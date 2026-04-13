EN DIRECTO | Los precios del petróleo se disparan y las bolsas se desploman en medio de la escalada de tensiones tras el fracaso de las negociaciones en Oriente Medio

Publicado por Carlos Dominguez 13 de abril, 2026

Los mercados globales amanecieron este lunes bajo fuerte presión tras el fracaso de las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán y el anuncio del presidente Donald Trump de imponer un bloqueo naval a los puertos iraníes y al Estrecho de Ormuz.

El precio del petróleo registró fuertes alzas en las primeras operaciones asiáticas. El barril de West Texas Intermediate (WTI), referencia en EEUU, subía cerca del 8 % y se cotizaba en torno a los $104,33. Por su parte, el Brent del mar del Norte avanzaba un 6,9 % hasta los $101,73.

Las bolsas asiáticas registraron pérdidas ante la incertidumbre que genera el conflicto en Oriente Medio. El Nikkei 225 de Tokio bajó cerca de un 0,6%, el Hang Seng de Hong Kong perdió alrededor de un 1,2% y el KOSPI de Seúl retrocedió aproximadamente un 0,8%. También terminaron con pérdidas el Índice Compuesto de Shanghái, el S&P/ASX 200 de Sídney, el STI de Singapur, el Índice de Taipéi y el Composito de Yakarta, todos en rangos de entre 0,1% y 0,5% negativos.

02:07 Irán calificó el bloqueo naval de EEUU como un acto "ilegal" y de “piratería”. 11:09 13/04/2026 11:09 13/04/2026 El Ejército iraní sostuvo que el bloqueo naval anunciado por Estados Unidos, previsto para comenzar a más tardar este lunes, es “ilegal” y constituye un acto de “piratería”. Además, advirtió que ningún puerto del Golfo estará a salvo si se amenaza a los puertos iraníes.