Vender armas a Taiwán ahora: China va de farol

26 de mayo, 2026

"La cuestión de Taiwán es el asunto más importante en las relaciones entre China y Estados Unidos", dijo Xi Jinping al presidente Donald Trump durante su cumbre de este mes, según el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Mao Ning. "Si se maneja adecuadamente, la relación bilateral gozará de estabilidad general. De lo contrario, los dos países tendrán enfrentamientos e incluso conflictos, poniendo en gran peligro toda la relación."

"La cuestión de Taiwán", según la embajada de China en Washington, es la primera de "las cuatro líneas rojas" en las relaciones entre China y Estados Unidos que "no debe ser desafiada".

La República Popular China, sin embargo, va de farol.

De entrada, el régimen chino no tiene líneas rojas ni principios. Mueve sus "líneas" como resultado de los cambios en la percepción de su propia posición negociadora. Además, a lo largo de la historia de la República Popular, las políticas exteriores del país han estado estrechamente ligadas a las intrigas políticas internas y han cambiado en consecuencia. Por el momento, la forma diplomática favorita de Xi es la intimidación, por lo que intenta hacer ver que nunca cambiará sus posiciones.

Sin embargo, para Xi, todo es negociable en última instancia, incluido Taiwán.

Xi tiene que negociar. El ejército chino no está ahora en condiciones de cumplir sus amenazas de utilizar la fuerza para anexionarse Taiwán. Sus crecientes purgas de generales y almirantes han dejado sin oficiales operativos a la Comisión Militar Central del Partido Comunista, la cúpula militar. Es necesaria una estrecha coordinación para lanzar una compleja invasión aire-tierra-mar de la isla principal de Taiwán.

Además, para invadir, Xi tendría que dar a algún oficial de bandera el control casi total sobre el Ejército Popular de Liberación, convirtiendo a esa figura en la más poderosa de China. Es casi seguro que eso no es algo que esté dispuesto a hacer en este momento.

Además, cada vez es más evidente que los altos mandos chinos, por diversas razones, no quieren emprender una operación tan arriesgada, razón por la que Xi les dice a menudo: "Atrévanse a luchar."

La incapacidad de los militares chinos da a Estados Unidos la oportunidad sin costes de armar a Taiwán.

En diciembre, la administración Trump aprobó un paquete de armas por valor de 11.100 millones de dólares, el mayor paquete de armas estadounidense para Taiwán de la historia.

Sin embargo, Trump entregó un gran regalo a China al decir que una venta pendiente de 14.000 millones de dólares es una "muy buena ficha de negociación" para Estados Unidos, un comentario hecho al presentador de Fox News Bret Baier en una entrevista emitida después de la cumbre. "Lo mantengo en suspenso, y depende de China", dijo.

Taiwán, sin embargo, no es una "moneda de cambio". Taiwán es absolutamente crítico para la seguridad estadounidense:

La isla cuenta con un "Escudo de Silicio": Una de sus empresas, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., fabrica alrededor del 92% de los microchips más sofisticados del mundo.

Taiwán impide que la armada y la fuerza aérea de China se adentren en el Pacífico y amenacen a Estados Unidos cerca de casa.

Desde el siglo XIX, Washington ha trazado su perímetro defensivo occidental frente a la costa de Asia Oriental, y Taiwán se sitúa en el centro de esa línea, donde el mar de la China Meridional se encuentra con el mar de la China Oriental. Taiwán protege los accesos a dos aliados de Estados Unidos, Japón y Filipinas.

Después de la catastrófica retirada de Afganistán, Taiwán se ha convertido en una prueba clave de la credibilidad y determinación estadounidenses. Ceder la isla sin duda envalentonaría a un Pekín hambriento de territorio.

Por último, la causa de la democracia sufriría un enorme golpe si la totalitaria China se apoderara del democrático Taiwán.

"Un fracaso a la hora de armar a Taiwán no sólo aumentará la tentación de China de atacar, sino que también socavará la credibilidad estratégica de Estados Unidos en Tokio, Seúl y Manila, cuya cooperación es esencial para que Estados Unidos disuada a China", dijo a Gatestone Richard Fisher, del Centro de Evaluación y Estrategia Internacional. "A lo largo de su primer mandato y en su segundo, Trump ha superado la calidad y cantidad de armas que sus predecesores vendieron a Taiwán. No vender armas mostrará a Xi Jinping que Estados Unidos puede acobardarse ante las amenazas, y eso a su vez ayudará a deshacer la estructura de alianzas de Estados Unidos en Asia."

Además, Taiwán es el mejor contraargumento de China en la guerra informativa que el PCCh libra contra la democracia. "El Partido Comunista no puede aceptar la óptica de un Taiwán próspero y democrático en plena exhibición para el pueblo del continente, oprimido, cosechado de órganos y con crédito social", dijo a esta publicación Blaine Holt, general retirado de la Fuerza Aérea estadounidense y ahora observador de China.

Defender a Taiwán, por tanto, es defender a Estados Unidos.

Las decisiones sobre los paquetes de armas, de forma más inmediata, mostrarán si Trump teme a Xi Jinping. Si el presidente estadounidense no puede hacer algo en interés directo de Estados Unidos porque enfadaría a China, Trump admitirá implícitamente que Pekín es el dueño de la Casa Blanca.

Por último, no vender armas parecería una violación de la Ley de Relaciones con Taiwán de 1979, que obliga a Estados Unidos, entre otras cosas, a "proporcionar a Taiwán armas de carácter defensivo."

Aprobará Trump la venta de armas por 14.000 millones de dólares? Tras la cumbre, Trump adoptó el falso encuadre chino de la cuestión de Taiwán. "Tienen a alguien allí ahora que quiere independizarse", dijo a Baier, refiriéndose al presidente de Taiwán, Lai Ching-te.

Taiwán, sin embargo, ya es independiente. Es un Estado con todos los atributos de soberanía enumerados en la Convención de Montevideo de 1933. Taiwán, al fin y al cabo, es la República de China, totalmente separada y aparte de la República Popular China.

Taiwán, a pesar de lo que dijo Trump tras la cumbre, no es la parte que intenta cambiar el statu quo. De hecho, la República Popular nunca ha ejercido ningún control sobre Taiwán, y ningún régimen chino ha ostentado jamás una soberanía indiscutible sobre la isla.

Sin embargo, hay algo en lo que podemos estar de acuerdo con Xi: Estados Unidos tiene que manejar la cuestión de Taiwán "como es debido": Es hora de decirle -en público si es necesario- que Taiwán no es asunto suyo.

© Gatestone Institute.