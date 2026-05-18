'¿Perros violadores? ' La guerra antisemita del periodismo woke contra Israel cruza una línea

18 de mayo, 2026

La comunidad proisraelí lleva quejándose de The New York Times desde la década de 1970. De hecho, el enfado por la actitud del llamado "periódico de referencia" hacia los judíos se remonta a mucho antes. Sobre todo, la forma en que silenció la cobertura del Holocausto porque sus propietarios, judíos asimilados, no querían poner de relieve los crímenes antisemitas cometidos por los nazis alemanes y sus colaboradores, sigue siendo uno de los capítulos más oscuros de la historia de la publicación.

Los problemas con la información del Times sobre el Estado de Israel y la guerra que se libra contra él -o incluso sus esfuerzos por encubrir el odio judío de algunos de sus enemigos, como Irán- en décadas pasadas están bien documentados. Pero ahora estas cuestiones se desvanecen casi hasta la insignificancia cuando se comparan con sus esfuerzos actuales. En pocas palabras, el periódico, que sigue siendo uno de los más importantes del mundo debido a su reputación, gran número de lectores y enormes recursos periodísticos que empequeñecen a los de la mayoría de sus competidores significativos, ha cruzado ahora la línea que separa la cobertura tendenciosa de la incitación antisemita directa.

Desmentido y desacreditado



La publicación del artículo del columnista Nicholas Kristof "The Silence That Meets the Rape of Palestinians" (El silencio que acompaña a la violación de los palestinos) no fue simplemente un vergonzoso ejemplo de mal reportaje. Casi tan pronto como se publicó el 11 de mayo, fue desacreditado por numerosas organizaciones de seguimiento de los medios de comunicación y comentaristas por basarse casi por completo en fuentes asociadas con los terroristas de Hamás y contener pocas o ninguna prueba que resista el escrutinio.

Los israelíes ya han sido objeto de falsas acusaciones y, sin duda, seguirán siendo objeto de una cobertura sesgada. Y eso incluye el trabajo de algunas publicaciones judías e israelíes de izquierdas que publican cualquier afirmación infundada para reforzar la causa antisionista o simplemente porque esperan que desacredite al gobierno actual, al que se oponen.

Pero al dar credibilidad a la ridícula e indocumentada acusación de que los israelíes entrenaban perros para violar a prisioneros árabes palestinos, publicaron algo que no sólo no está probado ni siquiera por las "pruebas" que Kristof afirmó posteriormente que existen, sino que la mayoría de los expertos en perros creen que es imposible. Al publicar eso junto con otras historias horribles sobre violencia sexual de las que no aportó ninguna prueba creíble, Kristof abandonó el terreno de las afirmaciones meramente discutibles o dudosas y cruzó al terreno del odio abierto a los judíos.

No se trata simplemente de una acusación controvertida que pueda ser debatida. Es un libelo de sangre, puro y simple. De hecho, no es ir demasiado lejos decir que la decisión del Times de publicar, promover y defender el artículo justifica la comparación con el mismo tipo de despiadada propaganda nazi publicada en Der Stürmer por el régimen dirigido por Adolf Hitler.

El hecho de que el artículo se publicara en vísperas de la publicación de un informe bien documentado y detallado sobre la atroz violencia sexual cometida por los árabes palestinos, dirigidos por Hamás, el 7 de Octubre, hace que la decisión del periódico sea aún más indignante. El Times conocía el informe. Sus autores se pusieron en contacto con él y le ofrecieron sus conclusiones con meses de antelación. Pero fueron rechazadas. En lugar de eso, el periódico se adelantó y publicó primero el dudoso compendio de acusaciones de Hamás de Kristof, para intentar eclipsar la historia veraz sobre los crímenes reales cometidos por los palestinos contra sus víctimas israelíes.

Eso deja claro que el artículo de Kristof es un caso clásico de "reflejo" en el que regímenes y movimientos criminales intentan afirmar falsamente que sus oponentes están cometiendo los mismos crímenes de los que ellos mismos son culpables.

Las acusaciones de violación formuladas contra Israel son similares a las de "genocidio" que son omnipresentes en el Times y pronunciadas por todos los medios de comunicación progresistas, así como por académicos y políticos de izquierdas, como si fueran verdades documentadas. Hamás es un movimiento genocida cuyo propósito es la destrucción de Israel y el asesinato en masa de su población. Los atentados del 7 de octubre de 2023 no fueron sólo un intento real de genocidio. Fueron un tráiler de lo que los árabes palestinos -y con ello me refiero a Hamás y otros grupos islamistas, así como a sus rivales supuestamente más "moderados"- desean hacer al resto de Israel si tienen la oportunidad.

Sin embargo, Kristof mantiene su historia. Y sus editores esgrimen su reputación y sus premios Pulitzer como respuesta a sus críticos.

Una reputación desacreditada



Que Kristof ha sido culpable de mala praxis periodística en el pasado y ha utilizado su importante posición para defender a estafadores es una cuestión de registro.

Los periodistas saben desde hace tiempo que los Pulitzer son una broma, y este año se ha reafirmado con la concesión de uno a un fotógrafo del Times por una foto que acompañaba a un artículo sobre la supuesta hambruna de los palestinos. Pero la foto premiada resultó ser la de un niño con parálisis cerebral, no la de una víctima de inanición, lo que la convierte en un ejemplo más de fraude periodístico. Lamentablemente, los Pulitzer y el Times no están más dispuestos a rescindir o devolver este premio de lo que están de otro enraizado en el fraude que el periódico ganó en 1932 por el escritor del Times Walter Duranty por artículos mentirosos que negaban la verdad del asesinato masivo de ucranianos por el dictador soviético Josef Stalin en la hambruna del terror.

Aún así, las autocomplacientes afirmaciones de exactitud del periódico probablemente serán más que suficientes para la ahora abrumadora audiencia progresista que lee el Times en estos días. Que los editores y directores del periódico secunden la decisión de Kristof de adentrarse en esta madriguera de odio particularmente vil dice algo importante sobre el cambio radical en los medios corporativos progresistas. Lo mismo se aplica a las élites con credenciales a las que el periódico apela en gran medida. Si los comentarios publicados sobre el artículo en el sitio web del Times significan algo, están más que dispuestos a creer una historia tan fantástica como la de la violación y los perros, siempre que las acusaciones se dirijan contra Israel, y a aplaudir a Kristof por su "valentía" al difundir una propaganda tan obvia de Hamás.

A estas alturas, los lectores ya están acostumbrados no sólo a que el periódico regurgite estadísticas de víctimas civiles obviamente exageradas y/o falsas proporcionadas por Hamás. Aquellos que sólo obtienen sus noticias de este periódico o de los muchos otros medios de comunicación liberales de la corriente dominante que tienen actitudes similares hacia Israel pueden pensar que se encuentran entre las personas mejor informadas del mundo. Pero, de hecho, esas personas son dolorosamente ignorantes sobre la guerra que Hamás y otros apoderados iraníes están librando contra el Estado judío, ya que han recibido poca o ninguna información sobre cómo operan los enemigos de Israel en Gaza o Líbano.

La "conspiración" de Eurovisión



Más aún, ya han sido condicionados a pensar que todo lo que hace Israel es una nefasta conspiración. Por poner sólo uno de los muchos ejemplos de este modelo de cobertura, basta con echar un vistazo al artículo publicado por el Times el mismo día que publicó la calumnia de sangre de Kristof sobre los esfuerzos para conseguir apoyo para la participación de Israel en el concurso de Eurovisión y evitar que el país fuera expulsado de la competición. El artículo describía los esfuerzos israelíes para evitar ser expulsados del popular programa internacional de televisión como si se tratara de una operación secreta de inteligencia que subvertía el concurso.

Puede resultar difícil tomarse en serio algo tan tonto y cursi como Eurovisión. Pero el mismo movimiento global que tiene como misión la destrucción del único Estado judío del planeta está enfadado por el éxito que han tenido los israelíes en el concurso. Países donde el antisemitismo es endémico, como Irlanda, han intentado echar a los israelíes. No creen que quienes lo ven deban exponerse al espectáculo de israelíes cantando y bailando, e interpretando canciones iguales a las de otros concursantes.

Y el Times insinuó que fuerzas oscuras manipulan de algún modo la votación del público que interviene en la determinación de los vencedores. Pero como en cualquier concurso de este tipo en el que la gente puede votar 10 veces (la votación para determinar quién juega en el Partido de las Estrellas de las Grandes Ligas de Béisbol permite a los aficionados votar cinco veces al día durante semanas), plantear siquiera la cuestión del fraude electoral es absurdo. Pero cuando hay judíos e israelíes de por medio, todo es posible.

¿Cómo es posible que el Times y otros medios similares hayan llegado al punto de estar dispuestos a suspender las normas normales de credibilidad periodística si eso les permite mancillar a Israel, incluso con acusaciones disparatadas como la de entrenar animales para cometer violaciones?

La respuesta es tan obvia como conocida.

La ideología woke y el fin del periodismo



Una generación de periodistas adoctrinados en los tóxicos mitos de izquierda de la teoría crítica de la raza, la interseccionalidad y el colonialismo da por sentado que el mundo está dividido en dos clases inmutables de personas. Por un lado están las "personas de color", que siempre son víctimas, hagan lo que hagan. Por otro lado están los opresores "blancos", que siempre están equivocados, independientemente de las pruebas sobre sus acciones o de quienes busquen su destrucción.

La mentalidad interseccional neomarxista etiqueta a israelíes y judíos como estos últimos. Eso a pesar de que forman el grupo minoritario más perseguido de la historia y de que la mayoría de los israelíes no son "blancos". Pero eso no le importa a una prensa que no cree que las pruebas o los hechos importen tanto como sus suposiciones arraigadas en su política racialista.

Ésa es la única razón por la que en los últimos años se publican regularmente en el Times gritos antisionistas, a pesar de que esas tribunas niegan derechos a los judíos y aplican a Israel dobles raseros y difamaciones que son la definición práctica de antisemitismo.

Kristof comenzó su carrera en una época en la que no era así. Pero para mantener su relevancia y popularidad en una redacción donde la doctrina woke es la nueva ortodoxia, ha adaptado sus ya laxas normas para acomodarse a la moda intelectual actual. El resultado es la demonización de los israelíes, incluso si esto significa recurrir al tipo de locura que afirmaría que los perros israelíes violan a seres humanos en la palabra de equipos de propaganda como el Euro-Med Human Rights Monitor.

Considerar a Kristof y al Times culpables de libelos de sangre no significa que los israelíes no cometan crímenes o que el Estado judío sea perfecto. No es más perfecto que cualquier otra nación, aunque comparado con el resto de la región, su imperfecta democracia destaca como una excepción a los estándares autoritarios y sin ley de Oriente Medio. Aun así, hay que reiterar que no hay pruebas de que se produzcan abusos criminales sistemáticos contra los prisioneros palestinos (algunos de los cuales son culpables de haber participado en los crímenes del 7 de octubre). Y Kristof no nos da ninguna que cualquier editor o redactor con una pizca de integridad aceptaría como suficiente para justificar la publicación de su historia.

¿Cuál es entonces la respuesta adecuada al Times?

Baste decir que ya hemos superado el punto en el que las cartas educadas y objetivas al editor o incluso el informe más mordaz de las organizaciones de control de los medios de comunicación pueden servir como respuesta suficiente.

Es necesario un esfuerzo concertado para responsabilizar al periódico, pero ya sabemos lo que no funcionará. De poco servirán los boicots de los lectores proisraelíes y judíos, porque pocos de los que se preocupan por la supervivencia del Estado judío siguen pagando sus suscripciones al periódico. Las manifestaciones ante sus oficinas de la calle 42 de Manhattan son una buena idea. Pero los actos puntuales no bastan.

Aislar a los que incitan al odio



Hay que dar al periódico el mismo trato que algunos de sus lectores piensan que hay que dar a Israel. Nadie en la vida pública -sea judío o no- debería tratar a sus empleados como si fueran periodistas creíbles o responder a sus preguntas. Los reporteros del Times no deberían tener más derecho a credenciales para cubrir el gobierno o cualquier otro sector de la vida pública que los que trabajan para periodicuchos producidos por grupos de odio que también trafican con libelos de sangre contra judíos o cualquier otra persona.

El periódico merece ser avergonzado y rechazado al menos hasta el improbable caso de que se retracte del artículo de Kristof. Y cualquiera que no lo haga -ya sea por preocupación por la libertad de prensa de la que se burla el periódico o porque considera apropiado publicar mentiras tan absurdas y no probadas- es tan culpable como Kristof, y sus directores y editores. No debería haber ninguna reticencia a dejar claro que está ayudando a incitar el creciente número de actos de violencia antisemita contra los judíos en este país y en todo el mundo.

Quizá The New York Times sea demasiado grande para fracasar o para estar aislado. Tal vez la cultura popular liberal que todavía lo exalta como una fuente creíble sigue siendo tan omnipresente que su posición actual como fuente inagotable de bilis lanzada contra el presidente Donald Trump e Israel lo hace intocable.

Pero eso no debería desanimar a quienes entienden que el artículo de Kristof supone cruzar el Rubicón en lo que respecta a la credibilidad del periódico. Ninguna persona decente debería aceptar el periódico como una fuente legítima mientras esté dispuesto a traficar con libelos de sangre contra los judíos. Y deberíamos estar seguros de que -como con sus crímenes pasados contra el periodismo, como los cometidos en las décadas de 1930 y 1940- el veredicto de la historia juzgará a todos los asociados con el periódico y a quienes lo apoyan como culpables a sabiendas de difundir falsedades, desinformación y antisemitismo.

JNS.