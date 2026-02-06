Estados Unidos golpea al sector petrolero de Irán con otra ronda de sanciones

Publicado por Mike Wagenheim - JNS (Jewish News Syndicate) 6 de febrero, 2026

El Departamento de Estado de Estados Unidos impuso este viernes una nueva ronda de sanciones dirigidas contra el sector petrolero iraní y su llamada "flota en la sombra", poco después de que concluyeran en Omán las conversaciones entre Washington y Teherán sobre el programa nuclear del régimen.

Las sanciones designan a 15 entidades y 14 buques vinculados a la exportación de petróleo iraní y productos relacionados. También fueron designados dos individuos, entre ellos un ciudadano turco y otro indio.

"En lugar de invertir en el bienestar de su propio pueblo y en el desmoronamiento de sus infraestructuras, el régimen iraní sigue financiando actividades desestabilizadoras en todo el mundo e intensificando su represión dentro de Irán", declaró Tommy Pigott, portavoz adjunto principal del Departamento de Estado estadounidense.

Según el Departamento de Estado, los buques y sus propietarios o empresas gestoras -con base en China, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, India, Kazajstán, Georgia, Liberia, Islas Marshall y Seychelles- han ayudado a transportar petróleo iraní a mercados extranjeros, a menudo utilizando documentación fraudulenta y prácticas marítimas evasivas.

"Mientras el régimen iraní intente eludir las sanciones y generar ingresos petroleros y petroquímicos para financiar ese comportamiento opresivo y apoyar actividades terroristas y a sus apoderados, Estados Unidos actuará para que tanto el régimen iraní como sus socios rindan cuentas", declaró Pigott.

Las medidas marcan otro paso en la campaña de "máxima presión" de la administración Trump contra Irán. Funcionarios estadounidenses han dicho que el deterioro de la economía del país y las protestas en curso han sido impulsados en parte por el impacto acumulativo de las sanciones.

Al parecer, las conversaciones mantenidas el viernes en Mascate apenas avanzaron, e Irán se mantuvo firme en su negativa a interrumpir el enriquecimiento de uranio para su combustible nuclear. El presidente estadounidense Donald Trump había advertido previamente de que la acción militar contra Irán sigue siendo una opción si no se alcanza pronto un acuerdo.

© JNS