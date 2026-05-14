Abe Foxman y la búsqueda de la seguridad judía

14 de mayo, 2026

La dirigencia judía lucía muy diferente en la segunda mitad del siglo XX de lo que se ve hoy. Y no hubo mejor ejemplo de ello que Abraham Foxman, conocido por todos como “Abe”, el histórico director nacional de la Liga Antidifamación (ADL), quien falleció esta semana a los 86 años. Aunque él se habría resistido a esa descripción, Foxman encarnó de muchas maneras el establishment judío de la posguerra.

Cuando fue reemplazado, la organización contrató a alguien que no podría haber sido más distinto. Y ese cambio es una parte esencial de la historia del declive de la fortuna de los judíos estadounidenses en el siglo XXI.

Foxman fue un individuo extraordinario, una personalidad imponente con enormes fortalezas y también algunas fallas. Pero tuvo una carrera igualmente notable como el hombre más identificado con lo que durante mucho tiempo se consideró un esfuerzo altamente exitoso no solo para defender a los judíos estadounidenses, sino para relegar el antisemitismo a los márgenes de la sociedad. Su vida quedó marcada de forma indeleble por el Holocausto que sobrevivió siendo niño. También fue un reflejo muy claro de la marea alta de la posguerra judía, en la que un grupo compuesto en gran medida por inmigrantes pobres y sin poder logró no solo prosperidad y poder, sino un lugar que parecía estar en el centro de la vida nacional estadounidense.

Un judío en un mundo hostil

Al mirar en retrospectiva su larga trayectoria al frente de la ADL, que dirigió desde 1987 hasta 2015, una cosa destaca por encima de todas las demás, especialmente cuando se la contrasta con su sucesor, Jonathan Greenblatt, exfuncionario de las administraciones Clinton y Obama. Foxman tenía una comprensión instintiva de lo que significa ser judío en un mundo hostil. Dedicó su vida a trabajar incansablemente por la comunidad judía y nunca perdió de vista los peligros que siempre la han acechado.

Sin embargo, por mucho que debamos honrar su fallecimiento y reconocer todo lo que hizo en su larga e interesante vida, es imposible considerar seriamente su legado sin entender que el mundo judío que dejó tras su retiro en 2015 se encuentra en un grave peligro. El paradigma del triunfante liberalismo judío que la ADL ejemplificó durante su mandato dejó tanto a la organización como a la comunidad que se suponía debía proteger completamente desprevenidas ante los desafíos del presente. El giro político hacia la izquierda que dio la organización bajo su sucesor la ha dejado sin herramientas para contrarrestar el enorme aumento del odio antisemita que siguió a los ataques terroristas liderados por Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, y prácticamente la ha desarmado en la lucha contra enemigos poderosos.

Eso es mucho más culpa de Greenblatt que de Foxman. Pero hay que admitir que la fórmula de Foxman —basada en la construcción de coaliciones liberales y en avergonzar a los antisemitas para que se arrepintieran de su conducta— que funcionó en el siglo XX ya estaba fallando cuando él se retiró. La ADL no reconoció hasta que fue demasiado tarde que su enfoque casi exclusivo y prolongado en el extremismo de derecha la había vuelto reacia a enfrentar otras amenazas. Mientras los liberales judíos se obsesionaban con los conservadores y los evangélicos —principalmente por diferencias en temas como el aborto que nada tenían que ver con la seguridad judía—, los progresistas ya habían empezado a abandonar a Israel y a abrazar ideologías woke tóxicas que provocaron un aumento sin precedentes del odio contra los judíos.

Ese error de juicio prácticamente deshizo gran parte de lo que Foxman había logrado. Y mientras la comunidad judía llora con razón el fallecimiento de un gigante, los judíos y sus amigos se encuentran ahora luchando por enfrentar las consecuencias de este fiasco y por elaborar estrategias que puedan responder a los desafíos del presente.

Supervivencia y redención

La historia personal de Foxman fue un relato inspirador de supervivencia y redención.

Nació el 1 de mayo de 1940 en lo que hoy es Bielorrusia. Sus padres, Joseph Fuksman, editor de una publicación sionista, y su esposa Helen, habían huido de Varsovia después de que Alemania y la Unión Soviética invadieran Polonia ocho meses antes. Finalmente se establecieron de forma temporal en Lituania. Unos 13 meses después, cuando los nazis se volvieron contra sus antiguos aliados comunistas e invadieron su territorio, la familia se vio obligada a tomar una terrible decisión. La pareja entregó a su bebé al cuidado de una niñera polaca católica, quien lo bautizó y lo crió como su propio hijo durante los años de la ocupación alemana, salvándole así la vida.

Milagrosamente, ambos padres sobrevivieron al Holocausto, aunque la mayoría de su familia no lo hizo. Tras la liberación, encontraron a su hijo y, después de una amarga batalla judicial con la niñera que no quería entregarlo, recuperaron a su niño en 1945. Tras pasar cuatro años en campos de personas desplazadas, la familia emigró a Estados Unidos en 1950 y anglicizó su apellido a Foxman.

El joven Foxman estudió en la Yeshivá de Flatbush, en el City College de Nueva York y luego en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York. Tras graduarse, fue contratado por el veterano consejero general de la ADL, Arnold Foster, como su asistente. Pasó el resto de su vida laboral en la organización, ascendiendo desde un puesto en su división de asuntos internacionales hasta asumir su liderazgo en 1987, cuando reemplazó a Nathan Perlmutter como director nacional. Presidiría el grupo, que había comenzado como una división de B’nai B’rith en 1913, en parte como reacción al caso de Leo Frank, un judío de Atlanta que fue falsamente condenado por asesinato y luego linchado por una turba antisemita.

La ADL en su apogeo

Bajo el liderazgo de Foxman, la autonomía de la ADL y su eventual separación de su organización matriz se convirtieron en una realidad. Esto se debió en gran medida a su talento para aprovechar las preocupaciones públicas sobre el odio, así como a su formidable capacidad para recaudar fondos. Durante su mandato, la ADL no solo se convirtió en un recurso para los judíos estadounidenses, sino en el grupo considerado responsable de enfrentar el antisemitismo y una de sus voces más importantes.

Sus posturas eran una interesante mezcla de sensibilidades judías tradicionales y un astuto dominio de las relaciones públicas modernas. Era un judío ortodoxo y un liberal político, aunque entendía que su trabajo consistía en mantener a la ADL como una organización no partidista. Fue un firme defensor de Israel, pero también un entusiasta de los Acuerdos de Oslo, que generaron esperanzas de paz en Oriente Medio que resultaron ilusorias y perjudiciales para la seguridad del Estado judío. Esto significaba que no se sentía del todo cómodo con gobiernos israelíes que eran impopulares entre los demócratas judíos, quienes preferían que Jerusalén estuviera liderada por la izquierda.

También tuvo un historial mixto en cuanto a la consolidación de alianzas con comunidades no judías. La ADL se sentía más cómoda formando causa común con sus aliados tradicionales de la izquierda y miraba con suspicacia a los evangélicos, que en las décadas de 1980 y 1990 emergían como los amigos más fieles de Israel, debido a sus diferencias en política interna.

Por encima de todo, fue un feroz crítico de cualquiera que incurriera en antisemitismo público. Se convirtió en el árbitro informal de quién estaba o no más allá de lo aceptable. Su procedimiento habitual era contactar a celebridades culpables de odio contra los judíos y ayudarlos a seguir un camino de arrepentimiento, una práctica que a menudo implicaba contribuciones del infractor a la ADL. En este sentido, a veces recordaba a un papa medieval vendiendo indulgencias a aquellos que creían que tales bendiciones les garantizarían la entrada al cielo.

Aunque algunos veíamos con escepticismo este proceso, Foxman consideraba que valía la pena e incluso bromeaba sobre su “certificación kosher” de supuestos antisemitas famosos arrepentidos. Genuinamente creía que había ayudado a convertir a algunos de ellos en mejores personas. El hecho de que pudiera salirse con la suya con tales maniobras era tanto un tributo a su estatura como defensor de los judíos como a su gran habilidad para recaudar fondos.

Sin embargo, esa atracción por las celebridades a veces le generaba problemas.

Su papel, junto con otros judíos prominentes, en persuadir al expresidente Bill Clinton para que indultara al fugitivo financista Marc Rich en su último día en el cargo, dañó la reputación de Foxman. Rich era un multimillonario evasor de impuestos que había ayudado al régimen del dictador iraquí Saddam Hussein a eludir las sanciones sobre la venta de petróleo. Vivía exiliado en Suiza, fuera del alcance de la justicia. Pero gracias a las contribuciones de su exesposa, Denise Rich, a la biblioteca presidencial de Clinton y a la campaña senatorial de Hillary Clinton —junto con la influencia que ejercieron personas como Foxman y el entonces primer ministro israelí Ehud Barak—, Rich recibió un indulto inmerecido y altamente sospechoso.

Es posible que Foxman haya lamentado haber accedido a los deseos de un donante, aunque se mostraba a la defensiva ante las críticas. Cuando le pregunté al respecto en una entrevista, estalló, y por un momento no estuve seguro de lo que podría hacer el normalmente afable líder de la ADL. Fue memorable porque se trató de una excepción a la regla en los usualmente hábiles esfuerzos de Foxman por manejar la cobertura de prensa. Coincidíamos más de lo que discrepábamos. Pero yo veía con escepticismo la forma en que su afinidad por los donantes y celebridades influía en sus decisiones sobre cuándo tomar una postura firme.

Otro ejemplo se centró en la película Múnich (2005) del director Steven Spielberg, sobre el esfuerzo israelí por hacer justicia tras la masacre de Múnich de 1972, en la que 11 atletas y entrenadores israelíes fueron asesinados por terroristas palestinos. Muchos en la comunidad pro-Israel la denunciaron con razón por tratar a ambas partes del conflicto como moralmente equivalentes. Pero Foxman le dio un pase, lo que me hizo preguntarme por qué el hombre que había sido tan valiente y audaz al enfrentarse al actor y director Mel Gibson por su película La Pasión de Cristo (estrenada un año antes, en 2004) por su simbolismo antisemita, no estaba dispuesto a confrontar a Spielberg.

Él aceptó esa crítica con ecuanimidad. Y la siguiente vez que escribí algo con lo que estaba de acuerdo, me envió una nota aplaudiéndolo. Eso era lo típico de Foxman, al igual que el hecho de que, poco después de haberme gritado por atreverme a cuestionar su papel en el indulto de Rich, me enviara un regalo cuando nació mi hija.

Atacado por ser demasiado pro-Israel

En su última década al frente de la ADL, Foxman se había vuelto controvertido, pero no por su debilidad con los donantes. Más bien, era porque muchos en el establishment periodístico y político liberal lo veían como demasiado reflexivamente pro-Israel.

The New York Times Magazine lo destrozó en un perfil de 2007 acusándolo de tener un “problema anti-antisemita”. Desestimó sus preocupaciones sobre la creciente aceptación de narrativas acerca de un todopoderoso “lobby israelí” popularizadas en un ensayo de los autores John Mearsheimer y Stephen Walt, que buscaba legitimar tropos antisemitas sobre el poder y el dinero judío. Afirmaba que él “habitaba imaginariamente en el Holocausto” en un momento en que supuestamente las preocupaciones sobre el odio a los judíos estaban obsoletas. Las acusaciones del Times de que Foxman etiquetaba indiscriminadamente a la gente como antisemita eran simplemente falsas. La revista incluso se burló de sus temores sobre la ya seria amenaza que representaban las ambiciones nucleares de Irán.

Como escribí en aquel entonces: “La delegitimación sesgada de Israel y el sionismo que se disfraza de debate intelectual en los campus universitarios y en publicaciones de izquierda no es una moda pasajera”. Eso resultó ser más que cierto. La forma en que los medios liberales comenzaron a usar al líder de la ADL como piñata por no unirse a los ataques de la izquierda contra Israel y porque reconocía el peligro del antisionismo —indistinguible del odio a los judíos— fue una señal de lo que vendría.

Foxman también tuvo razón al criticar públicamente los planes de construir una mezquita en el terreno del complejo del World Trade Center en 2010. La controversia formaba parte de un intento de impulsar el mito de que las verdaderas víctimas de los ataques del 11-S eran los musulmanes, perjudicados por una supuesta ola de islamofobia tras el asalto de Al Qaeda a Estados Unidos. Una vez más, los instintos de Foxman —forjados en el recuerdo del Holocausto y en la convicción de que es un error imaginar que los enemigos de Occidente y de los judíos están renunciando— lo llevaron a la conclusión correcta. Sin embargo, por esa honorable postura fue injustamente atacado por sus compañeros liberales, que lo tildaron de intolerante. Peor aún, diez años después, Greenblatt y la ADL se disculparon de forma vergonzosa por lo que él había dicho.

Bajo Greenblatt, el grupo respaldó el antisemita movimiento Black Lives Matter y abrazó enseñanzas racialistas woke que otorgan carta blanca al odio contra los judíos. Igualmente grave, la decisión de Greenblatt de convertir a la ADL en una propagandista de sus aliados del Partido Demócrata de izquierda fue una repudiation de la determinación de Foxman de mantener al grupo fuera de la política partidista, incluso mientras lo mantenía como un bastión del liberalismo. Su disposición a respaldar una narrativa falsa que acusaba al presidente Donald Trump de incitar el antisemitismo —cuando no solo era un amigo probado de Israel, sino que había hecho más que sus predecesores para combatirlo— fue más que un error. Fue una traición a la misión del grupo.

Lamentablemente, en sus últimos años, Foxman sucumbió a la misma tentación al negarse a condenar un anuncio publicitario del Partido Demócrata que comparaba a Trump con los nazis, algo que él siempre se había opuesto anteriormente.

Una vida bien vivida

Aun así, al mirar en retrospectiva la vida de Foxman, debemos dejar de lado los altibajos de su carrera y entenderlo como una figura que personificó la forma en que los inmigrantes judíos pudieron abrazar plenamente a Estados Unidos sin renunciar a su identidad y fe judías. A pesar de su justificada vigilancia contra el odio, Foxman creía en la promesa de esta nación y en su garantía de libertad. Su vida había sido salvada del horno del Holocausto y gastada en la defensa del pueblo judío y de los principios de la libertad estadounidense.

El liberalismo en el que creía tan profundamente resultaría incapaz de defender esos principios frente a los progresistas e izquierdistas que traicionaron a sus aliados judíos. Aunque cometió su cuota de errores y equivocaciones, su vida debe ser juzgada como una vida bien vivida, defendiendo a su pueblo y los mejores valores por los que su país adoptivo se erguía.

Que su memoria sea una bendición.

Jonathan S. Tobin, editor en jefe de JNS (Jewish News Syndicate). Síganlo: @jonathans_tobin.

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