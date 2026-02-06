EEUU propone un diálogo tripartito con Rusia y China para un nuevo marco de control nuclear

Publicado por Diane Hernández 6 de febrero, 2026

Estados Unidos llamó este viernes a iniciar negociaciones tripartitas con Rusia y China para establecer nuevos límites a los arsenales nucleares, tras la expiración del tratado Nuevo START, el último acuerdo vigente entre Washington y Moscú sobre control de armas estratégicas.

Durante una sesión de la Conferencia de Desarme en Ginebra, el subsecretario de Estado estadounidense para el control de armas, Thomas DiNanno, sostuvo que el fin del tratado deja en evidencia la necesidad de una nueva arquitectura de seguridad nuclear adaptada al contexto actual.

"Las reiteradas violaciones de Rusia, el aumento de los arsenales en todo el mundo y las fallas en el diseño y la aplicación de Nuevo START dan a Estados Unidos un claro imperativo para impulsar un nuevo marco que aborde las amenazas de hoy, no las de una época pasada", afirmó DiNanno según la AFP.

Preocupación en Washington por la falta de compromisos de China

El funcionario subrayó además la preocupación de Washington por la falta de compromisos de China en esta materia. "Mientras hoy estamos aquí, el arsenal nuclear chino no tiene límites, no tiene transparencia, no tiene declaraciones y no tiene controles", advirtió, al insistir en que la próxima etapa del control de armas "requiere la participación de más actores que solo Rusia", reseñó la agencia.

La postura estadounidense coincide con lo expresado previamente por el presidente Donald Trump, quien pidió negociar un tratado nuclear "nuevo y modernizado" en lugar de extender el acuerdo que expiró el jueves, lo que pone fin a décadas de restricciones formales sobre los arsenales de las dos mayores potencias nucleares del mundo.

Desde Moscú, la respuesta fue cautelosa. Rusia no descartó participar en un nuevo proceso de negociación, pero condicionó su involucramiento a la inclusión de otras potencias nucleares europeas.

"Por principio, Rusia participaría en ese proceso si Reino Unido y Francia también fueran incluidos", declaró el embajador ruso ante la Conferencia de Desarme, Gennadi Gatilov, al señalar que ambos países son aliados militares de Estados Unidos dentro de la OTAN, a la que describió como una "alianza nuclear".

El cruce de posiciones refleja la complejidad del escenario posterior al fin de Nuevo START, en un contexto marcado por el deterioro de las relaciones entre las grandes potencias y por el crecimiento sostenido de los arsenales nucleares, especialmente en Asia.

La ausencia de un marco vinculante plantea interrogantes sobre el futuro del desarme y la estabilidad estratégica global.