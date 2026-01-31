El mundo está abandonando silenciosamente las Naciones Unidas

31 de enero, 2026

Líderes internacionales se reunieron la semana pasada en Davos (Suiza) para celebrar un foro anual destinado a centrarse en el desarrollo económico. Sin embargo, varias guerras asolan el mundo en estos momentos, incluida la propia Europa. A principios de este mes, Estados Unidos llevó a cabo una operación militar para deponer al dictador venezolano Nicolás Máduro. Esto se combinó con reflexiones estadounidenses sobre una acción similar en Cuba y un debate sobre el estatus de Groenlandia.

Todo ello hizo que nunca se esperara que el foro cumpliera su propósito original. Más bien, la geopolítica fue el principal tema de debate.

En Davos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó oficialmente un nuevo organismo multilateral: la Junta de la Paz. Esta institución se mencionó por primera vez hace unos meses como un organismo encargado de supervisar el marco para poner fin a la guerra en Gaza. Sin embargo, desde entonces se ha transformado en una idea mucho más amplia con una misión sólida. La Junta de la Paz está concebida ahora por el Presidente como un foro destinado a promover la estabilidad mundial y la resolución de conflictos a través de la mediación.

Si esto te suena familiar, no te equivocas. Trump está lanzando una institución con la misma misión central que la establecida tras la Segunda Guerra Mundial: las Naciones Unidas.

Muchos han denunciado y señalado que la propuesta es, de hecho, un intento de socavar e incluso reemplazar abiertamente el mecanismo multilateral con sede en Nueva York establecido hace casi un siglo. No se equivocan; esto es exactamente lo que está ocurriendo. La retórica del propio Trump, incluso en su discurso más reciente en la reunión anual de la Asamblea General de la ONU en septiembre, dio muchas advertencias.

Las agudas críticas a las Naciones Unidas también han encontrado eco en los aliados geopolíticos del presidente, como el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu y el presidente argentino Javier Milei.

Lo que no debe pasarse por alto es el hecho de que varias docenas de países que ya se han comprometido a unirse a esta nueva institución se encuentran entre los que no han sido tan vocalmente críticos con la incompetencia de la ONU, como Bulgaria e Indonesia. Más aún, varios de los miembros de esta nueva entidad se han beneficiado históricamente de la postura indiferente del organismo mundial, incluso disfrutando de un "pase libre" en sus frecuentes abusos de los derechos humanos. Arabia Saudí y Egipto son ejemplos de ello.

Las pruebas de la incompetencia de las Naciones Unidas son cada vez más numerosas. Ya se ha escrito mucho sobre la farsa del "Consejo de Derechos Humanos", en el que Irán ocupó un puesto hasta finales de 2025 y sigue desempeñando una función consultiva. La semana pasada, tras la brutal masacre perpetrada por la República Islámica contra sus propios ciudadanos en el transcurso de tres semanas (según algunas estimaciones, superando los 40.000 muertos), el Consejo emitió finalmente una declaración. En respuesta a estas atrocidades, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos Volker Türk pidió a las autoridades iraníes que "reconsideraran" sus acciones. Qué patético.

Luego está el Consejo de Seguridad de la ONU, que se supone que actúa como el "adulto en la sala", haciendo frente a las amenazas más acuciantes para la estabilidad y la seguridad mundiales. Este mes, el Consejo está dirigido por Somalia, un Estado fallido en plena guerra civil conocido por cualquier cosa menos por su estabilidad o seguridad. En 2015, el Consejo de Seguridad apoyó los esfuerzos para proporcionar al régimen iraní un salvavidas: el acuerdo nuclear de 10 años que lo apuntaló e incluso le permitió seguir financiando a sus apoderados regionales, incluidos Hamás, Hezbolá y los Houthis. El casi colapso del régimen iraní apenas tres meses después de la expiración de este acuerdo demuestra hasta qué punto se había beneficiado de él.

No hace falta adornar otros órganos de la ONU, como la Asamblea General, que en 2025 emitió 15 condenas contra Israel y 11 contra todos los demás países del mundo juntos (un año relativamente bueno para Israel). La Agencia de Ayuda y Ayuda de la ONU para los Refugiados de Palestina (UNRWA), que adoctrinó a generaciones de palestinos para dedicar sus vidas a la destrucción de Israel en lugar de mejorar la suya propia, también está prácticamente desaparecida. Las acciones de la UNRWA en y desde los ataques terroristas dirigidos por Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, han proporcionado argumentos concretos para aquellos que piden etiquetar a esta agencia de la ONU como un grupo terrorista.

Gran parte del mundo está viendo en qué farsa se han convertido las Naciones Unidas. Los países que durante mucho tiempo han guardado silencio al respecto -por cortesía o debido a sus propios beneficios derivados de la incompetencia de la institución- ahora están recapacitando. Aunque la falta de orden mundial es algo que puede resultar ventajoso para ciertos actores de la escena global, a la larga todo el mundo sale perjudicado. Estos países están votando con los pies, eligiendo otros caminos.

Lo que debería preocupar a las Naciones Unidas en este momento no son las críticas que recibe desde Jerusalén, Washington o Buenos Aires. Estas duras críticas -la llamada al cambio- representaban una esperanza de que su redención era posible. Más bien, debería temer a aquellos que no han denunciado abiertamente los fallos de la institución histórica y han optado, en cambio, por "renunciar en silencio".

Con las alternativas que ya se están buscando, las Naciones Unidas se enfrentan a un grave riesgo de aún más recortes presupuestarios, vaciamiento y, finalmente, disolución. Francamente, espero ese día.

