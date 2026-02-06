Pizza Hut se repliega en EEUU: cerrará 250 locales por bajo rendimiento

Publicado por Diane Hernández 6 de febrero, 2026

La cadena de pizzerías Pizza Hut cerrará alrededor de 250 restaurantes en el país antes de junio, una medida que afectará principalmente a locales de bajo rendimiento, según confirmó su empresa matriz, Yum! Brands, durante la presentación de resultados financieros más recientes.

El anuncio fue realizado por el director financiero de Yum! Brands, Ranjith Roy, en una conferencia telefónica con inversionistas, reportada por Fox Business, donde explicó que los cierres forman parte de un esfuerzo para modernizar la marca y mejorar su desempeño en el mercado estadounidense.

"Estos cierres se centran en restaurantes con bajo rendimiento y forman parte de una evaluación más amplia de la estrategia a largo plazo de Pizza Hut", señaló Roy, en el marco de la iniciativa corporativa denominada 'Hut Forward'.

Una marca rezagada frente a Taco Bell y KFC

La decisión llega en un momento en que Pizza Hut continúa enfrentando dificultades en Estados Unidos, a diferencia de otras marcas del grupo. De acuerdo con datos citados por Fox Business y reportes financieros de la compañía, las ventas comparables de Pizza Hut en el mercado estadounidense han caído, mientras que Taco Bell y KFC registraron crecimiento sólido y expansión sostenida.

Yum! Brands subrayó que los cierres no responden a un deterioro general del grupo. De hecho, la compañía reportó ganancias sólidas y un aumento en el dividendo, lo que refuerza la idea de que los problemas están concentrados en la marca Pizza Hut dentro del mercado local.

'Hut Forward': renovación y posible replanteamiento

El plan 'Hut Forward' apunta a renovar el marketing, actualizar el modelo de restaurante y mejorar el rendimiento de las franquicias, en un contexto de cambios en los hábitos de consumo y mayor presión por costos operativos, inflación y competencia.

Yum! también reconoció que está evaluando opciones estratégicas más amplias para Pizza Hut, lo que sugiere que los cierres podrían ser parte de un reajuste más profundo de la marca en Estados Unidos.

Según la compañía, la mayoría de los cierres se concentrarán en la primera mitad de 2026, lo que reducirá temporalmente el número total de locales antes de que el crecimiento vuelva a acelerarse hacia finales del año.