Los republicanos están librando una batalla por sus almas que los demócratas ya perdieron

27 de mayo, 2026

Resulta que hay algunos límites a la tolerancia con el antisemitismo y el odio a Israel que demuestra cada vez más el Partido Demócrata. Cuando Maureen Galindo, candidata en la carrera por la nominación demócrata para el 35º Distrito del Congreso en Texas, dijo que planeaba convertir un centro de detención del ICE en una prisión para sionistas estadounidenses, fue un poco demasiado para la mayoría de los demócratas. Galindo publicó en Instagram que "si eres sionista", entonces "eres un peligro para la humanidad y perteneces a la cárcel."

El líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, el representante Hakeem Jeffries (demócrata por Nueva York), dijo que sus comentarios "no tenían cabida en la política estadounidense, y desde luego no en el Partido Demócrata." Incluso la cabecilla izquierdista del "Escuadrón" del Congreso, la diputada Alexandria Ocasio-Cortez (demócrata por Nueva York) denunció a Galindo por vomitar "basura intolerante y antisemitismo."

La generalización del odio en la izquierda



Eso fue alentador, como lo fue el hecho de que Galindo perdiera finalmente las primarias contra el ayudante del sheriff Johnny García, a quien acusó de recibir dinero del lobby pro-israelí AIPAC. Pero esto no debería llevar a nadie a pensar que el odio a los judíos está fuera de los límites de la corriente demócrata dominante. A medida que se acercan las elecciones de mitad de mandato de 2026, está claro que la retórica antiisraelí no es simplemente habitual entre los candidatos demócratas. La voluntad de demonizar a Israel y a sus partidarios, desacreditar al AIPAC como una influencia malévola en la política estadounidense y tratar las calumnias antisionistas de forma indistinguible del antisemitismo tradicional no son obstáculos para el éxito o la aceptación entre los demócratas. Al contrario, a menudo es una plataforma ganadora.

Esto no es simplemente una función del apoyo cosechado por extremistas como Galindo, o miembros del "Escuadrón" de primera y segunda generación como los representantes Ilhan Omar (D-Minn.), Rashida Tlaib (D-Mich.) y Summer Lee (D-Pa.), todas ellas abiertamente antisionistas. Tampoco se limita a la popularidad de alguien como el alcalde de Nueva York Zohran Mamdani, cuya carrera entera se ha centrado en su odio al Estado de Israel y en la adopción de tropos antijudíos. La disposición de los demócratas nacionales a tolerar el ascenso de antisemitas que pueden ayudarles a hacerse con el control del Congreso, como el candidato al Senado por Maine Graham Platner, con tatuajes nazis, o Abdul El-Sayed, de Michigan, dice mucho del cambiante centro de gravedad del partido.

Los informes sobre cargos demócratas judíos que se sienten constantemente atacados por sus propias bases son muy numerosos. El representante demócrata por Nueva Jersey Josh Gottheimer, cuyas opiniones proisraelíes lo convierten en un retroceso a una época pasada en la que esas creencias eran normativas entre los demócratas, se quejó en un artículo de opinión en el New York Times: "Mi partido tiene un doble rasero con el antisemitismo". Pero el senador Chris Van Hollen (demócrata de Maryland), que no se avergüenza de difundir acusaciones difamatorias sobre Israel cometiendo un "genocidio" en Gaza, pareció hablar en nombre de la mayoría de los miembros de su partido cuando utilizó el mismo foro para afirmar que no eran suficientemente antiisraelíes.

Ahora que los demócratas parecen estar a punto de obtener importantes ganancias en noviembre, es un pensamiento aleccionador para quienes aún conservan recuerdos de un consenso bipartidista pro-Israel que es claramente un vestigio del pasado.

Pero, ¿deberíamos estar igualmente preocupados por el futuro del Partido Republicano con respecto a Israel y los judíos?

Problemas en la derecha



Así se desprende de una encuesta del New York Times/Sienna College publicada la semana pasada. Incluso si no se tienen en cuenta los resultados debido a la desvergonzada parcialidad antiisraelí del periódico -destacada por su reciente publicación del extraño e infundado libelo de sangre de Nicholas Kristof sobre israelíes que entrenan perros para violar a prisioneros árabes palestinos- los resultados plantean importantes cuestiones sobre las perspectivas de un apoyo continuado de los republicanos a Israel y su oposición al antisemitismo.

Como cualquier otra encuesta sobre las actitudes acerca del apoyo del presidente Donald Trump a Israel, la guerra con Irán y el conflicto del Estado judío con los árabes palestinos, las cifras muestran una marcada división partidista. Los republicanos respaldan al presidente por amplios márgenes, mientras que los demócratas son casi unánimes en su desprecio por Trump. Los partidos también difieren sobre Israel: la mayoría de los republicanos apoyan al Estado judío, mientras que un número aún mayor de demócratas se opone. Pero la principal conclusión de la encuesta en la propia cobertura del periódico fue la "división generacional" que detectó entre los republicanos con respecto a Israel.

No era sólo que el 60% de los que se identificaban como republicanos querían ver al sucesor de Trump buscar un nuevo enfoque de la política exterior. Una mayoría de los encuestados de entre 18 y 44 años se opuso a la decisión del presidente de ir a la guerra contra Irán. De ese grupo de edad, el 54% también pensaba que Trump apoyaba demasiado a Israel. Y casi dos tercios de ellos se opusieron a proporcionar "apoyo militar y económico adicional a Israel", aunque hay que tener en cuenta la naturaleza sesgada de la pregunta (Israel solo recibe ayuda militar, y casi toda esa ayuda se gasta en Estados Unidos).

Entre los votantes mayores de 45 años, los resultados son uniformemente positivos para Trump y para Israel. Pero igual de ominoso fue el hecho de que el 37% de los republicanos de todas las edades dijeran que veían favorablemente al teórico de la conspiración antisemita Tucker Carlson, mientras que sólo el 29% lo veía desfavorablemente. Ese resultado puede ser, al menos en parte, un resabio de su época como presentador de Fox News, cuando era un tribuno pro-Trump del conservadurismo y lograba mantener en secreto sus prejuicios antiisraelíes y antijudíos. Aun así, demuestra que si bien la extrema derecha antisemita puede seguir siendo una minoría entre los republicanos, no es marginal.

En la era post-Trump -y sólo faltan 32 meses para enero de 2029- la situación puede empeorar mucho a medida que esos jóvenes votantes desempeñen un papel más importante. El vicepresidente JD Vance, cuya neutralidad pública sobre el antisemitismo de Carlson debería ser descalificadora, sigue estando en la posición de las encuestas para suceder a Trump. Si así se desarrollan los acontecimientos -y dado el papel cada vez más dominante del secretario de Estado Marco Rubio en la administración, las suposiciones sobre las perspectivas de Vance para 2028 pueden ser, en el mejor de los casos, prematuras-, la noción de que el GOP es un partido pro-Israel puede convertirse en un vestigio del pasado, al igual que las afirmaciones similares sobre los demócratas.

El antiisraelí es veneno político para los votantes del GOP



Las predicciones del Times sobre un futuro en el que la corriente principal del Partido Republicano se hará eco, como Carlson, de la retórica antiisraelí y antisemita de la izquierda son preocupantes. Pero, por ahora, esa perspectiva sigue siendo más bien una ilusión para sus lectores de izquierdas, que aplauden el abrazo de los demócratas a Platner y El-Sayed, y se deleitan con las repeticiones diarias de la calumnia de "genocidio" por parte del periódico, así como con sus justificaciones poco sinceras y absolutamente poco persuasivas de su espantosa falacia sobre los perros adiestrados para violar a la gente.

Por el momento, la realidad es que la oposición a las posturas proisraelíes de Trump es veneno político para los republicanos tentados de intentar alcanzar el "nuevo y extraño respeto" que la izquierda está dispuesta a conceder a los conservadores que abrazan el nuevo antisemitismo.

La ilustración más cruda de esto ocurrió la semana pasada en el 4º distrito congresional de Kentucky, cuando el representante en funciones durante siete mandatos Thomas Massie fue superado por un aspirante respaldado por Trump por casi 10 puntos porcentuales en las primarias del Partido Republicano. El extremista libertario Massie se pasó la campaña afirmando que estaba en el punto de mira de los "multimillonarios sionistas". Si bien tenía razón en que los PAC pro-Israel vertieron cantidades récord en la campaña contra él, pudo contrarrestar esas sumas recaudando sumas masivas de dinero de fuentes de fuera del estado que apoyaron su disposición a participar en insultos antisemitas y ataques contra Israel. Se mantuvo fiel a sus formas incluso después de perder, cuando dijo que le costó localizar a su oponente para que cediera "porque tardé en encontrar a Ed Gallrein en Tel Aviv".

Los resultados dejaron claro que, pase lo que pase en el futuro, incluso en un distrito en el que un popular titular era el abanderado de la causa antiisraelí, es una fórmula para la derrota. No sólo sigue siendo el partido de Trump. También sigue siendo un partido donde los sentimientos pro-Israel, junto con el apoyo a los esfuerzos para oponerse a un régimen islamista genocida como el de Irán, siguen siendo altamente populares.

De hecho, si se observan los resultados de las primarias republicanas en todo el país, resulta obvio que, sean cuales sean las divisiones existentes en el GOP, el electorado partidario del antisemitismo contra Israel no es el camino hacia la victoria como suele serlo entre los demócratas. El antisemitismo puede ser la moneda de cambio cuando se trata de podcasters extremistas como Carlson, la teórica de la conspiración de extrema derecha Candace Owens o el neonazi "groyper" Nick Fuentes. Pero aún no se ha dejado sentir entre los votantes republicanos ni entre los cargos públicos. De hecho, una vez que Massie sea enviado de vuelta a su rancho de ganado fuera de la red para consumir leche cruda a su antojo, la bancada republicana en la Cámara de Representantes será uniformemente pro-Israel.

Sencillamente, no hay un equivalente republicano actual de Platner o El-Sayed -o posibles miembros del "Escuadrón"- entre los que probablemente representen al GOP este otoño. Los candidatos que podrían encajar en esa descripción, como el candidato a gobernador de Florida James Fishback o Dan Bilzerian, que está preparando un desafío primario al representante Randy Fine (republicano de Florida), están muy por detrás en las encuestas. Sus conspiraciones sobre los judíos e Israel parecen haberles llevado al partido equivocado.

Los demócratas abrazan a los antisionistas



La situación es diferente entre los demócratas.

Por poner solo un ejemplo de la tendencia de los votantes de las primarias demócratas, el representante nominalmente proisraelí Dan Goldman (demócrata por Nueva York), cuyas credenciales anti-Trump no podrían ser mejores (fue uno de los abogados del dudoso esfuerzo por destituir al presidente en 2019), es visto como un perdedor casi seguro en su esfuerzo por mantener su escaño.

Se le opone Brad Lander, el ex contralor de la ciudad de Nueva York, cuyo mandato en ese cargo fue ampliamente considerado un desastre. Pero Lander, que, como Goldman, es judío, cuenta con el apoyo de Mamdani y es un rabioso defensor de Israel. Incluso recitó un versículo coránico en una aparición en una mezquita en el que atacaba al cristianismo al tiempo que repetía los consabidos libelos de sangre sobre Israel cometiendo "genocidio" y "apartheid".

Sin embargo, según las últimas encuestas, Landers aventaja al titular del cargo en el distrito profundamente azul con una importante población judía por un sorprendente margen de 57% a 23%.

En todo el país se observan resultados similares. De hecho, el antisemita Platner se está haciendo con la nominación de su partido al Senado por Maine, porque su ventaja en las encuestas asustó a la gobernadora Janet Mills (que había sido reclutada por el establishment del partido para oponerse a él).

Es posible imaginar un futuro en el que los votantes más jóvenes del GOP mantengan su antagonismo hacia Israel y los judíos, así como la tolerancia hacia los antisemitas, y acaben siendo la fuerza dominante en un partido post-Trump. Sin embargo, incluso Vance tiene que saber que aferrarse a su amistad con Carlson será un problema en las primarias presidenciales de 2028 contra un oponente que podrá apelar a la base evangélica pro-Israel del GOP.

Al otro lado del pasillo, los candidatos pro-Israel se enfrentan a una base que se ha estado adobando en la ideología interseccional que identifica falsamente a los judíos y al Estado judío como opresores "blancos". Y operarán en un entorno en el que los medios de comunicación liberales, como el Times, no sólo legitimarán el odio a los judíos, sino que lo celebrarán abiertamente.

El persistente atractivo de gente como Carlson y otros que odian a los judíos para muchos en la derecha significa que en los próximos años se librará una batalla por el alma del Partido Republicano, y el resultado está lejos de ser seguro. Pero la terrible verdad es que la misma batalla ya se ha librado entre los demócratas en los últimos años. Y a pesar de las condenas a los atípicos como Galindo, ya se ha perdido.

© JNS.