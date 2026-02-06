David Alandete: "Me gustaría que se dejara de tratar a los hispanos como si fuesen borregos"

Publicado por VozMedia Staff 6 de febrero, 2026

Una entrevista necesaria para los tiempos que corren. El periodista y director de voz.us Mario Noya conversa desde los estudios de Madrid con David Alandete, corresponsal en Washington del diario ABC, donde se reflexiona sobre cómo la irrupción de los nuevos medios está rompiendo las jerarquías tradicionales del periodismo en la Casa Blanca y cambiando la forma de informar sobre la política estadounidense. A partir de su experiencia, aborda el papel de Donald Trump en esa transformación, el auge de los podcasts como herramienta clave de influencia política y la pérdida de poder de los medios mainstream.

Alandete también analiza las tensiones internas del Partido Republicano, el peso creciente del Secretario de Estado Marco Rubio en política exterior, el futuro del segundo mandato de Trump y la evolución del voto hispano, al que defiende como diverso y no homogéneo en el país.