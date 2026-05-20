Las cuatro razones por las que no podemos pasar página a un libelo de sangre

20 de mayo, 2026

El 11 de mayo, The New York Times publicó el asombroso compendio de acusaciones de Nicholas Kristof de que el Estado de Israel está violando deliberadamente a prisioneros árabes palestinos no sólo por los medios habituales de tales crímenes, sino adiestrando perros para que los agredan sexualmente. En la semana que ha transcurrido desde entonces, la cuestión que se plantea tanto al periódico como a sus críticos es qué consecuencias, si las hubiera, tendría la publicación de un libelo de sangre del siglo XXI.

En lo que respecta al Times, la respuesta es ninguna. Y dado el aplauso que esta mala práctica periodística generó entre sus lectores, la improbabilidad de que una demanda por difamación prosperara, junto con la escasa participación en un manifestación frente a sus oficinas en Midtown Manhattan, tienen algunas razones para creer que tienen razón.

Sin arrepentimiento ni vergüenza



El artículo provocó la indignación de quienes señalaron la falta de pruebas creíbles que respaldaran esta asombrosa acusación, que el periódico, así como sus lectores liberales y de izquierdas, ignoraron en gran medida. También provocó el aplauso de los defensores de Israel y los antisemitas de todo el mundo, que lo consideran algo que pueden colocar junto a las falsas acusaciones de que el Estado judío comete "genocidio" y provoca hambruna masiva en la Franja de Gaza, además de practicar el "apartheid" en su propio país.

Durante los días que siguieron a la publicación del artículo, las esperanzas de que la dirección del periódico emitiera algún tipo de aclaración o corrección al respecto resultaron vanas, ya que se mantuvieron al lado de Kristof, sin dar más razones a los lectores para confiar en ellos que las que él dio. Así que, en lo que respecta al periódico más importante del país, los que están enfadados por sus reportajes de mala calidad y la normalización de los tropos clásicos del antisemitismo deberían pasar página.

Y con la publicación de las tres cartas-al-editor del 18 de mayo -en ninguna de las cuales ni siquiera se mencionaban los perros, que era el elemento más chocante y ofensivo- los altos directivos del Times intentan decirnos que el asunto está cerrado.

¿Tienen razón?

Los responsables del Times probablemente asumen que el periodismo es ahora un negocio en el que las historias rara vez duran más de un único ciclo de noticias. También saben que los lectores -incluso muchos de su audiencia, compuesta en gran parte por élites con credenciales impregnadas de doctrinas izquierdistas-se han sumergido tanto en los incesantes canales de las redes sociales que sus períodos de atención son cortos.

Dadas las circunstancias, es probable que hayan llegado a la conclusión de que, aunque sean conscientes de lo equivocadas que han sido sus acciones, no tendrán que responder por Kristof.

Aunque los responsables de uno de los peores momentos de la larga historia periodística del Times puedan pensar que es así, eso no ocurrirá. Y no ocurrirá por cuatro razones.

Peligro legal



La primera es que es probable que el gobierno de Israel siga adelante con su amenaza de demandar al periódico, aunque la mayoría de los expertos legales piensen que tal esfuerzo sería una pérdida de tiempo. Existe un peligro real de revelaciones embarazosas y perjudiciales para el periódico en cualquier procedimiento legal, independientemente de si tendría éxito.

A primera vista, las posibilidades de que Israel pueda demandar y ganar un juicio por difamación son escasas o nulas. En virtud de la norma de "malicia real" que rige la legislación estadounidense derivada de The New York Times v. La prueba en tres partes que debe satisfacer cualquier figura pública que presente una demanda por difamación consiste en demostrar el conocimiento de la falsedad, la indiferencia temeraria hacia la verdad y la intención de causar daño. En la mayoría de los casos, esto ha resultado casi imposible de cumplir. Y es poco probable que un líder extranjero como el Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu, o un país individual puedan siquiera conseguir que un tribunal estadounidense considere una demanda de este tipo.

No obstante, algunos expertos legales han señalado razones por las que el Times podría seguir teniendo problemas.

El profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad George Washington y analista jurídico de Fox News Jonathan Turley señala que si bien es poco probable que el Estado judío pueda demandar al Times y a Kristof por difamación, los soldados que se vieron implicados en la historia sí podrían hacerlo.

Mark Goldfeder, director general del National Jewish Advocacy Center y profesor de Derecho en la Touro Law School, escribe en National Review, está de acuerdo. Pero cree que los israelíes no necesitan demandar en los tribunales estadounidenses. Cree que pueden demandar al Times en un tribunal israelí, aunque no por difamación.

Pidiéndoles cuentas bajo una acusación de derecho civil de "falsedad injuriosa" y "publicación negligente", pueden crear un caso viable. Hacerlo significará una apertura que permitirá a los israelíes acudir al tribunal federal de distrito de Nueva York, y luego "obligar a la producción de pruebas de una entidad estadounidense para su uso en litigios extranjeros." Como señala, "una solicitud correctamente formulada no pide al tribunal que resuelva el caso; simplemente le pide que ordene al Times que presente la base fáctica de una alegación publicada". Tiene posibilidades de forzar el cumplimiento.

En cualquier caso, el resultado significaría que el Times y Kristof tendrían que presentar las pruebas que dice poseer, cómo las obtuvo y otras informaciones y comunicaciones que podrían socavar su credibilidad. Incluso si eso no conduce a una victoria en los tribunales, las revelaciones resultantes serán probablemente muy perjudiciales para el medio de noticias y posiblemente de mayor importancia para su reputación que la ridícula acusación de violación de perro sería para Israel.

Ni siquiera los periodistas de izquierdas están convencidos



La segunda razón por la que esto no desaparece tiene que ver con las preguntas que se están planteando los periodistas sobre lo ocurrido en el Times.

Lo que estamos aprendiendo es que algunos periodistas liberales que comparten la visión negativa de Israel, demostrada por Kristof y los editores que le permitieron, están haciendo preguntas sobre cómo se produjo esta historia. Por decirlo suavemente, la forma en que el periódico lo manejó fue sospechosa. Las dudas sobre sus decisiones no sólo son expresadas por críticos conservadores, sino también según se informa por miembros de la plantilla del periódico, notoriamente despiertos.

Como escribe el veterano reportero de medios Dylan Byers en Puck, algunos periodistas del Times no entienden por qué una acusación de tal magnitud y dudosa procedencia sólo se publicó en la sección de opinión del periódico y no en las páginas de noticias.

Muchos lectores del Times han señalado con justicia que ya no existe allí ninguna diferencia real entre opinión y noticias, por no hablar de la división Iglesia-Estado que una vez existió entre ambas antes de que la publicación diera un giro de izquierda dura en la última generación. Muchos de los que trabajan en el periódico piensan que debería existir tal división, al menos en principio. Y si la hay, el hecho de que la dirección no permitiera a su personal de noticias hacer su propia investigación sobre los cuentos chinos de Kristof sobre la violación de perros hace que todo el asunto sea aún más sospechoso.

Independientemente de lo que se piense de Israel -y pocos en el Times no son hostiles a él-, el hecho de que el periódico no diera a conocer las afirmaciones como noticias o no avanzara en la historia con más información que no cayera bajo la etiqueta de opinión pone en duda su credibilidad. Y eso es algo, como informa Byers, que no ha pasado desapercibido en sus oficinas de la calle 42..

Incluso si las demandas no dan lugar a descubrimientos que desentrañen las acusaciones, el fermento dentro de la organización mediática podría ser un mal presagio para la editora que debe ser considerada la principal responsable de esta atrocidad.

Kathleen Kingsbury se convirtió en editora de la sección de opinión del Times en 2020 a raíz de la escandalosa retractación de un artículo de opinión del senador Tom Cotton (republicano de Arkansas). Esa retractación fue forzada por una turba de la redacción que se rebeló contra la publicación de una opinión que no favorecían. El resultado fue el despido del veterano editor James Bennet por permitir una opinión conservadora en sus páginas. Fue sustituido por Kingsbury, un escritor despierto que claramente no ve distinción entre periodismo y activismo de izquierdas.

Al exponer al periódico al tipo de escrutinio poco halagüeño provocado por las calumnias de Kristof, Kingsbury puede acabar pagando el precio de que el periódico haya abandonado la ética periodística tradicional y las normas comúnmente aceptadas sobre la publicación de afirmaciones inverosímiles. El editor del Times, A.G. Sulzberger -miembro de la quinta generación de su familia que ocupa ese cargo y dos generaciones alejadas de cualquiera en ella que fuera nominalmente judío- puede creer que apelar a la izquierda dura es un buen negocio. Pero una vez que los lectores empiecen a saber más sobre cómo se publicaron las afirmaciones de Kristof, Sulzberger podría empezar a buscar un chivo expiatorio para este lío. Y Kingsbury es el primero en la fila para caminar por la tabla.

Esta vez han ido demasiado lejos



Hay una tercera razón por la que esta controversia está lejos de estar muerta. A pesar de la ineficacia de las protestas públicas, el libelo de sangre acabó por desilusionar a muchos de los miembros de la comunidad judía que aún estaban dispuestos a seguir considerando al Times como "el periódico de referencia", a pesar de su preocupante historial de parcialidad contra los judíos e Israel.

El periódico cruzó una línea con su absurda historia sobre perros entrenados para violar a seres humanos. Eso no puede ignorarse ni deshacerse, y en el futuro teñirá el debate no sólo sobre la credibilidad de este periódico sino también sobre la de los principales medios liberales que ejemplifica.

Hasta ahora, los liberales que no se habían pasado completamente al antisionismo y al abierto antisemitismo que se ha normalizado en el Times podían intentar afirmar que su cobertura seguía siendo justa, a pesar de las abundantes pruebas de lo contrario.

Pero la acusación de violación de un perro es tan ridícula y carece por completo de fundamento -un adiestrador de animales tras otro ha atestiguado la improbabilidad e imposibilidad de que ocurriera- que sólo alguien ya empapado tanto de odio a los judíos como de ideas despiertas acerca de que los periodistas no tienen que probar sus acusaciones podría creerla.

El hecho de que las dos únicas críticas leves a su historia que se publicaron como cartas no mencionaran la patraña de la violación hace obvio que cualquier creencia vestigial en normas mínimas ha desaparecido. Muchos izquierdistas pueden aferrarse al Times, ya que valida todos sus prejuicios y opiniones preexistentes. Que cada noticia se parezca más a una opinión que a lo que se hubiera considerado noticia en el periódico hace una generación también puede resultarles atractivo. Pero lo que Kristof y sus editores han hecho es hacer más difícil que nunca mantener la ficción de que el Times es cualquier cosa menos un periodicucho de izquierdas y que no merece el respeto que una vez se ganó.

Tanto o más que sus pecados del pasado -como las negaciones de la hambruna terrorista de Joseph Stalin en Ucrania por parte de Walter Duranty, ganador del Premio Pulitzer en 1932- los perros violadores de Kristof serán echados en cara a sus empleados mucho después de que el columnista sea olvidado.

La "empatía suicida" al descubierto



La cuarta razón por la que la discusión de esta historia en particular no desaparecerá es que ha expuesto un fallo crítico dentro de la comunidad judía sobre la forma en que responde a los ataques.

La identificación instintiva de muchos judíos con quienes se enfrentan al Estado de Israel no es nada nuevo. Sin embargo, algunos todavía están dispuestos a pensar que la respuesta adecuada a un libelo de violación de perro es asumir que donde hay humo, hay fuego. Todo lo que eso hace es ayudar a los que buscan la destrucción de Israel y el genocidio judío. La rabia por esto al menos (o al menos, debería) alimentar una discusión que debería cambiar la forma en que discutimos la guerra informativa contra los judíos.

El periódico contaba no sólo con los vítores de quienes están dispuestos a creer cualquier mentira sobre Israel, por despreciable que sea. También contaban con las respuestas de quienes se etiquetan a sí mismos como "sionistas liberales", así como de otros judíos cuyos vínculos con Israel son mucho más tenues, que hablan para desviar la atención de la mala conducta del periódico o de los crímenes palestinos hacia las investigaciones del sistema penitenciario israelí. Y eso es exactamente lo que hicieron algunos escritores de publicaciones de izquierda, como The Forward, JTA y Haaretz.

Al aceptar la historia como lo suficientemente creíble como para justificar el tratamiento de sus acusaciones como plausibles, estas personas están practicando lo que el psicólogo canadiense Gad Saad llama "empatía suicida".

De esta manera, ayudan a dar la vuelta al guión de las atrocidades documentadas cometidas por los árabes palestinos, incluyendo los actos generalizados y horribles de violencia sexual y brutalidad asesina que ocurrieron el 7 de octubre de 2023, a uno sobre alegaciones dudosas. Y al hacerlo, validan una falsa narrativa sobre la equivalencia moral entre ambas partes.

Aunque algunos puedan tener buenas intenciones, los que dan prioridad a la simpatía por el bando que comenzó la guerra actual (y todas las que la precedieron entre judíos y árabes) y la perdió -provocando un gran sufrimiento a su pueblo- no están siendo justos o amables. Más bien, apoyan a los terroristas y socavan los esfuerzos para derrotarlos y defender a los israelíes, todo ello mientras hacen alarde de su santurronería.

Algunos también están utilizando la historia del Times como un garrote con el que golpear a Netanyahu y al ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, a quienes se oponen por otras razones, por su supuesta indiferencia ante los abusos en las prisiones bajo su vigilancia.

Es cierto que las prisiones militares israelíes pueden no ser mejores que las de otros países. Tal vez sean peores. Pero también hay que entender que el gran número de prisioneros palestinos que fueron capturados después del 7 de octubre tras cometer atrocidades incalificables, además de otros terroristas capturados en Gaza, no sólo merecen el desprecio de las personas civilizadas. Su propensión a la violencia ha hecho que estas instalaciones sean inseguras para ellos mismos y para los reservistas israelíes a los que se ha encomendado la desagradable tarea de vigilarlas. Son igualmente un gran peligro los unos para los otros, que es un aspecto más de su historia, entre otros, que Kristof decidió ignorar en su afán por señalar con el dedo y demonizar a los israelíes.

En cuanto a Ben-Gvir, es popular en la extrema derecha y despreciado por los centristas y la izquierda. Pero apeló a un grupo mucho más amplio que el de sus votantes cuando prometió que los criminales del 7 de octubre no iban a recibir privilegios ni nada más que el mínimo exigido por la ley. Tenerlo como chivo expiatorio o tratar sus intentos de mantener este problema bajo control como una razón para disminuir la indignación por las mentiras de Kristof es un error. Tampoco debería desviar la atención de sus acusaciones difamatorias o del uso documentado de la violación por parte de los árabes palestinos, como claramente pretendía el Times.

Al pasar de las acusaciones discutibles a los libelos de sangre, Kristof ha expuesto de forma similar tanto la futilidad como la bancarrota intelectual de los judíos que han interiorizado gran parte del aumento del antisemitismo en todo el mundo tras el 7 de octubre. Pero también se exponen a sí mismos como incapaces de darse cuenta de las implicaciones de sus insensatas posturas. En lugar de validar estas posiciones, las consecuencias del escrito de Kristof las desacreditarán aún más.

Por todas estas razones -e incluso si el Times nunca reconoce la traición a su obligación de informar sobre la verdad-la controversia y el debate sobre Kristof y sus míticos perros violadores perdurarán en la imaginación pública de un modo que el escritor nunca pretendió durante muchos años.

Jonathan S. Tobin es redactor jefe de JNS (Jewish News Syndicate). Sígale en @jonathans_tobin.





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