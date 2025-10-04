El plan de Trump para Gaza recibe respaldo internacional tras la aceptación parcial de Hamás

Publicado por Sabrina Martin 3 de octubre, 2025

La aceptación parcial de Hamás al plan de alto el fuego en Gaza impulsado por el presidente Donald Trump ha generado una cascada de reacciones en el escenario internacional. Desde Egipto hasta Alemania, varios gobiernos y organismos celebraron la medida como una oportunidad para encaminar la paz en Medio Oriente.

Trump, que calificó la decisión como un “día especial”, pidió a Israel detener los ataques aéreos para permitir la liberación de los rehenes y prometió que “todas las partes recibirán un trato justo” en las negociaciones.

Reacciones en Medio Oriente

Egipto consideró la respuesta de Hamás un “acontecimiento positivo” y señaló que trabajará con Estados Unidos, países árabes y europeos para alcanzar un alto el fuego permanente. Qatar también celebró la decisión, destacando la coordinación con Washington y El Cairo, y aplaudió la disposición de Hamás a liberar cautivos conforme al plan. Turquía, por su parte, sostuvo que el anuncio abre la posibilidad de una paz duradera, aunque reiteró su exigencia de un cese inmediato de los ataques israelíes.

Postura de Naciones Unidas y Europa

El secretario general de la ONU, António Guterres, instó a todas las partes a aprovechar la oportunidad para detener la guerra en Gaza, mientras que su portavoz recalcó la urgencia de aliviar el sufrimiento de la población civil.

En Europa, el presidente Emmanuel Macron afirmó que Francia apoyará plenamente los esfuerzos multilaterales en la ONU junto a Estados Unidos, israelíes y palestinos. El canciller alemán Friedrich Merz sostuvo que la paz y la liberación de los rehenes “están al alcance” y describió el plan de Trump como la mejor oportunidad para resolver el conflicto. A su vez, el primer ministro británico Keir Starmer calificó la aceptación de Hamás como un paso importante y pidió avanzar sin demoras hacia un acuerdo.

Respaldo en otras regiones

El eco de la propuesta también se sintió fuera de Medio Oriente y Europa. El primer ministro australiano Anthony Albanese dio la bienvenida a los avances y señaló que su país apoya la búsqueda de una salida negociada. En América Latina, el presidente colombiano Gustavo Petro sorprendió al alinearse con la exigencia de un cese de los ataques y afirmó que Colombia acompañaría un esfuerzo militar de Estados Unidos si se destinara a frenar la ofensiva en Gaza.