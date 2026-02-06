Blackburn pide investigar a la jueza Jackson por aparecer aplaudiendo a la retórica anti‑ICE en los Grammys

Publicado por Carlos Dominguez 6 de febrero, 2026

La senadora Marsha Blackburn (R‑Tenn.) instó al presidente de la Corte Suprema, John Roberts, a abrir una investigación sobre la jueza Ketanji Brown Jackson por su asistencia a la ceremonia de los Grammys, donde críticos afirmaron que aplaudió mientras varios artistas aprovecharon el escenario para lanzar duras críticas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La presencia de Jackson en un evento tan politizado ha generado polémica, especialmente porque la Corte Suprema tiene previsto analizar próximamente casos vinculados a asuntos de ciudadanía por nacimiento e inmigración.

"En aras de garantizar un poder judicial federal justo"

Fox News informó de que, en una carta dirigida a Roberts, Blackburn escribió: "Si bien no es en absoluto inusual que un juez de la Corte Suprema asista a un acto público, rara vez —si es que alguna vez ha ocurrido— los magistrados del máximo tribunal de nuestro país han estado presentes en un evento en el que los asistentes amplifican una retórica tan de extrema izquierda".

Blackburn, que forma parte del Comité Judicial del Senado, pidió una investigación para determinar si las acciones de Jackson violan el Código de Conducta de la Corte Suprema y si ello debería obligarla a recusarse de ciertos casos

"Con ese fin, y en aras de garantizar un poder judicial federal justo, imparcial e independiente, le insto a iniciar una investigación sobre la asistencia de la jueza Jackson a este evento y a determinar si su participación, de algún modo, requeriría que se recusara de asuntos que lleguen ante la Corte", señala su carta.

La jueza Jackson asistió a la ceremonia de este año por su nominación como narradora de la versión en audiolibro de sus memorias, Lovely One. Sin embargo, muchos asistentes fueron vistos llevando pines en la solapa con el mensaje "ICE Out", y algunos ganadores, como Billie Eilish, arremetieron contra la agencia federal con frases como "Que se j… ICE".