Trump da una actualización sobre el acuerdo de paz en Gaza: “Israel aceptó la línea inicial de retirada”

Trump escucha a los reporteros en una imagen de archivo Cordon Press / Captura de pantalla / VOZ

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 4 de octubre, 2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado que Israel aceptó la línea inicial de retirada en Gaza, como parte de su plan para poner fin al conflicto con Hamás y avanzar hacia un alto el fuego inmediato.

El mensaje fue publicado en su red social Truth, apenas horas después de haber celebrado la decisión israelí de detener temporalmente las operaciones ofensivas en la Franja.

“Tras las negociaciones, Israel ha aceptado la línea inicial de retirada, que hemos mostrado y compartido con Hamás. Cuando Hamás confirme, el alto el fuego será inmediatamente efectivo, el intercambio de rehenes y prisioneros comenzará, y crearemos las condiciones para la siguiente fase de retirada, que nos acercará al fin de esta catástrofe de 3.000 años”, escribió el mandatario.

El anuncio representa el paso más significativo hasta ahora en el marco de la iniciativa de paz impulsada por la Casa Blanca, que ya fue, en principio, aceptada por Israel y Hamás.

El primer objetivo del acuerdo es garantizar la liberación inmediata de todos los rehenes retenidos por Hamás desde los ataques del año pasado.

Horas antes de anunciar que aceptó la línea de retirada, Trump había elogiado la disposición del Gobierno israelí a suspender los bombardeos en Gaza “para dar una oportunidad al acuerdo de paz y a la liberación de rehenes”, aunque advirtió al grupo terrorista que debía actuar “rápido” para no perder la oportunidad del acuerdo.

“Aprecio que Israel haya detenido temporalmente los bombardeos para dar una oportunidad al acuerdo de paz y a la liberación de los rehenes”, escribió Trump. “Hamás debe moverse rápidamente o todo se vendrá abajo. No toleraré demoras ni un resultado en el que Gaza vuelva a representar una amenaza. Hagamos esto rápido. ¡Todos serán tratados de forma justa!”.

De acuerdo con medios israelíes, el gabinete de seguridad israelí en Jerusalén ordenó reducir al mínimo las operaciones terrestres en Gaza y limitarse a maniobras defensivas, mientras se espera la confirmación oficial de Hamás al documento de retirada presentado por Washington.

El Oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu también informó en la madrugada del viernes que se prepara la primera fase del plan para poner fin a la guerra contra Hamás.

Hamás, por su parte, respondió el viernes que acepta partes del plan estadounidense, incluida la liberación de los 48 rehenes restantes —de los cuales 20 se cree que siguen con vida—, “siempre que se cumplan las condiciones sobre el terreno”.