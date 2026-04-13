EN DIRECTO | Los precios del petróleo se disparan y las bolsas se desploman en medio de la escalada de tensiones tras el fracaso de las negociaciones en Oriente Medio
Los mercados globales amanecieron este lunes bajo fuerte presión tras el fracaso de las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán y el anuncio del presidente Donald Trump de imponer un bloqueo naval a los puertos iraníes y al Estrecho de Ormuz.
El precio del petróleo registró fuertes alzas en las primeras operaciones asiáticas. El barril de West Texas Intermediate (WTI), referencia en EEUU, subía cerca del 8 % y se cotizaba en torno a los $104,33. Por su parte, el Brent del mar del Norte avanzaba un 6,9 % hasta los $101,73.
Las bolsas asiáticas registraron pérdidas ante la incertidumbre que genera el conflicto en Oriente Medio. El Nikkei 225 de Tokio bajó cerca de un 0,6%, el Hang Seng de Hong Kong perdió alrededor de un 1,2% y el KOSPI de Seúl retrocedió aproximadamente un 0,8%. También terminaron con pérdidas el Índice Compuesto de Shanghái, el S&P/ASX 200 de Sídney, el STI de Singapur, el Índice de Taipéi y el Composito de Yakarta, todos en rangos de entre 0,1% y 0,5% negativos.
Irán calificó el bloqueo naval de EEUU como un acto "ilegal" y de “piratería”.
El Ejército iraní sostuvo que el bloqueo naval anunciado por Estados Unidos, previsto para comenzar a más tardar este lunes, es “ilegal” y constituye un acto de “piratería”. Además, advirtió que ningún puerto del Golfo estará a salvo si se amenaza a los puertos iraníes.
EEUU comenzará el bloqueo de los puertos iraníes
El Ejército de Estados Unidos anunció que impondrá un bloqueo a todos los puertos iraníes a partir de este lunes, después de que las conversaciones en Pakistán fracasaran debido a que Irán se negó a abandonar su programa nuclear, según declaró el presidente estadounidense Donald Trump.
"Estados Unidos impondrá un bloqueo a los buques que entren y salgan de los puertos iraníes el 13 de abril a las 10H00", 14H00 GMT, escribió el presidente estadounidense Donald Trump en su plataforma Truth Social.
Se permitirá el tránsito de embarcaciones siempre que no salgan de Irán ni tengan como destino ese país, precisó el mando central de Estados Unidos para Oriente Medio.
Trump afirmó en Fox News que el Reino Unido "y algunos otros países" enviarían dragaminas.