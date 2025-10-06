Una delegación israelí se dirige a Egipto para mantener conversaciones con Hamás sobre los rehenes

Un equipo negociador israelí encabezado por el ministro de Asuntos Estratégicos Ron Dermer tenía previsto partir el lunes hacia Sharm El-Sheij (Egipto) para mantener conversaciones indirectas con terroristas de Hamás en relación con un acuerdo sobre los rehenes.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ordenó formalmente la salida del equipo el domingo por la noche, según la Oficina del Primer Ministro.

Netanyahu mantuvo una "larga reunión" el domingo por la noche "para preparar a los Rehenes y antes de su partida hacia Sharm El-Sheij, donde se celebrarán las negociaciones con los mediadores", añadió.

La delegación ha recibido el encargo de ultimar los detalles técnicos de la liberación de los cautivos tras la aceptación inicial de Hamás del plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a la guerra de Gaza, que dura ya casi dos años, lo que supondría la liberación inmediata de los 48 rehenes.

La oficina de Netanyahu aclaró en un encuentro con los medios celebrado el domingo que el premier, en un acuerdo con Washington, ha limitado la duración de las conversaciones"a unos pocos días como máximo, sin tolerancia" para los retrasos.

Un plazo de 72 horas entrará en vigor "desde el momento en que todos los detalles estén solidificados con Hamás", declaró la portavoz de la PMO Shosh Badrosian.

El legislador de Sionismo Religioso Simcha Rothman expresó su escepticismo sobre el incipiente acuerdo, declarando el lunes a JNS que no cree que Hamás acepte de buen grado un acuerdo que le exija disolverse, abandonar Gaza y renunciar al control.

"Tiene muchos problemas, pero el principal es lo que ya vemos que está ocurriendo: Hamás no acepta ni rechaza claramente el acuerdo; intenta ganar tiempo para negociar y socavar los logros israelíes. Mantenerse firme en los principios del Estado de Israel marcará la diferencia entre ganar la guerra y perderla", dijo Rothman.

Subrayó que el Gobierno debe lograr una victoria clara, siendo el principio clave la devolución de los rehenes -Hamás debe liberar a los 48 en un plazo de 72 horas, o el acuerdo se derrumbará, sin margen para la flexibilidad, dijo.

Israel también debe garantizar, militar y diplomáticamente, que Gaza siga desmilitarizada y que Hamás no participe en el gobierno de la Franja, declaró.

Si se logran esos tres objetivos, dijo Rothman, "entonces es una victoria. No importa lo que diga el acuerdo; lo que importa es la realidad sobre el terreno."

"Ésas no son mis líneas rojas, ni las líneas rojas del Sionismo Religioso; esas son las líneas rojas del Estado de Israel y la decisión del Gabinete de Seguridad. Esos son los objetivos de la guerra, y se supone que también son las líneas rojas del primer ministro Netanyahu", dijo el legislador.

Su colega de Sionismo Religioso, el legislador Ohad Tal, advirtió que es probable que el grupo terrorista intente paralizar y manipular el proceso en lugar de cumplirlo.

"Sin embargo, si el primer ministro Netanyahu tiene razón en que estos objetivos pueden alcanzarse mediante el acuerdo, entonces le elogiaremos y apoyaremos. Si no, exigiremos que las FDI terminen el trabajo", dijo a JNS.

El acuerdo está supeditado a la liberación de los 48 rehenes a la vez: los 20 que siguen vivos y los 28 fallecidos. Es lo primero que debe ocurrir antes de que ocurra nada más, ha dicho Netanyahu.

Según Channel 12 News de Israel, se espera que Hamás exija la liberación de varios de los terroristas palestinos más conocidos como parte del acuerdo, entre ellos Marwan Barghouti, que cumple cinco cadenas perpetuas y dirigió las Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa de Fatah durante la Segunda Intifada.

Otros terroristas que Hamás pretende liberar son Ahmad Sa'adat, secretario general del Frente Popular para la Liberación de Palestina; Ibrahim Hamed, que cumple 45 cadenas perpetuas por su papel como dirigente de Hamás en Judea y Samaria durante la Segunda Intifada; Abbas al-Sayed, que planeó el atentado con bomba contra el Park Hotel en 2002, en el que murieron 39 israelíes; y Hassan Salameh, un operativo de Hamás que cumple 48 cadenas perpetuas por varios atentados con bomba.

El medio hebreo citó a una fuente de Hamás diciendo que no renunciaría a conseguir la liberación de estos terroristas de alto rango, cuya liberación Israel vetó en conversaciones anteriores, "incluso a costa de condenar el acuerdo."

El Canal 12 también citó fuentes de Hamás según las cuales el grupo terrorista exigiría una retirada inicial israelí de la Franja más amplia que la mostrada en el mapa que laAdministración Trump publicó el sábado.

La primera parte del acuerdo de Trump busca la liberación de los 48 rehenes, vivos y muertos, y una retirada de las FDI a una "línea amarilla" demarcada en el plan de Trump, que es aproximadamente donde se encontraban las fuerzas israelíes a mediados de agosto, dijo el secretario de Estado estadounidense Macro Rubio a NBC News el domingo.

El legislador del Partido Otzma Yehudit Yitzhak Kroizer dijo a JNS que el Estado judío fue a la guerra con dos objetivos principales: el regreso de todos los rehenes y la destrucción de las capacidades militares y políticas de Hamás.

"La combinación de una presión militar sostenida y una diplomacia decidida nos ha llevado a un momento en el que un resultado está al alcance de la mano. Pero no aceptaremos un alivio temporal que deje tras de sí una amenaza existencial permanente para los ciudadanos de Israel", dijo Kroizer.

"Cualquier acuerdo duradero debe incluir el desmantelamiento de la infraestructura militar de Hamás, el restablecimiento de un firme control de las FDI en todas las zonas pertinentes, y la prevención de cualquier estructura de gobierno que permita a Hamás o a sus afiliados reconstituir sus capacidades terroristas", dijo Kroizer. "No se trata de exigencias simbólicas, sino de condiciones esenciales para la seguridad a largo plazo de nuestro pueblo".

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, advirtió el domingo a Hamás de que las FDI "volverán a aumentar la intensidad del fuego" si los rehenes no son liberados "en un futuro próximo", mientras que Trump dijo simultáneamente a la CNN que los terroristas se enfrentan a"una completa obliteración" si se niegan a ceder el poder en la Franja de Gaza y a desarmarse, como prevé su propuesta.

El presidente estadounidense, en un post en su plataforma Truth Social el domingo, escribió que "equipos técnicos se reunirán de nuevo el lunes, en Egipto, para trabajar y aclarar los detalles finales" del acuerdo emergente sobre Gaza.

"Me han dicho que la primera fase debería completarse esta semana, y pido a todos que actúen con rapidez. Seguiré vigilando este 'conflicto' centenario. El tiempo es esencial o, se producirá un derramamiento masivo de sangre, ¡algo que nadie quiere ver!". advirtió Trump en el post.

Avichai Boaron, miembro del gobernante Partido Likud de Netanyahu, dijo a JNS que Jerusalén tiene una "gran oportunidad" con la propuesta de paz de Trump.

Trump y Netanyahu llegaron a un acuerdo "para lograr la liberación de los rehenes y liberar Gaza del control de Hamás, transformándola de una zona de guerra en un lugar de prosperidad", explicó Boaron.

Boaron dijo que el resultado dependerá de las negociaciones del lunes en Egipto. "Si creamos un grupo de trabajo para garantizar que Hamás no se rearma, si excluimos a la Autoridad Palestina del proceso y si las fuerzas en Gaza no son islamistas, podremos alcanzar el objetivo de impedir que Gaza vuelva a armarse-esa es la cuestión central", dijo a JNS.

"El objetivo central es expulsar a Hamás de Gaza y destruirla como organización terrorista. Si no lo hacemos, otros grupos terroristas aprenderán que no hacen falta bombas atómicas ni misiles balísticos para poner de rodillas a Israel: bastarán los secuestros, y podría ocurrir en todas partes", advirtió.

