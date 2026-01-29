¿Podrá Bari Weiss salvar a los grandes medios de comunicación de los periodistas progresistas?

29 de enero, 2026

¿Cómo reacciona una institución rígidamente ideológica, desconectada de la opinión general y agobiada por la pérdida de atractivo y recursos financieros, ante los esfuerzos por recuperarla? Lucha con uñas y dientes para desprestigiar y sabotear los esfuerzos de quienes intentan salvarla.

Esa es la historia de lo que está ocurriendo en CBS News en pocas palabras.

Bari Weiss, de 41 años, ha estado bajo fuego desde que fue nombrada editora jefe de CBS News en octubre. Desde entonces, ha sido objeto de críticas mordaces en un sarcástico perfil publicado en The New Yorker (titulado "Inside Bari Weiss's Hostile Takeover of CBS News") y un montón de otras historias publicadas en otros lugares en medios liberales, en los que se cita a decenas de empleados anónimos descontentos con CBS News que la describen como una bola de demolición ignorante y tendenciosa, decidida a destruir una gran institución.

Ya no existe una 'Red Tiffany'

Se le ha encomendado la tarea de liderar CBS News, que pasó de ser el medio de comunicación menos visto a recuperar su relevancia. No será fácil, dado que el equipo que comandó ha parecido, en ocasiones, representar mejor el daño que la ideología progresista ha causado al periodismo.

La plantilla de CBS News no es probablemente más izquierdista que la de NBC, ABC, The New York Times, The Washington Post o cualquier otro pilar de los medios corporativos. Pero ha seguido actuando como si todavía fuera "La Red Tiffany". Ese fue el apodo que recibió durante el apogeo de la primera televisión en los años 50 y 60, cuando gigantes como Edward R. Murrow, Walter Cronkite y otros la establecieron como el noticiario televisivo más prestigioso. En el corazón de esa reputación estaba la noción de su objetividad y fiabilidad que Cronkite ayudó a crear con su conducta sobria y bien informada, incluso si él y todos los demás en CBS se inclinaban políticamente a la izquierda.

El problema es que nadie se cree realmente ese mito sobre la versión actual de CBS o de cualquiera de los otros medios liberales que de forma similar siguen pretendiendo ser practicantes del periodismo de centro-izquierda. Como el resto de lo que todavía se considera la principal corriente mediática, CBS se ha convertido en un bastión del liberalismo ideológico en el que rara vez, o nunca, se escuchan opiniones discrepantes.

Desafiando a Ta-Nehisi Coates

Un momento clave para CBS se produjo en septiembre de 2024, cuando el autor Ta-Nehisi Coates fue entrevistado en su programa matinal para hablar de su último libro, El Mensaje. Se trata de una espantosa diatriba izquierdista que, entre otras cosas, describe su visita de 10 días a "Palestina" (con lo que se refiere a Israel, y Judea y Samaria) y su falsa afirmación de que Israel es un Estado de "apartheid" que se parece al Sur de Jim Crow. A ello añade su creencia de que debe ser destruido. Aunque el libro se publicó un año después de los atentados terroristas palestinos dirigidos por Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, no menciona ni una sola vez las palabras terrorismo o Hamás.

Coates había sido tratado como un rey y su discurso no había sido cuestionado durante su gira literaria. Pero esa mañana, Tony Dokoupil, uno de los presentadores de la mañana de la CBS, cuestionó ligeramente a Coates por la naturaleza extremista de sus escritos, así como por su falta de voluntad para intentar siquiera escuchar o tener en cuenta otros puntos de vista que no fueran sus prejuicios preexistentes contra el Estado judío. Por esa ofensa, Dokoupil fue rotundamente denunciado por muchos compañeros de CBS y obligado a disculparse en una reunión similar a una sesión de lucha. En grabaciones de reuniones internas filtradas, los ejecutivos dijeron que la decisión de Dokoupil de desafiar en lugar de adular a Coates no cumplía con sus "estándares" periodísticos.

La temeridad de Dokoupil fue a contracorriente de la mayoría de los miembros de la prensa de los principales medios de comunicación. No sólo son abrumadoramente liberales y contrarios al presidente Donald Trump. Han sido adoctrinados en los mitos tóxicos de la teoría crítica de la raza, la interseccionalidad y el colonialismo de colonos que etiquetan a Israel y a los judíos como opresores "blancos" en las escuelas de élite donde la mayoría de ellos fueron educados. Al igual que Coates, tampoco están interesados en pretender ser objetivos y hace tiempo que sustituyeron el periodismo por el activismo ideológico. Eso explica por qué la mayoría de los medios corporativos, como Coates, imitaron la propaganda de Hamás desde el 7 de octubre.

También por eso cualquier idea de que estos medios pudieran cambiar y volver a lo que solía pasar por estándares periodísticos parecía una fantasía. De hecho, el Times no sólo se ha rendido totalmente a la política despierta; eso forma parte ahora de su plan de negocio, ya que ha monetizado su rigidez ideológica apelando únicamente a las élites con credenciales que ahora dominan la izquierda política.

Pero es un plan de negocio que no funcionaría para una red de difusión como CBS. Por definición, debe apelar -como solía hacer en sus días de ensalada cuando Murrow y Cronkite presentaban las noticias del día ante las cámaras- a audiencias más amplias que trasciendan todos los límites demográficos para obtener los índices de audiencia que la harían exitosa de nuevo.

El enfrentamiento Coates-Dokoupil se recordaría cuando, tras una reorganización empresarial, la propiedad de la cadena cambió de manos.

Salvar una cadena en declive

En 2025, Paramount Global, la empresa matriz de CBS, se fusionó con Skydance Media, una compañía controlada por David Ellison, hijo del multimillonario Larry Ellison, fundador de la empresa tecnológica Oracle. Como parte del proceso por el que obtuvo la aprobación reglamentaria para la fusión, Ellison prometió que promulgaría "una diversidad de puntos de vista de todo el espectro político e ideológico".

Eso fue considerado por algunos un guiño a la administración Trump. Pero resultó que Ellison lo decía en serio. Y lo demostró al fichar a Weiss como redactora jefe de la división de noticias, al tiempo que compraba The Free Press por la asombrosa cifra de 150 millones de dólares (lo que convirtió instantáneamente a Weiss en una mujer rica), que se plegó al mismo paraguas corporativo que CBS.

En muchos sentidos, es la persona ideal para intentar salvar una cadena sumida en una depresión histórica, que ocupa el último lugar en la guerra de audiencias entre las cadenas de televisión. Cuenta con un brillante currículum, que incluye estancias en The Wall Street Journal y The New York Times, antes de exhibir su inigualable talento empresarial fundando The Free Press en 2021, que rápidamente se posicionó como uno de los medios independientes más interesantes del ámbito mediático.

En el bifurcado panorama estadounidense del siglo XXI, donde prácticamente todo parece caer bajo la categoría de derechas o izquierdas, Weiss es difícil de caracterizar nítidamente. No es ni lo uno ni lo otro. Es una centrista que se ha mostrado escéptica con el presidente Donald Trump, a la vez que horrorizada por la mano muerta de la ideología de la izquierda despierta. También es una judía orgullosa y partidaria del Estado de Israel. Al mismo tiempo, es una mujer gay, casada, con dos hijos y que mantiene opiniones liberales sobre cuestiones sociales que no encajan en el estereotipo de conservadora tradicional.

En el periodismo contemporáneo, eso la sigue marcando como exponente de unas ideas que la inmensa mayoría de quienes trabajan para los principales medios de comunicación desprecian.

Weiss adquirió notoriedad como activista pro-Israel cuando estudiaba en la Universidad de Columbia. Celebró su bat mitzvah en la sinagoga Tree of Life*Or L'Simcha, en el barrio Squirrel Hill de Pittsburgh, densamente judío, donde un tiroteo masivo durante los servicios de la mañana de Shabat en octubre de 2018 dejó 11 fieles muertos. Se convirtió en el punto de entrada de Cómo combatir el antisemitismo, un libro publicado en 2019.

Se convirtió en un símbolo del problema con el periodismo contemporáneo después de que dimitiera del Times en 2020. Ocurrió tras un vergonzoso escándalo cuando el editor de la sección de opinión fue despedido por publicar un artículo del senador Tom Cotton (republicano de Arkansas), en el que abogaba por el uso de tropas federales para sofocar los disturbios violentos de los partidarios de Black Live Matters. La redacción del Times, dominada por la izquierda, se revolvió ante la idea de que su periódico hubiera publicado una opinión con la que no estaban de acuerdo.

En su carta de dimisión publicada, Weiss dijo que el periódico estaba dirigido por una turba en Twitter que la había estado acosando por su voluntad de escribir y defender artículos que desafiaban sus suposiciones. Llegó a la conclusión razonable de que, dada la aquiescencia de los editores, seguir luchando era inútil.

Así que fundó su propio Substack, que acabó convirtiéndose en The Free Press, dirigido por ella, su esposa periodista, Nellie Bowles, y su hermana pequeña, Suzy. Se convirtió en un faro del pensamiento independiente que desafiaba los tabúes de la derecha y la izquierda, pero que, al no ser rígidamente crítico, ha sido considerado conservador por los liberales.

Un ascenso para Dokoupil

Ellison le ha dado el poder de transformar la CBS en un medio de comunicación que pueda ser visto por personas que no sean izquierdistas ideológicos. Como novata en la difusión de noticias tras una larga carrera en el periodismo impreso y en línea, así como alguien que fue lanzada en paracaídas a la dirección de la organización en contra de la voluntad de sus empleados, Weiss se ha encontrado con el tipo de hostilidad que intimidaría a una persona menos decidida. Pero en su característico estilo audaz, ha seguido adelante, aunque con una diana en la espalda.

Como era de esperar, la misma redacción que estaba dispuesta a poner en la picota a Dokoupil está indignada porque Weiss le nombró presentador del telediario nocturno de la cadena en la antigua silla de Cronkite. También les enfureció su decisión de incorporar como comentaristas habituales a otras voces no liberales, como el historiador Niall Ferguson y el presentador de podcasts Coleman Hughes.

Una reciente decisión de realizar un segmento sobre una prisión en El Salvador, donde se enviaba a inmigrantes ilegales deportados de Estados Unidos, que estaba previsto que se emitiera en el programa magazine de noticias "60 Minutos" de la cadena, se convirtió en un gran alboroto. La noción de que pedir a los productores que hicieran más reportajes, incluidas entrevistas con funcionarios de la administración Trump, era controvertida, en cualquier otro contexto, se consideraría absurda. Lo mismo puede decirse de su escepticismo acerca de los comisarios de "Raza y Cultura" de la cadena, afines a la DEI. Pero cada movimiento de Weiss es interpretado por los críticos liberales como una prueba de que es una hacker de derechas y de que Ellison está obligando a la cadena a apaciguar a Trump para pagar la aprobación de la fusión.

Como alguien que nunca ha rehuido los focos y que ha protagonizado un asombroso ascenso a lo más alto de su profesión siendo muy joven, es comprensible que Weiss sea el centro del drama en CBS. Pero la importancia de lo que está ocurriendo allí trasciende con mucho su historia personal. La cuestión de si tiene éxito o fracasa en su puesto actual dirá mucho sobre si se puede rescatar o no sólo a CBS sino a los medios de comunicación convencionales en su conjunto.

En parte, se trata de una historia de negocios. Como Weiss dijo a los empleados de CBS en una reunión municipal, a menos que sean capaces de hablar a un público más amplio que el estrecho segmento que existe en la izquierda, su futuro como plataforma está en duda. Si no cambian, como dijo Weiss, están "fritos". Probablemente lo mismo ocurra con NBC y ABC, así como con cualquier otro medio liberal que no haya encontrado una forma de monetizar su postura ideológica a largo plazo.

En un momento en el que las instituciones se han convertido en bastiones de la ideología de izquierdas, parecía haber pocas esperanzas de que la cadena pudiera ser reimaginada de una forma que la llevara de nuevo al centro del discurso estadounidense. Pero la decisión de Ellison de poner a Weiss al frente de CBS es una oportunidad que ofrece un modelo de cómo podría suceder.

Si lo hace, sucederá con prácticamente todo el personal existente allí pataleando y gritando, y con otros liberales denunciándolo como un mero apaciguamiento corporativo de Trump.

La idea de que, bajo la supervisión de Weiss, CBS se haya convertido en una válvula de escape para Trump es ridícula. Pero esa es la cuestión sobre la cultura actual del periodismo estadounidense. Cualquier desviación de la ortodoxia izquierdista, como que el Times publique una crítica de los disturbios de BLM o alguien que desafíe los desvaríos antisemitas de Ta-Nehisi Coates, se considera no sólo incorrecto sino una expresión de herejía que es indistinguible del fascismo.

Resistencia de izquierdas y antisemitismo

También es significativo que todas las críticas a Ellison y Weiss estén relacionadas con la cuestión de Israel y el judaísmo. Las historias que los critican nunca dejan de señalar que son judíos, apoyan a Israel y se preocupan por el antisemitismo. La postura de The Free Press en contra de los horrores que tuvieron lugar el 7 de octubre, viendo con malos ojos a Hamas y a la OTAN, ha sido muy positiva. Las personas que echaron a Weiss del Times -y que querían hacer lo mismo con Dokoupil (cuyos hijos de su primer matrimonio viven en Israel con su madre) en la CBS- consideraron que la postura de Free Press de oponerse a los horrores que tuvieron lugar el 7 de octubre, de no ver con buenos ojos la propaganda de Hamás y de estar dispuesta a tratar la existencia de Israel como algo que no se puede debatir, es una prueba de que se trata de un medio reaccionario y racista. El hecho de que también haya sido atacada por el derechista que odia a Israel Tucker Carlson, el antiguo presentador de Fox News que ahora sirve de plataforma a negacionistas del Holocausto y neonazis en su podcast, ilustra cómo los extremos se unen en su odio a los judíos.

Está en juego algo más que la carrera de Weiss o si la sociedad estadounidense rechazará el auge del antisemitismo propiciado por los principales medios de comunicación después del 7 de octubre. También está en juego el futuro de la democracia estadounidense, que ya se está viendo perjudicada por un entorno mediático bifurcado en el que la mayoría de los ciudadanos ya no leen, escuchan o ven los mismos medios (si es que prestan alguna atención a las noticias). Como resultado, se enfrentan a cada cuestión no sólo con diferentes perspectivas, sino con conjuntos de hechos disímiles y tratan como inaceptable cualquier desacuerdo con sus opiniones preexistentes. Esta es la razón por la que nuestro discurso se ha vuelto tan extremista e intolerante con las diferencias.

Dada la uniformidad de opiniones entre la mayoría de las personas que ocupan puestos en medios periodísticos de élite, no está nada claro que Weiss pueda tener éxito. El oprobio que le llueven desde otros grandes medios forma parte de una campaña que pretende convertirla en un ejemplo para disuadir a otros propietarios de empresas de intentar lo mismo.

Sin embargo, esa es la clave para entender por qué sus luchas en CBS han acaparado tanta atención. Si Weiss puede empujar a CBS de vuelta al centro, lo mismo puede ocurrir en otros lugares. Eso indignará a la izquierda y no complacerá a muchos de la derecha, que están tan interesados en evitar las opiniones que desafían sus ideas como sus homólogos del otro extremo del espectro político. Pero lo más probable es que así se consiga una sociedad y un sistema político más sanos y menos proclives al tipo de antisemitismo despierto que hoy en día es habitual en los principales medios de comunicación.

Jonathan S. Tobin es redactor jefe de JNS (Jewish News Syndicate). Sígale en @jonathans_tobin.

© JNS