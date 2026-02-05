La madriguera de la resistencia y el fin de la democracia

5 de febrero, 2026

Para quienes se oponen a El presidente Donald Trump, los trágicos tiroteos de dos individuos en Minneapolis el mes pasado mientras protestaban por los esfuerzos para hacer cumplir las leyes de inmigración, demostraron que la administración ha ido demasiado lejos. Pero ahora también está dolorosamente claro que la voluntad generalizada y creciente de sus oponentes de analogar tanto al presidente como a los agentes de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) con los nazis alemanes también ha llevado este debate más allá de los límites del discurso público aceptable.

Y es imperativo que la reacción no sólo contra el menosprecio de la memoria del Holocausto, sino contra el tipo de retórica que es antitética a una democracia que funciona, no provenga sólo de los partidarios del presidente o de otros que están de acuerdo con sus políticas. Hasta la fecha, no ha habido muchos indicios de que exista realmente una masa crítica de demócratas centristas dispuestos a enfrentarse al ala izquierda de su partido por este asunto. Pero, al igual que ocurre con el creciente volumen de antisemitismo y antisionismo procedente de algunas de las mismas personas que lanzan irresponsables comparaciones nazis,es importante que el debate sobre esta cuestión no se desarrolle estrictamente en líneas partidistas.

¿Un debate entre demócratas?



Por lo tanto, fue alentador ver que un demócrata cuyas experiencias se han convertido en parte de la discusión sobre la normalización de los tropos de odio judío en su partido estaba dispuesto a hablar sobre la escalada de la retórica sobre Trump y el ICE. El mes pasado, el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro se inyectó en el debate sobre el antisemitismo. Ahora, ha hablado sobre las comparaciones entre el ICE y los nazis, y está siendo duramente vapuleado por los demócratas de izquierdas.

Que se trate o no de una táctica cínica de un ambicioso político liberal que busca posicionarse en el carril moderado en la carrera presidencial demócrata de 2028 no importa realmente. Eso puede ser cierto incluso si resulta que no hay sitio en lo alto de la candidatura demócrata para alguien que diga esas cosas. Lo que más se necesita es la voluntad de la gente a ambos lados del pasillo político de oponerse a la forma en que los extremistas se están apoderando del control de la plaza pública.

La cuestión es que, incluso si te opones a Trump, las consecuencias de permitir que el país se adentre en una madriguera en la que una "resistencia" trata de frustrar a supuestos nazis -es decir, los esfuerzos del gobierno electo por hacer cumplir la ley - es una catástrofe para la democracia. Igualmente importante es reconocer que quienes están impulsando este tipo de discurso son en gran medida las mismas voces que han promovido libelos de sangre sobre Israel cometiendo "genocidio" y alimentando un aumento del odio a los judíos.

Aunque afirma estar centrado únicamente en lo que probablemente será una campaña fácil para la reelección como gobernador, Shapiro, de 52 años, dejó un marcador para 2028 al hablar de su investigación para la vicepresidencia en 2024 por parte del personal de la candidata presidencial demócrata Kamala Harris. Lo hace en su nuevo libro de memorias, Donde guardamos la luz.

Su revelación de que los encargados de Harris le preguntaron si había"sido alguna vez un agente del Gobierno israelí", o si estaba dispuesto a disculparse por condenar las protestas multitudinarias y las acampadas en tiendas de campaña en la Universidad de Pensilvania tras los atentados terroristas dirigidos por Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023, puede haber escandalizado a muchos observadores. Pero no era ningún secreto que algunos demócratas prominentes, entre ellos el entonces presidente Joe Biden y Harris, estaban tan intimidados por la base izquierdista interseccional de su partido que se desvivían por distanciarse de Israel y sus partidarios. Muchos demócratas pensaron que el hecho de que Shapiro -aunque un liberal político convencional y de ninguna manera un partidario declarado de los esfuerzos del Estado judío para defenderse de los terroristas de Hamás- fuera simplemente demasiado judío e insuficientemente antiisraelí para encajar en su candidatura presidencial en 2024.

Obviamente, Shapiro está tratando de adelantarse a los esfuerzos de los demócratas de izquierda para reciclar ese tema de conversación en 2028. Y al criticar las afirmaciones del fiscal de distrito de Filadelfia, Larry Krasner, de que los agentes del ICE son "aspirantes a nazis" y calificar esos comentarios de "aborrecibles", también buscaba establecer una amplia distinción entre los demócratas centristas como él y la base de línea dura del partido.

En respuesta, Krasner tachó a Shapiro de "pelele" que se doblegaba ante una administración republicana que utilizaba un "libro de jugadas nazi" y "fascista".

¿Importa esta pelea en la izquierda?

Para los conservadores que se han enfurecido por la forma en que los liberales y los izquierdistas por igual se oponen a los esfuerzos de los agentes del ICE para hacer cumplir las leyes y reparar el enorme daño hecho al país por las políticas de fronteras abiertas de la administración anterior, los comentarios de Shapiro son demasiado poco y demasiado tarde.

En cambio, creen que la cuestión principal es si los demócratas que reviven las tácticas de "resistencia" que emplearon durante los primeros cuatro años de Trump en la Casa Blanca desbaratarán el segundo mandato del presidente. Y piensan, con razón, que la arremetida de los medios liberales contra Trump y el ICE tras las muertes en enero de Renee Good y Alex Pretti, ambos de 37 años, es partidismo transparente. Es parte de un esfuerzo para asegurar que el presidente no pueda cumplir sus promesas de campaña de deportar a los millones de extranjeros ilegales, incluidos los que han cometido más delitos desde que entraron en Estados Unidos, dejados entrar bajo Biden. Están especialmente exasperados por la forma en que los medios de comunicación liberales se han centrado en la difícil situación de Good y Pretti, pero han ignorado en gran medida las historias de los muchos estadounidenses que han sido asesinados por extranjeros ilegales protegidos por las leyes demócratas de "ciudades santuario" de ser detenidos por el ICE y deportados.

El hecho de que los medios de comunicación se centren únicamente en la supuesta mezquindad de esta redada de delincuentes -cuya invasión del país ha tenido un impacto catastrófico en los salarios de la clase trabajadora y en los costes de la vivienda, además de saturar los servicios sociales de muchas comunidades- no es una crítica razonable del ICE. Es una campaña para distraer al país del coste de la inmigración ilegal y, en particular, del escándalo del fraude a la asistencia social en Minnesota por parte de inmigrantes somalíes que desvió miles de millones a infractores de la ley, incluidos algunos relacionados con el terrorismo.

Causas paralelas



Aunque en eso no se equivocan, la cuestión de cómo llevar a cabo un debate sobre la inmigración ilegal en Estados Unidos es igualmente importanteY por eso merece nuestra atención la división entre liberales convencionales como Shapiro e ideólogos como Krasner.

Krasner es un ejemplo típico del tipo de fiscales pro-criminales que han sido elegidos en ciudades de todo el país gracias a los esfuerzos del multimillonario de izquierdas George Soros. Muchos en la izquierda han afirmado falsamente que las críticas a Soros -un judío nacido en Hungría que ha utilizado su dinero para financiar una serie de grupos extremistas, incluidos los que se oponen a la existencia del Estado de Israel- son inherentemente antisemitas. Pero no hay nada de antisemita en señalar que sus esfuerzos por "reformar" el sistema de justicia penal abandonando en gran medida la aplicación de las leyes están haciendo inhabitables muchas ciudades.

A Krasner, cuyo padre era judío, le gusta jugar la carta del antisemitismo contra sus detractores y los de Soros. Aun así, hizo poco por defender a los estudiantes judíos cuando fueron blanco de las turbas pro-Hamas tras el 7 de octubre. De hecho, su visita a un campamento de defensores de Israel en Penn, junto con el miembro del Consejo Municipal de Filadelfia pro-Hamas Jamie Gauthier, envió el mensaje de que la seguridad de los judíos no era su prioridad.

Que personas como Krasner estén redoblando las afirmaciones de que Trump y el ICE son nazis, mientras no se oponen a quienes buscan el genocidio judío o lo vitorean aquí en Estados Unidos, no es un accidente. La noción de que los esfuerzos de Trump para detener la inmigración ilegal cerrando la frontera y arrestando a los que han entrado sin permiso son un crimen contra la humanidad tiene sus raíces en las mismas ideologías izquierdistas tóxicas que afirman falsamente que los judíos y los israelíes son opresores "blancos". Y los que piensan que es una causa justa obstruir, hostigar y atacar a los agentes del ICE mientras cumplen con su deber parecen estar cortados por el mismo patrón que los que corean a favor del genocidio judío ("Del río al mar") y del terrorismo contra los judíos en todas partes ("globalizar la intifada").

Así que si Shapiro y los pocos demócratas que se oponen a esos excesos, como el senador John Fetterman (D-Pa.), otro legislador al que Krasner ha derechado como un "vendido" por criticar sus analogías nazis, pueden ayudar a alejar el debate nacional de esta narrativa de resistencia destructiva y antidemocrática, eso es algo que debería fomentarse.Este es el caso incluso si no estás de acuerdo con algunas o muchas de sus posturas políticas.

Evitar la violencia



Se puede argumentar que los tiroteos en medio del caos de Minneapolis fueron la prueba de que los agentes del ICE no han recibido la formación suficiente para ser capaces de hacer frente a los problemas del control de multitudes. Como resultado, han cometido errores fatales bajo presión. Eso puede ser cierto aunque los disparos no fueran delitos y los manifestantes estuvieran lejos de ser los santos no violentos que los medios liberales han estado describiendo. La violencia también podría haberse evitado si las autoridades locales, incluido el gobernador Tim Walz, que él mismo comparó falsamente a los ilegales con la diarista del Holocausto Ana Frank, hubieran cooperado con las autoridades federales en lugar de obstaculizarlas.

Pero lo que ha sucedido no es simplemente el resultado de un posible cambio en el estado de ánimo nacional sobre la cuestión de qué hacer con una situación que la administración Biden creó cuando dejó de hacer cumplir las leyes, permitiendo que varios millones de ilegales entraran impunemente en Estados Unidos. Los opositores a Trump no se limitan a protestar por lo que consideran un comportamiento malo o ilícito de los agentes del ICE. Están tratando todos los esfuerzos de la agencia para detener a los migrantes con órdenes de deportación como una prueba de que Estados Unidos está ahora gobernado por fascistas que están empleando el equivalente moral de las tropas de asalto nazis para atacar a los inocentes.

Dar ese salto de un debate normal sobre política a una posición en la que gran parte del Partido Demócrata habla ahora como si estuviera llevando a cabo una "resistencia" contra un Gobierno autoritario ilegítimo al que hay que detener por todos los medios posibles no sólo ha provocado el caos en Minneapolis. Está, una vez más, subiendo la temperatura política hasta el punto de que los pronunciamientos apocalípticos sobre el fin de la democracia estadounidense -rutinarios a lo largo de los ciclos electorales de 2022 y 2024- no sólo se están reciclando. La retórica recalentada y poco sincera de los enemigos de Trump está creando una atmósfera en la que el discurso político normal está siendo sustituido por una hipérbole que incita al tipo de violencia callejera que es antitética a la democracia.

Es ese mismo tipo de marco ideológico el que se ha puesto de manifiesto desde el 7 de octubre, cuando se generalizaron y normalizaron las invectivas antisemitas, unidas a la deslegitimación de Israel y de los derechos de los judíos. Un país en el que el Estado de derecho se considera menos importante que los objetivos ideológicos de la izquierda sobre la inmigración ilegal es un país en el que el odio a los judíos y la política antisionista también se convertirán en la corriente dominante.

Cualquiera que sea su postura sobre la inmigración, no se puede negar el daño causado al discurso político estadounidense por las equivocadas analogías con el Holocausto y los esfuerzos por presentar el debate como un debate contra el fascismo. Por eso es importante que el mayor número posible de estadounidenses rechace el lenguaje y las acciones de quienes justifican la "resistencia" en lugar de la oposición leal. Este es un debate que no tiene por qué enfrentar a republicanos y demócratas; es el del centro político razonable frente a los extremistas de ambos extremos del espectro. Si eso no ocurre, no sólo se convertirá en una cuestión de violencia callejera en torno a la inmigración, sino en un entorno en el que los extremistas que odian a los judíos se sentirán envalentonados.



Jonathan S. Tobin es redactor jefe de JNS (Jewish News Syndicate). Sígalo en: @jonathans_tobin.

© JNS