Meloni y Vance se reúnen en la apertura de los Juegos Olímpicos y destacan los "valores comunes"

Publicado por Williams Perdomo 6 de febrero, 2026

La jefa del Gobierno italiano, Giorgia Meloni, y el vicepresidente estadounidense, JD Vance, destacaron sus "valores comunes" este viernes. Lo hicieron en un encuentro con motivo a la apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina.

Meloni y Vance, un ferviente católico que se convirtió en 2019, se reunieron por última vez en Roma después de la elección el año pasado del Papa León XIV, el primer pontífice estadounidense.

En su encuentro con la primera ministra italiana, Vance alabó "el espíritu de los Juegos Olímpicos, la amistad y la competición, basada en reglas y en la reunión en torno a unos valores comunes".

La presencia de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE) como parte de la seguridad de la delegación estadounidense en estos Juegos Olímpicos suscitó criticas en Italia.

Sin embargo, el Gobierno italiano precisó que los agentes del ICE no tendrán ningún rol operativo en su territorio.