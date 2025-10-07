Dos años después del 7 de octubre, Trump decidirá el resultado de la guerra

7 de octubre, 2025

Todo depende del presidente Donald Trump.

Esa es la única manera de caracterizar la situación a la que se enfrenta el gobierno de Israel mientras intenta aplicar los términos del plan que la Casa Blanca ha establecido para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza. Si el presidente se ciñe al plan que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu acordó en Washington la semana pasada, entonces los rehenes restantes en poder de Hamás serán liberados pronto, y los terroristas se desarmarán y cederán el control de cada parte de la Franja.

Eso es lo que dice que hará. Ha dejado claro que Hamás debe aceptar las mismas condiciones que firmaron los israelíes o se enfrentará a una "completa destrucción" si intenta aferrarse a sus armas y a su poder en Gaza. La gente decente que espera un mundo libre de asesinos islamistas como los de Hamás debe rezar para que cumpla su palabra.

También es cierto que mucha gente que odia a Israel se alegrará si deja que Hamás se libere. Y no es imposible imaginar que eso ocurra.

Si está tan ansioso por recibir los aplausos que se merecen los pacificadores, o si está dispuesto a escuchar o dejarse influir por actores malignos de Oriente Próximo como Qatar, Turquía y otros Estados musulmanes y árabes -o por antisemitas de derechas nacionales como el comentarista político de extrema derecha Tucker Carlson - entonces es posible que deje que Hamás se escabulla de la trampa que ellos mismos se han tendido.

Un patrón familiar

Eso es, después de todo, lo que ha sucedido cada vez que representantes de los palestinos han tratado con presidentes estadounidenses y sus equipos de política exterior antes de Trump. En el pasado, la Autoridad Palestina y Hamás han tratado a los presidentes estadounidenses y a sus representantes como blancos fáciles. Dijeron "no" a los acuerdos y arreglos de paz que podrían haber mejorado la difícil situación de su pueblo y luego esperaron a que los estadounidenses endulzaran la situación, e incluso después de aceptar los acuerdos, se echaron atrás y los violaron descaradamente.

Eso ocurrió repetidamente durante la década de 1990 en el marco del proceso de Oslo. En lugar de exigirles responsabilidades, el entonces Presidente Bill Clinton y los encargados del proceso de paz en la Casa Blanca y el Departamento de Estado de EEUU hicieron la vista gorda ante las flagrantes violaciones de los acuerdos de paz por parte del líder de la OLP Yasser Arafat y atribuyeron la responsabilidad del "progreso" a Israel, lo que significaba una presión continua para que el Estado judío hiciera concesiones a los palestinos con poca o ninguna reciprocidad.

Tras un breve periodo en el que la administración del presidente George W. Bush trató de responsabilizar a Arafat y a los palestinos de su papel en el fomento, la planificación y la financiación del terrorismo, también cayó en el mismo error con respecto a su sucesor, Mahmoud Abbas, pretendiendo que era diferente. Desde entonces, las administraciones de Barack Obama y Joe Biden han seguido a menudo el mismo camino, dejándose engañar por los palestinos, que nunca se tomaron en serio la paz.

Pero Trump tiene la oportunidad de romper ese patrón.

Todo lo que tiene que hacer para lograrlo es simplemente atenerse a los términos que estableció en el plan que Netanyahu no tuvo más remedio que firmar.

Después de todo, se trataba de un plan de "lo tomas o lo dejas" que comienza con la liberación por parte de Hamás del resto de rehenes vivos y de los cuerpos de los secuestrados asesinados que tienen en su poder. Después de eso, Israel empezará a retirarse de partes de la Franja de Gaza, y si Hamás se desarma realmente y cede el control a la autoridad tecnocrática e internacional prevista por el pacto, se retirará a sus perímetros.

En esas circunstancias, con todos los rehenes restantes liberados y Hamás derrotada, Israel tendría razón al afirmar que se habrían alcanzado todos los objetivos de guerra de Netanyahu.

Si Hamás intenta disuadirse de alguna parte del acuerdo, Trump dijo que daría luz verde a los israelíes para "terminar el trabajo" en Gaza. Eso también lograría al menos el objetivo de garantizar la destrucción de Hamás.

Dos años de sufrimiento

Aun así, resulta asombroso pensar que exactamente dos años después de los horrores del 7 de octubre de 2023 el desenlace de la guerra desencadenada por los ataques palestinos dirigidos por Hamás contra comunidades del sur de Israel se reduzca a si el presidente de Estados Unidos es fiel a su palabra.

Después de tan enorme trauma y sufrimiento -y de tan grandes sacrificios por parte de los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel y del pueblo de Israel- ¿es posible hablar de "victoria" en esta guerra? El aniversario, que cae esta semana durante la festividad de Sucot, es un aniversario en el que el luto sigue siendo el tema principal.

Para quienes perdieron la vida o fueron secuestrados el 7 de octubre, así como para sus familias, y para todos aquellos cuyos seres queridos murieron o quedaron mutilados luchando en esta guerra, conceptos como "victoria" o "derrota" pueden parecer carentes de sentido.

Pero como tantos israelíes, incluidos soldados y sus familias, me han dicho durante estos dos últimos años, la guerra posterior al 7 de octubre no es inútil. Es una guerra justa, un conflicto iniciado por terroristas fanáticos y sus partidarios cuyo objetivo era la extinción del Estado judío y el genocidio de su pueblo. Los soldados israelíes no han buscado el genocidio de los árabes palestinos-un truco retórico antisemita de inversión en el que los perpetradores han buscado culpar a las víctimas. Más bien, están luchando por sus hogares y familias, así como por el derecho del pueblo judío a vivir en paz y seguridad en su antigua patria.

Cualquier resultado de la guerra, como el que la Administración Biden intentó imponer a Israel a lo largo del primer año de guerra, con Hamás todavía con gran parte de sus fuerzas armadas intactas y en control de amplias zonas de Gaza, que no llegara a la destrucción de los terroristas habría sido una terrible derrota para el Estado judío. No sólo habría permitido a Hamás cantar victoria por haber impuesto tal trauma a Israel y luego sobrevivir, sino que le habría colocado en posición de cumplir sus amenazas de lanzar más ataques del estilo del 7 de octubre.

Está claro que, como JNS ha informado, Hamás hará todo lo posible durante las conversaciones de implementación en Egipto para prevaricar y retrasar el acuerdo con el fin de agotar la paciencia de los estadounidenses. Incluso si creemos que el grupo islamista está bajo la presión de sus partidarios Qatar y Turquía para llegar a algún tipo de acuerdo y poner fin a la guerra antes de que sus restos sean arrasados por la última ofensiva israelí en la ciudad de Gaza, es difícil imaginarles entregando hasta el último rehén. Los rehenes son, como lo han sido durante toda la guerra, las monedas de cambio de Hamás, y junto con el sufrimiento y las bajas que han tratado de imponer a su propio pueblo, sus principales bazas en este conflicto.

Es igualmente difícil imaginar a Hamás simplemente rindiéndose ante Trump e Israel, y permitiéndose ser reemplazado por tecnócratas apolíticos (suponiendo que tales personas existan realmente) o extranjeros decididos a reconstruir la Franja como un lugar donde la gente pueda vivir en paz, en lugar de existir como una fortaleza terrorista.

También es exagerado pensar que la población árabe palestina, que ha sido adoctrinada en el odio a Israel y a los judíos, y cuya identidad nacional está inextricablemente ligada a una guerra centenaria contra el sionismo, renunciará finalmente a todo eso y abrazará la paz una vez que paren los disparos en Gaza. Incluso si el acuerdo se lleva a cabo, la idea de que la inversión extranjera y la implicación de la seguridad en Gaza hará que los palestinos renuncien a sus fantasías de destrucción de Israel y que la ayuda no se desviará de alguna manera hacia la continuación de la guerra por parte de un pueblo adicto al terror y a los sacrificios suicidas sigue siendo escasa.

Dado el historial de apoyo estadounidense e internacional a las estrategias palestinas destinadas a sabotear cualquier esperanza de poner fin al conflicto, Hamás no carece de motivos para pensar que puede volver a hacerlo.

Son puntos sólidos para mostrarse escéptico ante la inminencia del fin del sufrimiento.

Netanyahu se mantuvo firme

Independientemente de lo que suceda después, si se libera a los rehenes y se desarma a Hamás, entonces, en contra de los argumentos de sus críticos, Netanyahu merecerá gran parte del mérito. Sin su firmeza, el Estado judío se habría conformado con un acuerdo humillante que podría no haber liberado a todos los rehenes y que, sin duda, le habría puesto en peligro de tener que librar otra guerra de este tipo dentro de unos años. Hizo bien en negarse a aceptar ese trato. Esa negativa se asoció con falsas afirmaciones de que sólo estaba prolongando la guerra para mantenerse en el poder. Pero, a pesar de la enorme presión que ejercieron sobre él algunas de las familias de los rehenes y sus oponentes extranjeros y nacionales, fue la decisión correcta.

El valor y la voluntad de sacrificio del pueblo israelí, incluso cuando se le demoniza en el extranjero, también deben reconocerse plenamente cuando recordamos el 7 de octubre y miramos hacia una era de posguerra.

Aun así, un resultado que conduzca a la libertad de todos los rehenes y la derrota de Hamás es algo que solo podría lograr Trump. Nunca obtendrá el Premio Nobel de la Paz que tanto codicia. Pero al elegir exigir unas condiciones para el fin de la guerra que atacan su causa -la existencia de Hamás- cambió la ecuación en Oriente Próximo de una manera en la que ningún otro líder estadounidense podría haber insistido o habría insistido.

Es cierto que el odio hacia Israel y los judíos que se desató el 7 de octubre y la información sesgada sobre el conflicto de Gaza no van a desaparecer sin más. Incluso después de que cesen los disparos, Israel seguirá siendo acusado de "genocidio" por quienes se han tragado la propaganda de Hamás difundida por la prensa heredada. Además, la legitimación del antisionismo en el discurso público, que es indistinguible del antisemitismo que se ha normalizado, seguirá creando inevitablemente un electorado para nuevas campañas en favor de la destrucción de Israel.

Sin embargo, después de tanto dolor, es muy posible que tras soportar dos años de guerra, ésta termine con un resultado que la gente decente debería aplaudir. Todo lo que hizo falta fueron jefes de Estado estadounidenses e israelíes dispuestos a ignorar a sus críticos e insistir en la derrota del terror. Si es así, no importa lo que pienses de Trump o de Netanyahu, la historia debería reivindicarlos a ambos.

Jonathan S. Tobin es redactor jefe de JNS (Jewish News Syndicate)

