerdas, ya que el vicepresidente JD Vance abandonó Pakistán el domingo tras romperse las conversaciones con sus interlocutores iraníes. "La mala noticia es que no hemos llegado a un acuerdo, y creo que eso es una mala noticia para Irán mucho más de lo que es una mala noticia para Estados Unidos de América", declaró.

Teherán optó "por no aceptar nuestros términos", dijo Vance, que habló junto a Steve Witkoff, enviado especial de Estados Unidos para misiones de paz, y Jared Kushner, que asesora a su suegro, el presidente estadounidense Donald Trump.

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