El Estado de fantasía de 'Palestina'

26 de septiembre, 2025

En su enérgico discurso esta semana en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el que lanzó una verdad incómoda tras otra a los estados miembros, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó a la propia organización como inútil. En lugar de detener guerras y salvar vidas, dijo, sólo produce palabras vacías.

El problema con las Naciones Unidas es bastante más agudo que eso. Supuestamente el guardián de la paz y la justicia en el mundo, se ha convertido en un avatar del mal.

Institucionalmente programada para señalar al Estado de Israel para su difamación, deslegitimación y destrucción sistemáticas, ha sido capturada por una agenda para destruir a Israel porque representa al mundo. La mayor parte del mundo está gobernada por universalistas progresistas, dictaduras marxistas o regímenes musulmanes, que en diversas combinaciones odian a Israel, a los judíos y a Occidente.

Así que no fue sorprendente que -como resultado de la estrategia global de terrorismo, guerra y difamación lanzada por las atrocidades dirigidas por Hamás el 7 de octubre de 2023, como un impulso total para destruir a Israel- 157 países votaran en las Naciones Unidas para reconocer a Palestina.

Como dijo Trump, esto recompensaba a Hamás por el 7 de Octubre "incluso mientras se niegan a liberar a los rehenes o a aceptar un alto el fuego".

La maniobra del reconocimiento unilateral de Palestina fue liderada por Francia y Gran Bretaña, que rompieron así los Acuerdos de Oslo de 1993, que exigían una solución negociada a la cuestión palestino-israelí.

El reconocimiento, que, como reconoce el Gobierno británico, no crea un Estado de Palestina, es en realidad una declaración de guerra contra Israel al crear una falsa infraestructura diplomática para presionar al Estado judío, a través de organismos tanto nacionales como internacionales, para que se corte el cuello.

El primer ministro británico Sir Keir Starmer y el presidente francés Emmanuel Macron lo han hecho en parte para apaciguar a los cada vez más poderosos bloques musulmanes de Gran Bretaña y Francia, y en parte para salvar su propio pellejo frente a sus enemigos políticos.

También en parte porque son auténticos creyentes en la fantasía progresista universalista de una solución de dos estados para esta guerra árabe de exterminio contra Israel, una guerra genocida que catastróficamente mal caracterizan como una disputa entre dos partes con una reclamación bien fundada de la misma área de tierra.

Sin embargo, el Gobierno británico merece una censura especial. Muchos críticos observaron no solo que no se podía crear un Estado de Palestina simplemente deseando que existiera, sino también que ni siquiera tenía fronteras geográficas ni forma.

Así que el Gobierno británico se apresuró a crearlas también. En el sitio web del Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido, su página de consejos de viaje muestra ahora un mapa en el que la Ribera Occidental y Gaza se denominan "Palestina".

Curiosamente, estas zonas cartografiadas no parecen incluir Jerusalén ni Belén. Sin embargo, en el texto que las acompaña se describen como la "Ribera Occidental", desaconsejando todo viaje que no sea imprescindible en sus frecuentes referencias a viajar por Palestina.

Esta discrepancia sugiere dejadez, despiste o precipitación extrema -o una combinación de las tres- por parte de los funcionarios que elaboraron este mapa.

La maliciosa promoción de una Palestina de fantasía por parte del Gobierno de Starmer no se detiene ahí. El Consulado General británico en Jerusalén, que se ocupa de los asuntos árabes palestinos, ha cambiado ahora su dirección a "Jerusalén Este, Palestina".

En Londres, en una ceremonia a la que asistió una espeluznante multitud de personas que odian a Israel, varios diputados laboristas y el ministro de Asuntos Exteriores Hamish Falconer, la misión palestina en Londres cambió su nombre por el de "Embajada de Palestina".

En esta ceremonia se izó lo que se describió como la "bandera de Palestina". De hecho, esta bandera de colores negro, verde y blanco con un triángulo rojo surgió en 1916 como símbolo de la revuelta árabe contra el dominio otomano. Posteriormente fue adoptada por la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) cuando se creó como organización terrorista en 1964.

A la multitud se dirigió el jefe de la misión, Husam Zomlot, que ahora se ha convertido en el "embajador de Palestina" en Gran Bretaña.

Se trata de un hombre que en 2020 despreció como "un truco mediático" un ataque con cohetes desde Gaza sobre Ashdod que hirió a dos personas; que ha apoyado el BDS; que ha negado que el programa de la Autoridad Palestina pagar por matar, que financia a terroristas y a sus familias por asesinar a israelíes, equivalga a pagos por violencia; y que ha afirmado que los israelíes tienen "genes genocidas".

En esta ceremonia, Falconer dijo a la multitud que el reconocimiento de "Palestina" era "un rechazo a las ideas extremistas de ambos bandos".

¿Qué clase de delirio es éste? La bandera de Palestina es una bandera terrorista. El único propósito del Estado de Palestina es exterminar a Israel. El embajador palestino niega los objetivos genocidas de los palestinos y, en cambio, los atribuye obscenamente a sus víctimas israelíes.

El reconocimiento constituye el rechazo de la civilización por la barbarie por parte del Gobierno británico.

La mayoría de los británicos no son conscientes de la monstruosidad de todo esto porque nadie en los medios de comunicación o en la clase política británica les dice la verdad sobre los árabes palestinos y su historia. Y, lo que es más importante, ni Israel ni los dirigentes judíos británicos deciden educarles.

La gran mayoría de los británicos ignoran que la identidad palestina es una ficción inventada únicamente para destruir a Israel y robar a los judíos su propia historia en la tierra. Ignoran que incluso la supuestamente moderada Autoridad Palestina está comprometida con la destrucción de Israel, convierte en héroes a los terroristas que masacran israelíes y ha enseñado a sus hijos durante décadas a asesinar judíos y a robarles toda su tierra.

No son conscientes de que Gran Bretaña es responsable en última instancia del estancamiento árabe-israelí, al haber roto el derecho internacional en la década de 1930 cuando ofreció a los árabes parte del Mandato británico de Palestina que la Sociedad de las Naciones había dicho que debía ser colonizado solo por los judíos. Esa fue una recompensa por el terror genocida contra los judíos -una solución de dos estados- que los británicos siguen promoviendo hasta el día de hoy.

Muchos británicos y occidentales no tienen ni idea de que no hay ocupación ilegal porque Israel es el único estado con un derecho legal, histórico y moral sobre los territorios en disputa de la Ribera Occidental y Gaza.

No tienen ni idea de que los árabes palestinos a los que tan ingenuamente apoyan están obsesionados por el odio no solo contra Israel, sino contra los judíos como judíos, que son rutinaria e histéricamente demonizados en la sociedad palestina a través de imágenes antisemitas nazis y medievales que los representan como ratas, insectos, serpientes y pulpos que tienen al mundo entero en sus garras demoníacas.

La gente en Gran Bretaña y Occidente no tiene ni idea de nada de esto porque Israel y los líderes judíos de la diáspora no se lo cuentan. Una de las razones de esto es una actitud profundamente arraigada y profundamente problemática tanto de Israel como de los judíos de la diáspora respecto a su posición en el mundo.

En su libro de 2011, Perspectivas de las operaciones psicológicas en los conflictos contemporáneos, el Dr. Ron Schleifer, investigador israelí de la guerra psicológica, analizó la absoluta inadecuación de Israel para contrarrestar la difamación, demonización y deslegitimación utilizadas contra él durante décadas por los árabes palestinos.

Como raíz de esto, sugirió, estaba la desesperada necesidad de los judíos de ser amados y aceptados en el mundo. A lo largo de la historia, siempre han adoptado un enfoque apologético y defensivo frente a sus enemigos. No intentaron condenar la cultura o el comportamiento de sus perseguidores. Preocupados casi exclusivamente por su propia imagen, querían, por encima de todo, convencer a la gente de que no les odiara.

Esa es en parte la razón por la que Israel nunca ha llamado la atención al mundo islámico o a los palestinos en general por sus actitudes y comportamientos bárbaros hacia los judíos. En cambio, siempre ha estado preocupado por la necesidad de lograr legitimidad a los ojos del mundo.

El desastroso resultado está a nuestro alrededor: una pérdida de legitimidad mundial para Israel, y la legitimación en su lugar del falso estado cuyo único propósito es destruir la patria judía.

Israel debería ahora echar a diplomáticos británicos y franceses, y empezar a retener inteligencia crítica de estos países. Trump debería retirarse de las Naciones Unidas y sus tribunales canguro, y cerrarlos como la amenaza que son.

Gran Bretaña y Francia se están hundiendo. Solo Israel y Estados Unidos luchan por la civilización. Ahora tienen que empezar a hacer frente a los llamados campeones de la paz y la justicia mundial, y hacerlos rendir cuentas.

